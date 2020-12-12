Маколей Калкин: история «рождественского мальчика»

Фильм «Один дома» однажды оказался в одном ряду с нашими новогодними картинами и занял важное место в сердцах многих россиян. И вся эта любовь, в первую очередь, адресована маленькому Маколею Калкину – самому «рождественскому» мальчику в мире.

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Подходящего Кевина для фильма искали очень долго. Мальчик должен был быть максимально «рождественским», так что абы кто на главную роль в семейном новогоднем фильме не подошёл бы. Режиссёр Крис Коламбус вместе со своей командой отсмотрел целую сотню видеокассет и оценил старания двух сотен детей, но никто из них не был «тем самым Кевином».

Маколея Калкина на съёмочную площадку привёл художник фильма. Как только мальчик заговорил, его сразу утвердили на роль. Парень буквально излучал веселье и умел душевно импровизировать, зачастую игнорируя написанный в сценарии текст.

Помните самый известный момент из фильма, который успел пройти сквозь всю рекламную кампанию «Один дома»? В сцене, где Кевин кричит, прижав руки к щекам, юный Маколей как раз и пошёл наперекор сценаристам. Он должен был ударить по флакону одеколона, вскрикнуть и замахать руками. Но маленький актёр решил просто шлёпнуть себя по щекам. К слову, эпизод напоминает известную картину Мунка под названием «Крик», так что получилась такая вот непреднамеренная пародия на произведение искусства.

Маколей постоянно хулиганил на съёмочной площадке, разыгрывал своих старших коллег, и в то же время умудрялся выдавать умные мысли, которые ему были совсем не по возрасту.

Что интересно, вне съёмочной площадки актёрам-бандитам запретили общаться со своим киношным «противником»! Режиссёр не хотел, чтобы мальчик привязался к ним, ведь это могло помешать работе.

Впрочем, большого успеха никто из участников съёмок не ожидал. Разве может людям понравиться фильм, в центре которого непрерывно резвится девятилетний мальчик?

Студия выделила на «бесперспективную» картину не слишком много денег, так что и сам Маколей получил немного по голливудским меркам – 100 тысяч долларов. Однако он жил в бедной семье с множеством братьев и сестёр, так что для маленького актёра эта сумма оказалась заоблачной.

Фильмы в США обычно показывают в трёх тысячах кинотеатров, но в этот раз их число решили урезать – настолько «большие боссы» не верили в успех картины. Как оказалось, очень зря! Немногие кинотеатры, которым посчастливилось демонстрировать «Один дома», никак не справлялись с бесконечным потоком зрителей. Буквально всем хотелось посмотреть на добродушного и весёлого мальчика, на его большое приключение и на то, как он наконец-то вновь встречается со своей семьёй.

Для Кевина в фильме всё закончилось хорошо, а вот самому Маколею фортуна не улыбнулась. Конечно, он ещё снялся в продолжении «Один дома», где заработал целых 4,5 миллиона долларов, но на этом его актёрская карьера зашла в тупик.

Отец постоянно водил Маколея по кастингам, где требовал баснословных гонораров. Мальчик получил ещё несколько ролей, но все они не принесли успеха. Родители звёздного ребёнка рассорились и начали долгую судебную тяжбу: каждый хотел стать опекуном «финансово выгодного» ребёнка.

Это окончательно разрушило мечты маленького Маколея. Он больше не хотел сниматься в кино. Позже, когда парень повзрослел, он рассказал страшную правду о своём отце.

– Он был жестоким и в физическом, и в моральном плане. Я могу показать вам все свои шрамы. Мы были для него как рабы, приносящие деньги, – делился Маколей.

И всё же Маколей Калкин был ужасно благодарен за возможность сняться в «Один дома». Этот фильм принёс парню финансовую независимость, подарил новых друзей и сделал из него настоящую легенду – того самого «рождественского мальчика», чья история до сих пор собирает миллионы семей перед экранами телевизоров в канун Рождества.

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