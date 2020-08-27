В интернете потребовали запретить песню Михаила Шуфутинского про 3 сентября

На сайте Change.org опубликована петиция, автор которой обращается к членам Заксобрания Петербурга с требованием «на законодательном уровне рассмотреть запрет на ротацию и любое использование песни Михаила Шуфутинского «3 сентября».

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В петиции указано, что эта песня из года в год 3 сентября звучит по радио, ТВ и в интернете, а «все ленты социальных сетей заполонены стикерами, мемасиками и открытками, которые посвящены этой композиции».

— Даже самые крупные информагентства, федеральные телеканалы не обходят стороной этот «знаменательный день». Сколько можно это терпеть и любоваться «листом календаря» и «кострами рябин»! — с возмущением замечает автор обращения.

Помимо требования запретить ротацию и использование песни «3 сентября», автор также требует запретить «пропаганду в социальных сетях и СМИ истерии вокруг этого дня, распространение мемов, посвященных композиции».

По инф. rosbalt.ru

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