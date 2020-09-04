Михаил Шуфутинский рассказал о неудачном браке и переезде в США

Исполнитель мегапопулярной в последние годы песни «Третье сентября» Михаил Шуфутинский довольно мало общается с прессой. В основном это короткие интервью, связанные исключительно с творчеством.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Поэтому его поклонники удивились, когда певец стал гостем программы «Судьба человека» и рассказал о своей личной жизни.

Например, мало кто знал, что Шуфутинский впервые женился практически сразу после школы. Родители, конечно же, были против, но Михаил и Татьяна сумели настоять на своём.

К сожалению, в тот раз родители оказались правы, и брак вскоре распался. Мало того, что свадьбу сыграли, «руководствуясь импульсом», а не глубокими чувствами — так певец на первых же гастролях умудрился завести роман с девушкой из Тбилиси. Татьяна, узнав об измене, тоже стала встречаться со своим бывшим парнем, который как раз вернулся из армии.

Родители молодоженов были просто в шоке от всего происходящего, но скандалить никто не стал, развод оформили спокойно. После этого Михаил с Татьяной виделся всего один раз в жизни. Это произошло во время отпуска в Сочи.

— Ничего особенного не было, просто поговорили. Тем более, что она уже была замужем, — рассказал Шуфутинский на передаче.

А в 1971 году на празднике у друга Михаил встретился с Маргаритой, которая затем стала музой всей его жизни. У них родились двое сыновей — Дэвид и Антон. Сразу после свадьбы они уехали в Магадан, а в 1981 году решились на переезд в США.

По признанию Михаила, они ехали туда жить, а не развиваться. Однако нужно было зарабатывать на семью, поэтому сначала Михаил играл джаз, а потом запел. У него это получилось, и с каждым годом количество поклонников увеличивалось в несколько раз. Особенно артиста узнавали в Советском союзе. Поэтому, когда в 90-м году они вернулись на Родину, певец уже был очень популярен.

В 2015 году Маргариты не стало, но благодаря своей большой семье Михаил не теряет оптимизма и всё своё свободное время сейчас проводит с внуками.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...