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Как ни старалось руководство театра «Современник» уберечь 82-летнюю Лию Ахеджакову от заражения новым опасным вирусом, отправляя народную артистку на самоизоляцию, эти меры оказались недостаточными.
Сегодня СМИ со ссылкой на продюсера артистки сообщили, что Ахеджакова попала в больницу с диагнозом «коронавирус». Её самочувствие медики признали удовлетворительным. Другие подробности пока неизвестны.
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Лия Ахеджакова – в больнице с коронавирусом
Как ни старалось руководство театра «Современник» уберечь 82-летнюю Лию Ахеджакову от заражения новым опасным вирусом, отправляя народную артистку на самоизоляцию, эти меры оказались недостаточными.
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Эксперт: COVID-19 еще минимум год будет влиять на фармрынок
COVID-19 еще минимум год будет влиять на структуру и развитие фармацевтического рынка в РФ. Об этом рассказал генеральный директор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.
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Столицу Испании парализовал крупнейший за последние 80 лет снегопад. Из-за непогоды остановлено железнодорожное сообщение, в городе полностью прекращено движение автобусов, зафиксированы сбои и на некоторых линиях метро.
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Давайте познакомимся с гуттаперчевой бабушкой-блогером!
Цзя Юй Сян – так зовут китайскую бабушку, которая взорвала сеть благодаря своей невероятной гибкости. Женщине уже за 80, а она вытворяет такое.... Например, легко складывается пополам или может сесть на шпагат. В соцсетях бабушка демонстрирует свои навыки йоги.
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Прожиточный минимум в России в 2021 году составит 11 653 рубля
Установлена величина прожиточного минимума в 2021 году. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.
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В Норильске объявили траур по погибшим под лавиной
В Норильске объявили 10 января днем траура. В воскресенье приспустят флаги в память о трех погибших в результате схода лавины на склоне горы «Отдельная».
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Когда в России появились бумажные деньги?
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Под Красноярском лавина обрушилась на горнолыжную базу. Есть жертвы
На горнолыжном курорте под Красноярском произошел сход снежной лавины. Погибли 38-летняя женщина, 45-летний мужчина и 1,5-годовалый мальчик. Их тела нашли под снегом.
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«Вечера на хуторе близ Диканьки»: чем «одарила» судьба главных актёров картины?
Суевериям подвержены многие из нас, в том числе и актёры. Картины о нечистой силе у представителей творческой профессии не в почёте, но неужели они действительно имеют некую «мистическую силу»? Узнав о судьбе актёров знаменитой экранизации Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», в такое можно даже поверить…
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Милосердие…
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Климатологи: Грядущее лето может оказаться сухим
Лето 2021 года может оказаться аномально сухим, считает метеоролог, климатолог, член Русского географического общества, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.
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Министерство финансов напоминает, что налогом облагаются только проценты со вкладов граждан. Об этом говорится в письме Минфина, опубликованном на сайте Федеральной налоговой службы.
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В Китае посчитали, что коронавирус изменит мир к лучшему
Пандемия позволит изменить отношение людей к прививкам, а также дать мощный толчок развитию медицины в мире, уверены китайские представители медотрасли, слова которых с прошедшего в Шанхае специализированного форума приводит издание China Daily.
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Кто-то строит дом «по кирпичику», а Ксения Собчак – по бартеру
Вся Россия знает, что Ксения Собчак строит дом, рекламирует его телеведущая на славу. А все потому, что старается все от мраморной плитки до последнего коврика получить на халяву. Или точнее – за рекламу, называя свой дом «большим медийным проектом».
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Россия выделила Кении миллион долларов на борьбу с пандемией
Россия через специальный трастовый фонд выделила Кении 109 миллионов кенийских шиллингов (986 тысяч долларов США) на развитие систем здравоохранения и социально-экономическую поддержку местных женщин и молодежи.
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Ситуация с водой в Крыму: по прежнему все не очень-то радужно
После декабрьской засухи запас воды во всех водохранилищах Крыма стал меньше, чем объем одного Партизанского водохранилища. Вопреки прогнозам, декабрь не принес на полуостров ожидаемые осадки. Русла рек по-прежнему оставались пересохшими.
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Еще с древних времен людям было интересно узнать дату собственной смерти, хотя такое любопытство всегда сопровождается страхом и тревогой. Существует версия, будто русские императоры точно знали, когда умрут. Странные совпадения, плохие приметы, тайные знаки и страшные сны словно начинали преследовать их незадолго до смерти.
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Последние дни новогодних праздников: на что взглянуть в культурном Интернете?
Новогодняя культурная феерия подходит к концу, а праздники скоро перейдут в разряд привычных будней. Но в Интернете всё ещё остаётся немало разнообразных трансляций, которые точно сумеют скрасить ваш досуг.
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В попытке спасти любимого щенка хозяин сам упал в колодец
В Грозном спасатели вытащили из 12-метрового колодца мужчину и его собаку.
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Сергей Сафронов рассказал, как на шоу «Битва экстрасенсов» снимали «проклятья» с маргиналов
В недавнем интервью Сергей Сафронов, теперь уже бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов», рассказал, как на самом деле проходили съёмки. Сергей признался, что курьёзных ситуаций было достаточно, но не все они попали в эфир.