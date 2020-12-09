Модная певица с волшебным голосом: судьба Гелены Великановой

«Ландыши» Гелены Великановой в своё время вызвали немало критики, в основном, со стороны властей. Советская верхушка считала эту песню слишком уж «пошлой», но народ своей искренней любовью доказывал обратное.

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Родители Гелены были родом из Польши. Отец – простой крестьянин, наполовину литовец, а вот мать была из обеспеченной семьи. Принять бедного парня в состоятельный дом просто-напросто отказались, но любовь была сильнее любых препятствий. Девушка сбежала из дома и тайно обвенчалась со своим избранником, а потом и вовсе уехала с ним в Москву, подальше от своих принципиальных родителей. Так Великанисы стали Великановыми и попытались создать свою семью в социалистической столице.

Только вот ничего не вышло! Некогда богатой паненке было непросто заниматься бытовыми вещами, а её молодой супруг оказался азартным картёжником. На его увлечение уходили все деньги, так что даже кормить детей было нечем. А их, стоит заметить, было аж четверо. И самой маленькой в семье оказалась наша Геля.

Перед войной отец семейства умер, Гелена отправилась в эвакуацию со своей мамой, а старшие дети остались защищать Москву. Вскоре умерла и мать Гели, так что подросшей девочке пришлось самой заботиться о своём благополучии. Она поступила мудро и решила отдать все силы учебе. Закончила школу, поступила в Московский институт инженеров транспорта, который, к слову, тоже был эвакуирован.

В перерывах между учёбой девочка посещала госпиталь, где помогала медсёстрам заботиться о раненых солдатах. Именно там и проснулся талант: она пела песни для защитников Отечества, а те оценили её голос и разом заявили – тебе, Геля, надо в артистки!

Так наша героиня и поступила. Она вернулась в столицу, бросила инженерное дело и подалась в творчество. Учителя поначалу предлагали талантливой девочке трудиться в оперетте, но вот сама Гелена тянулась на эстраду. И ей это удалось, только вот по-настоящему удивить зрителя своими умениями поначалу не выходило.

А, казалось бы, у молодой певицы было всё: волшебный голос, красивые глаза и фигура. Только вот лицо слишком уж «немодное», с большим лбом и тонкими губами, но со временем и этот момент наша героиня удачно обыграла. В то же время она была очень холодна и на сцене, и в разговорах с коллегами. На застольях Гелена даже к спиртному не прикасалась, ведь так её воспитали родители.

В личной жизни, стоит заметить, она вела себя не менее строго. Мужчин такая «невесёлая» девушка не очень-то интересовала.

Но её всё-таки заметил известный композитор Оскар Фельцман и подарил певице её первый хит – «Ландыши». Эту песню он придумал всего за пятнадцать минут и на многое не надеялся, но Гелене удалось покорить с композицией всю Москву.

Сразу после этого и мужчины потянулись к талантливой певице. Самым расторопным оказался автор хита «Огней так много золотых» Николай Доризо. Вскоре артисты поженились, у них родилась дочка, но отношения с поэтом не приносили счастья нашей героине. После шести лет совместной жизни они всё-таки развелись.

За Геленой ухаживал эстрадный певец Марк Бернес, с ней флиртовал даже сам Брежнев! Но всё это уходило на второй план, ведь больше всего Великановой нравились путешествия. Она гастролировала по чужим городам и странам, куда обязательно брала и свою дочку.

Новым препятствием на пути Гелены стала политика советской власти. Под конец пятидесятых годов в СССР началась борьба с «пошлостью в искусстве», из-за чего «Ландыши» попали в немилость. Долгие годы певице не давали исполнять её главный хит, так что вернуться к нему удалось лишь многим позже, когда эта песня стала, можно сказать, уже ностальгической.

Впрочем, Гелена никогда не держалась только за своё первое достижение. Она пела и детские песни, и крайне необычные композиции Окуджавы и Матвеевой.

В то же время Великанова была благодарна «Ландышам» за знакомство с Доризо. Нормальных отношений у них, конечно, не вышло, зато у певицы появилась любимая дочь, а щёголь из поэтического мира научил её стильно одеваться. В итоге Гелена начала передавать дух песен с помощью своих костюмов, всегда модных, элегантных и максимально ярких. На это она тратила чуть ли не все гонорары, но красота, как известно, требует жертв – в данном случае финансовых.

Случилась в жизни Гелены ещё одна беда. Перед одним из концертов в Риге у певицы пропал голос. Хорошо бы тогда отменить выступление, но врач просто вколол ей обезболивающее, так что Великанова забыла о проблеме. К несчастью, у неё были воспалены связки, из-за чего артистка сорвала их и даже говорить какое-то время не могла. Голос, конечно, вернулся, но уже без тех прекрасных высоких нот, которыми так славилась Гелена.

Этот случай отразился на карьере артистки, но не привёл к её завершению. Певица подобрала себе новый репертуар и вновь начала завоёвывать сердца зрителей. Старых хитов она лишилась, даже отошла на второй план в своём деле, но всё же немало гастролировала и получала с этого неплохой доход.

В это же время Гелена познакомилась с режиссёром Николаем Генераловым, который стал вторым мужем певицы. Этот брак подарил артистке долгожданное счастье.

Шли годы, Гелена Великанова продолжала петь: ей удалось продержаться на сцене аж до семидесяти шести лет! Она даже устроила прощальный концерт, но сама на нём не появилась. Последнее выступление так и осталось несбыточной мечтой певицы: вскоре её нашли дома в ванной – у Гелены остановилось сердце. На этом закончилась судьба легендарной певицы, но её «Ландыши», наверное, навсегда останутся в наших сердцах.

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