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Марина Зудина рассказала, как ей удаётся всегда выбирать только «удачную» одежду
Анастасия ШИЛОВА   
18 Января 2021 г.
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Актриса Марина Зудина после долгого перерыва снова начала активную жизнь в социальных сетях. В Инстаграме у артистки много поклонников, с которыми она общается на самые разные темы.

Марина Зудина рассказала, как ей удаётся всегда выбирать только «удачную» одежду


Ей часто задают вопросы, которые касаются косметических средств и одежды, ведь Зудина всегда выглядит великолепно. И актриса охотно делится своими секретами.

Например, для экономии времени на примерке Марина всегда просит продавцов-консультантов снять её на телефон, а потом смотрит на вещь «в движении». Но не спешит покупать её сразу! После примерки актриса идёт в кафе, пьёт кофе и смотрит несколько раз отснятое видео. Если возникают какие-то дополнительные вопросы или сомнения, то она отправляет ролик своим подругам, которые лучше разбираются в шубах, туфлях и т.д. И только когда сомнений не остаётся, Зудина покупает понравившуюся вещь.

Сложно? Но это того стоит, уверена артистка. Марина советует никогда не спешить с выбором, и тогда вещь станет украшением гардероба, а не будет пылиться в дальнем углу шкафа.

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