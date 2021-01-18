Актриса Марина Зудина после долгого перерыва снова начала активную жизнь в социальных сетях. В Инстаграме у артистки много поклонников, с которыми она общается на самые разные темы.
Ей часто задают вопросы, которые касаются косметических средств и одежды, ведь Зудина всегда выглядит великолепно. И актриса охотно делится своими секретами.
Например, для экономии времени на примерке Марина всегда просит продавцов-консультантов снять её на телефон, а потом смотрит на вещь «в движении». Но не спешит покупать её сразу! После примерки актриса идёт в кафе, пьёт кофе и смотрит несколько раз отснятое видео. Если возникают какие-то дополнительные вопросы или сомнения, то она отправляет ролик своим подругам, которые лучше разбираются в шубах, туфлях и т.д. И только когда сомнений не остаётся, Зудина покупает понравившуюся вещь.
Сложно? Но это того стоит, уверена артистка. Марина советует никогда не спешить с выбором, и тогда вещь станет украшением гардероба, а не будет пылиться в дальнем углу шкафа.
Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"
...И много других публикаций на эту тему
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Марина Зудина рассказала, как ей удаётся всегда выбирать только «удачную» одежду
Актриса Марина Зудина после долгого перерыва снова начала активную жизнь в социальных сетях. В Инстаграме у артистки много поклонников, с которыми она общается на самые разные темы.
-
Прокуроры хотят ужесточить приговор по делу о «кукле Путина»
В Перми прокуратура потребовала ужесточить приговор троим активистам по делу об акции с манекеном президента Владимира Путина.
-
На Сахалине пропавшую пятилетнюю девочку нашли в канализационном люке
В Южно-Сахалинске с середины воскресенья искали пропавшую пятилетнюю девочку. Ребенок нашелся живым в канализационном люке, сообщает региональная прокуратура.
-
Водителям нескольких регионов России разрешат ездить без прав
Минцифры планирует в 2021 году провести эксперимент по использованию мобильного приложения вместо водительских прав.
-
Промокод – выгодное предложение на покупку товара или услуги
Что бы мы делали сейчас без интернет-магазинов, даже представить сложно. Ведь это удобно, потому что «торговые ряды» находятся прямо в компьютере и ходить для того, чтобы выбрать необходимую вещь никуда не нужно. Можно устроиться в кресле и совершать себе в удовольствие виртуальный шопинг. Интернет-магазины – это еще и безопасно, что актуально с учетом ситуации с распространением коронавируса, так как онлайн-шопинг часто дело одного человека, а рядом могут оказаться только лишь домоцадцы – нет очередей и скопления людей. Еще интернет-магазины – это экономия средств, так как часто онлайн-магазины предлагают воспользоваться промокодами (очень много предложений, к слову, можно найти вот на этом сервисе https://zenpromokod.ru/coupon-store/ormatek-com).
-
Число отравившихся в Буйнакске выросло до 300 с лишним человек!
В Буйнакске с отравлением к врачам обратились уже 303 человека. Госпитализация потребовалась 199 пациентам. Напомним, из-за этого ЧП в Дагестане закрыли детские сады.
-
Бороться и искать, найти и не сдаваться!
Пьянящий ветер тайн и приключений всегда манил к себе людей. Он захватывает дух, без остатка поглощает внимание мальчишек и девчонок. Многие в детстве проводили целые часы или даже дни в поиске кладов, бегали по городу согласно специальным указателям – стрелкам, картам и другим маршрутным указателям и разгадывал загадки, чтобы достичь волнующей цели.
-
Церковь призвала россиян отказаться от крещенских купаний
Россиянам не следует погружаться в прорубь на Крещение из-за общей ситуации с коронавирусом, считает Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
-
Большому театру в Москве исполнилось 196 лет
Открытие Большого театра состоялось в Москве 18 января (6 января по старому стилю) 1825 года.
-
Самоизоляция для пожилых жителей Подмосковья стала бессрочной
Власти Московской области сделали бессрочной рекомендацию по самоизоляции жителей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Это следует из постановления, опубликованного во вторник на сайте правительства и губернатора региона.
-
К смерти Бориса Грачевского привело лечение коронавируса «онлайн»?
Борис Грачевский мог умереть из-за непрофессионализма своего «онлайн-врача». Об этом заявила подруга покойного худрука «Ералаша» актриса Лариса Преториус. В этом же уверена и жена Эммануила Виторгана...
-
Бренд TCL Electronics представил мини-LED, QLED и 4K HDR телевизоры на выставке CES-2021
TCL Electronics - один из ведущих брендов по производству потребительской электроники, главной целью которого является сделать жизнь удобнее и комфортнее с помощью инновационных смарт-технологий. На выставке CES 2021 компания продемонстрировала свои новейшие mini-LED, QLED и 4K HDR телевизоры, созданные в рамках AI x IoT стратегии.
-
Раймонда Паулса от алкоголизма спасли любовь и жажда творчества
Мало кто в России не знает Раймонда Паулса. Великий композитор, который работал с первыми звёздами СССР, до сих пор продолжает радовать нас своей музыкой. И это в 85 лет!
-
Алексея Навального задержали на паспортном контроле в «Шереметьево»
Алексея Навального задержали на паспортном контроле по прилету из Германии в Москву. Политик требует присутствия адвоката.
-
Привиться от ковида хотят менее половины россиян
Вакцинироваться от нового коронавируса хотят только 40% россиян. Наибольшую заинтересованность в прививке проявляют респонденты в возрасте от 45 лет и старше (45%). При этом желающих сделать прививку стало больше: три недели назад таких было только 32%.
-
Коллекционер обвинил Эрмитаж в подделках на выставке Фаберже
Эрмитаж обвинили в демонстрации подделок под видом настоящих произведений Карла Фаберже. Об этом в открытом письме заявил коллекционер Андрей Ружников.
-
Леонид Якубович в своей биографии рассказал о поездке в Чечню
Ведущий популярной телеигры «Поле чудес» Леонид Якубович выпустил книгу «Плюс минус 30. Невероятные и правдивые истории из моей жизни».
-
Няню, убившую ребенка из-за непослушания, осудили на 8 лет
В Дагестане вынесли приговор девушке, обвиняемой в истязании и убийстве по неосторожности 3-летней девочки в 2019 году.
-
После летаргического сна схимонахиня Макария начала предсказывать будущее
Большую часть своей жизни схимонахиня Макария провела в селе Темкино Смоленской области. Именно поэтому матушку еще называли Макарией Темкинской или Смоленской. К старице до последнего дня приезжали паломники, желающие исцелиться от недугов или узнать будущее. Некоторые из предсказаний Макарии удалось зафиксировать. Так, монахиня утверждала, что «Россия никогда не погибнет», потому как «Господь ее просветит».
-
Импортных вакцин от ковида в России не будет
Антиковидная вакцина американской компании Pfizer и германской BioNTech в этом году, скорее всего, в Россию не поступит. На государственном уровне закупок вакцины не планируется. Напомним, массовая вакцинация населения сейчас - тема горячая, президент поручил провести ее как можно скорее...