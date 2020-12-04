«Нет юмора и темперамента»: как Геннадий Хазанов к вершине успеха пробивался

Некогда главный герой советской эстрады, а нынче худрук одного из лучших театров России – прошу любить и жаловать, Геннадий Хазанов! Давайте вместе погрузимся в биографию артиста и узнаем его долгий путь к творческому успеху.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Воспитывать маленького Гену Ираиде Моисеевной пришлось в одиночку – отец мальчика даже не дождался рождения ребёнка и ушёл к другой. Стоит отдать должное, мать будущего артиста справилась хорошо. Она зарабатывала на жизнь в инженерной профессии, а на досуге выступала на подмостках местного театра.

С такой творческой мамой Гене было тяжело удержаться от тяги к сцене. Поначалу он даже хотел стать премьером Большого театра, но довольно быстро с балета переключился на творчество Аркадия Райкина. В 15-летнем возрасте парень даже убежал с уроков, чтобы попасть в Московский дом художественной самодеятельности и познакомиться со своим кумиром. Знакомство оказалось настолько успешным, что добродушный Райкин разрешил юному поклоннику бесплатно посещать свои концерты.

Грёзы о сцене стремительно переросли в цель, к которой Хазанов уже конкретно стремился. Но первые попытки нашего героя оказались не очень-то успешными: «Я пытался поступить в театральный вуз, но меня везде послали, а в Вахтанговском училище послали особенно, с формулировкой: «Нет юмора и темперамента».

Неприятные слова не остановили Геннадия, так что на следующий год он вновь попытался пробиться в театральный – и снова неудача! Зато в стенах Щукинского училища паренёк познакомился с ещё одним творческим деятелем – режиссёром Александром Ширвиндтом. Тот посоветовал мечтательному Гене отправиться в эстрадно-цирковое училище.

Но горе неудавшегося артиста уже было не унять. Он простился со своей мечтой и решил пойти по стопам матери. Так Геннадий оказался в инженерно-строительном институте. Только вот чертежи не смогли достаточно заинтересовать разочаровавшегося парня, а местному «Клубу Весёлых и Находчивых» это удалось. Так появился первый и чуть ли не самый главный персонаж Хазанова – «студент кулинарного техникума».

Наконец-то начинающий артист встретился с хоть какой-то удачей, вновь собрался с силами и последовал совету Ширвиндта. Государственное училище циркового и эстрадного искусства подарило Геннадию путёвку в творческое будущее.

Ему удалось попасть в «Москонцерт», начать серию экспериментов с амплуа, которые включали в себя пародии и клоунаду, а потом найти себя в разговорном жанре. Монологи подарили Хазанову всесоюзную славу, а его авторами становились известные сатирики: Семен Альтов, Лион Измайлов и Аркадий Хайт.

С любовью у Геннадия Хазанова было чуть попроще. Под конец 60-х он познакомился с помощницей Марка Розовского – Златой Эльбаум. Мимолётное увлечение переросло в большую любовь, привело к свадьбе и подарило нашему герою дочку Алису.

В отношениях с супругой у Хазанова проблем не было, но другие неприятности всё же постучались в его жизнь. В 36 лет артист получил квартиру на Якиманке и неожиданно для себя обнаружил, что в этом же доме живёт его родной отец, который когда-то давно бросил своего ещё не рождённого ребёнка.

– Потом соседка мне рассказала. А папа, уверен, сразу меня узнал, это абсолютно точно. Он видел меня, свою внучку Алису, когда она гуляла, но сам никогда не подходил ни к ней, ни ко мне. Я не осуждаю, у каждого в жизни есть своя мотивация, люди не совершают беспричинных поступков, значит, есть что-то такое, что помешало папе тогда. Мама не знала о том, где живет отец, 100 процентов. Она нечасто гостила в моем доме. Вполне возможно, папа просто не разглядел в этой женщине ту, от которой у него есть сын. Мама никогда со мной не обсуждала отца, в нашей семье было не принято, – делился историей Хазанов.

Жизнь отца оказалась очень даже интересной. Виктор Лукачер был крайне умелым учёным и неисправимым Казановой. В одной семье у мужчины родилась дочка Наталья, в другой – сыновья Юрий и Андрей. Внезапно у Хазанова появилась большая семья… с которой он и знаться не хотел!

– Я видел интервью одного из них, – рассказывал артист. – Он объяснял, почему отец оставил мою маму и ушел к другой женщине. Вопросы, которые я хотел ему задать, уже не нужны были, я все понял после прочтения. В той статье было много неуважительного по отношению к моей матери.

Впрочем, и без лишних родственников у Хазанова хватало забот. Его дочь выросла и родила двух дочек – Мину и Эву. Так счастливый отец стал не менее счастливым дедушкой, у которого к тому же было немало работы.

Только вот с эстрадой пришлось завязать. К середине 90-х многие авторы покинули Геннадия, а он сам получил дурную славу из-за непопулярных в обществе политических взглядов.

Так Геннадий Викторович ушёл из разговорного жанра. Сначала он попробовал себя в «юбилейных пародиях в гриме», а к концу 90-х возглавил Московский государственный театр эстрады.

Стоит заметить, современный юмор Хазанову оказался не по нраву. Монологи молодых пестрили нецензурными выражениями, которые артист просто не переваривает. В ответ представители новомодного стендапа критиковали советского юмориста за однообразие образов и утверждали, что старичок просто «не въехал в тему».

Зато Геннадию Хазанову уж точно удалось «въехать» в жизненную гармонию. 1 декабря артисту исполнилось 75 лет – какой же багаж он привёз с собой к столь почётной дате? Счастливый брак, популярность в различных телешоу и целый театр в придачу. Хазанов добился успеха в жизни уже очень давно и точно не собирается с ним расставаться!

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...