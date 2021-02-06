Дмитрий Шепелев снова станет отцом!

На днях стало известно, что известный телеведущий Дмитрий Шепелев готовится стать отцом во второй раз. Екатерина Тулупова, с которой шоумен живёт в гражданском браке, находится уже на большом сроке беременности.

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Удивительно, но паре удавалось скрывать эту новость, хотя слухи о беременности появились ещё в конце прошлого года. В то время Шепелев и Тулупова отдыхали на Мальдивских островах вместе с детьми — сыном Платоном и дочерью Ладой. Как пишут некоторые СМИ, уже тогда было заметно, что фигура Екатерины заметно «округлилась». Тогда подтверждения этой информации не последовало, и многие решили, что это очередные выдумки журналистов.

Однако сейчас Дмитрий официально заявил, что они с Екатериной ждут наследника. По его признанию, он очень волнуется, но это волнение отличается от того, когда ждали появления Платона. Теперь он знает, как правильно вести себя и что нужно ребёнку.

Также Екатерина и Дмитрий стараются подготовить своих старших детей к появлению братика или сестрички. «Сейчас Платон и Лада ждут появление малыша, как новое приключение», — рассказал Дмитрий.

Пол ребёнка родители не знают, они решили оставить это сюрпризом для всех... но признались, что готовы к появлению и сына, и дочери.

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