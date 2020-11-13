Отец и дети: многочисленные отпрыски Михаила Ефремова

Авария с участием Михаила Ефремова прогремела на всю страну и сильно ударила по семье артиста. Всего у виновника трагедии шестеро детей, и каждый из них по-своему переживает случившееся.

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Никита Ефремов

Завести ребёнка у Ефремова получилось только во втором браке с литературным редактором Асей Воробьевой. У пары родился сын Никита, который нынче в свои 32 года стал чуть ли не самым популярным актёром России.

Парень активно снимается в кино, играет в театре «Современник» и имеет столь же яркую личную жизнь. Сначала его супругой была актриса Яна Гладких, а чуть позже он стал встречаться с ведущей «Орла и решки» Марией Иваковой.

Трагическую историю с участием отца Никита никак не комментирует, однако замечает, что этот случай стал ужасной трагедией для всей семьи.

Николай Ефремов

В третьем браке Михаила с актрисой Евгенией Добровольской родился Николай Ефремов. Ему уже 29 лет, а за спиной ГИТИС и немало киноролей. К примеру, вы можете знать его по роли кадета Турбина в картине «Белая гвардия». Театр тоже занимает важное место в жизни парня, только вот Николай, в отличие от брата, играет на сцене МХАТа.

В любви у второго сына Ефремова есть свои достижения. Целых 6 лет он встречался со специалистом по рекламе Владой Киселевой, а два года назад всё-таки решился узаконить эти отношения. Друзья артиста говорят, что этот брак повлиял на Николая только с положительной стороны.

Анна-Мария Ефремова

В браке Ефремова с актрисой Ксенией Качалиной родилась на свет девочка Анна-Мария. Когда малышке было 4 года, пара развелась, а дочка осталась со своей мамой.

К несчастью, жизнь с родительницей оказалась совсем не сладкой. Мать много пила, нередко била девочку и даже забывала её кормить. Со временем Анна-Мария просто отказалась от общения с матерью, а Ефремов стал её единственным опекуном не без помощи суда.

В прошлом году девушка назвала себя «небинарной личностью» и стала обращаться к себе с помощью местоимений «он»/«она». Со своей принадлежностью к мужскому или женскому полу она так и не определилась, зато себе в пару нашла другую девушку.

Даже своё имя дочь Ефремова решила сменить – теперь она хочет называться Аэм Тиллмари. Обо всех особенностях характера дочки Ефремов знал уже много лет и, по словам девушки, ничего против не имел.

А вот в ситуации с аварией Аэм тоже в каком-то смысле стала жертвой. В соцсетях на неё ополчились многие пользователи интернета за то, что она якобы «не уследила за отцом». О своих переживаниях по этому поводу девушка поделилась с журналистами: «Конечно, мне неприятно видеть оскорбления в адрес моего отца или моей матери. Любому было бы неприятно, я думаю. У меня по этому вопросу довольно интересная позиция: никто не имеет права оскорблять человека, кроме его родных людей, потому что только родные люди знают о нём всю правду и могут адекватно оценить его действия. Лично я бы не стал оскорблять чьего-то отца или кого-то ещё».

Вера Ефремова

Последний брак Михаила Ефремова оказался самым продолжительным: с Софьей Кругликовой он живёт уже почти 20 лет. К тому же в этих отношениях на свет появились три ребёнка: Вера, Надежда и Борис.

Старшей дочке Вере сейчас 15 лет. Авария с участием её отца стала сильным ударом для молодой девушки, но и других проблем в 2020-м году у неё хватало. Так, Вера впервые столкнулась с несчастной любовью. В соцсетях она активно делится планами на будущее. Втайне от мамы Вера хочет набить татуировку, ведь родительница точно ей этого не разрешит, а ещё планирует уехать в Америку, чтобы уже там пойти по стопам своего актёра-отца.

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