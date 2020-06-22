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В последнее время новости о Надежде Бабкиной практически не сходят с первых полос СМИ. Это связано и с заболеванием коронавирусом, и с новыми рекламными проектами, которые обещают певице приличные заработки.
Однако Бабкина успевает рассказывать и о своей личной жизни. Очередные откровения исполнительницы услышали зрители программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
Надежда Георгиевна рассказала, что в какой-то мере помогла становлению карьеры Александра Розенбаума. Это произошло ещё в те времена, когда для выезда за границу обязательно нужно было поручительство коллег, поэтому она лично ходила в Министерство культуры с положительными отзывами. Потом Розенбауму стал помогать Иосиф Кобзон. Такая поддержка позволила артисту выступать в ФРГ и Афганистане, а также занять свою нишу на эстраде и продолжить путь к вершинам популярности.
Кстати, одно время Бабкина и Розенбаум работали над совместными проектами, и Александр Яковлевич сочинил немало композиций для «Русской песни». Ходили слухи, что их профессиональное сотрудничество переросло в бурный роман.
Надежда Георгиевна не стала подтверждать или опровергать эту информацию, просто сказала: «Каждый знает о своём, но не всё, конечно, мы говорим вслух». А вот то, что они и сейчас поддерживают тёплые и исключительно дружеские отношения, Надежда совершенно не скрывает.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
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Надежда Бабкина рассказала о своих отношениях с Александром Розенбаумом
В последнее время новости о Надежде Бабкиной практически не сходят с первых полос СМИ. Это связано и с заболеванием коронавирусом, и с новыми рекламными проектами, которые обещают певице приличные заработки.
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