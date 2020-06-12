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Гонорары Надежды Бабкиной стали гораздо выше после болезни
|Анастасия ШИЛОВА
|12 Июня 2020 г.
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Последние несколько месяцев были не самыми лёгкими в жизни популярной певицы Надежды Бабкиной. Звезда народной песни заболела коронавирусом в тяжёлой форме и была госпитализирована с пневмонией.
Практически месяц врачи боролись с болезнью. К счастью, всё обошлось, и Надежда Георгиевна теперь снова в строю. Уже через две недели после выписки она приступила к съёмкам отложенных выпусков «Модного приговора».
Как это ни странно, но вынужденный перерыв положительно отразился на финансовом состоянии Бабкиной. Ей стали поступать очень выгодные рекламные контракты от известных брендов. Суммы гонораров не разглашаются, но один из инсайдеров считает, что «всё будет зависеть от длительности сотрудничества». Например, минимальный контракт на два месяца будет стоить не менее 3 миллионов рублей, а если стороны договорятся и заключат годовой контракт, то Бабкина может заработать 15 миллионов и больше.
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