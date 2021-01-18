Марина Зудина рассказала, как ей удаётся всегда выбирать только «удачную» одежду

Актриса Марина Зудина после долгого перерыва снова начала активную жизнь в социальных сетях. В Инстаграме у артистки много поклонников, с которыми она общается на самые разные темы.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Ей часто задают вопросы, которые касаются косметических средств и одежды, ведь Зудина всегда выглядит великолепно. И актриса охотно делится своими секретами.

Например, для экономии времени на примерке Марина всегда просит продавцов-консультантов снять её на телефон, а потом смотрит на вещь «в движении». Но не спешит покупать её сразу! После примерки актриса идёт в кафе, пьёт кофе и смотрит несколько раз отснятое видео. Если возникают какие-то дополнительные вопросы или сомнения, то она отправляет ролик своим подругам, которые лучше разбираются в шубах, туфлях и т.д. И только когда сомнений не остаётся, Зудина покупает понравившуюся вещь.

Сложно? Но это того стоит, уверена артистка. Марина советует никогда не спешить с выбором, и тогда вещь станет украшением гардероба, а не будет пылиться в дальнем углу шкафа.

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...