Отец Жанны Фриске пожелал Шепелеву смерти, узнав о беременности его девушки

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Несколько дней назад стало известно, что Дмитрий Шепелев во второй раз станет отцом. Он и его гражданская жена Елена Тулупова ждут своего первого совместного ребёнка.
Поклонники шоумена радостно восприняли эту новость, а вот родственники и друзья первой жены телеведущего Жанны Фриске отреагировали без особого восторга.
Например, отец Жанны, Владимир Фриске, в очередной раз негативно высказался о Шепелеве, пожелав ему как можно скорее «сдохнуть». Хотя совсем недавно заявлял, что его не интересует, кто родится у бывшего зятя. «Меня не волнует, что происходит с Шепелевым, мне нужен лишь мой внук», – говорит Владимир.
Напомним, что вражда между тестем и бывшим зятем началась ещё во время лечения Фриске от онкологии. По словам отца певицы, когда Жанна была в тяжёлом состоянии, Дмитрий стал гораздо реже приходить в больницу и даже грубо отзывался о жене. Об этом знали многие друзья Жанны, но не рассказывали Владимиру, чтобы его не расстраивать ещё сильнее. Потом была история, связанная с деньгами, которые собрали благотворительные организации на лечение певицы. Родственники утверждают, что Шепелев присвоил себе большую часть средств. После этого телеведущий забрал сына Платона к себе и запретил бабушке с дедушкой видеться с внуком.
Сам Шепелев это отрицает, так как суд постановил, что они могут видеться с Платоном два раза в месяц. Однако за всё это время родственники «по маме» так ни разу к ребёнку и не приехали.
Дмитрий старается не реагировать на обвинения и нападки бывших родственников. Единственное, что его огорчает, так это то, что рано или поздно сыну придётся объяснять, почему сложилась такая ситуация.
- Я думаю, что Платону будет неприятно узнать правду о бабушке с дедушкой, но к сожалению, пока не видно никакой возможности для урегулирования конфликта, - рассказал Дмитрий в одном из интервью.
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