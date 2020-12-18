Лию Ахеджакову «достала изоляция»

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
– Кое-как. Меня просто достала эта изоляция! Я сначала радовалась, что можно не работать, а сейчас вот стало скучно.
– Что вы думаете о той жизни, в которой мы все сейчас живем?
– Ну в жопе, мы все в жопе. Я не знаю, как еще сформулировать. Черный год, чудовищный, кто-то вдруг как будто решил нагнать на нас какой-то ужас. То ли звезды не так встали, то ли есть Высший суд, который решил всех нас за пакости наказать, я не знаю. Но явно совершенно мы получили какое-то наказание: очень много плохого, очень много черного, очень много смертей, совершенно неожиданных смертей. Много замечательных людей ушло.
– Как у вас сейчас с работой?
– Скоро придется идти на репетицию. Сначала освобождали (от участия в спектаклях. – Прим. Sobesednik.ru), поскольку меня защищает Собянин. Сказал, что я в группе риска. Я отсиделась очень сильно. Но сидеть бесполезно. Два года не просидишь. И вот вызвали уже на репетицию.
– А что будете репетировать?
– В «Современник» пришли молодые люди, что-то ставят.
– Вас пригласили на главную роль?
– Ну да, на главную роль, но не в этом дело. Да, еще буду играть в Театре наций. Канал «Культура» хочет снять спектакль Андрея Могучего. «Сказка про последнего ангела» – потрясающий спектакль. У меня в нем небольшая роль, но придется ехать играть, хотя я остаюсь в группе риска. Будем друг друга «одаривать ковидом», но не играть вообще нельзя. Мы и так месяц не играли. Надо снять спектакль на видео, чтобы он не пропал. Он очень мощный, посмотрите обязательно! Режиссер, помимо основных текстов, дополнил спектакль еще текстами Петра Луцика и Алексея Саморядова. У них чудные тексты, два фильма они успели сделать, и оба погибли. И вот Могучий взял несколько их текстов. И мне досталась парочка.
– Берегите себя, Лия Меджидовна!
– Ну да, в 70 лет надо беречь! Репетировать опасно, но приходится. Что же делать? Люди должны получать хоть какую-то зарплату. Ведь вообще все рухнуло, всех накрыло: театры, кинотеатры рестораны. Вот это все, что делает нашу жизнь красивой и благодаря чему можно забыться, жить какими-то образами, внутренним весельем – все накрыло. Жуть!
«Разнотык» — вот «хроническая беда» России, считает зампредседателя Совбеза, экс-премьер и экс-президент Дмитрий Медведев. (И грустно, и смешно, что тут еще скажешь. Только страдаем от этого "разнотыка" мы с вами... прим. МГ.)
Полиция проводит проверку по факту конфликта врача-реаниматолога с отцом девятилетнего ребенка, к которому по вызову и приехала бригада скорой помощи. Оба участника драки, произошедшей в ночь с 12 на 13 декабря, написали заявления друг на друга.
Супруга Евгения Петросяна всё свободное время посвящает уходу за ребёнком, но Татьяна не забывает и о своих страницах в социальных сетях. Совсем недавно Брухунова опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой она очень похожа на героиню сказки «Буратино» – черепаху Тортиллу.
Президент России Владимир Путин дал 17 декабря традиционную большую пресс-конференцию. Глава государства рассказал о своем видении ситуации с отравлением Навального, о коронавирусе, о борьбе с бедностью. Также Путин затронул тему мусорной реформы, а положения дел на Украине и в Армении, анонсировал новые выплаты семьям с детьми, а главное - высказался о том, останется ли у власти.
Московская ГИБДД начала применять видеокамеры, чтобы рассылать водителям штрафы за непристегнутый ремень и разговор по телефону без hands free. С начала декабря за эти нарушения уже выписано более 2 тыс. постановлений.
В России продолжается тенденция к сокращению числа малых и средних предприятий. По состоянию на август 2020 года ликвидировано более 1 миллиона 95 тысяч малых и средних предприятий (МСП). Аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за год в России открылись всего лишь 848,5 тысяч новых МСП. Таким образом, общее количество предприятий снизилось примерно на 240 тысяч или на 4,2%.
Образовательно-просветительский международный проект «Вместе. To gather» представляет русскоговорящим детям-билингвалам культурное и научное наследие России. Участие в нем может вдохновить на изучение русского языка детей из разных стран. Проект организован в дистанционном формате при содействии Министерства просвещения Российской Федерации. Партнерскую поддержку оказывают компании-партнеры: цифровая платформа «Умная страна», детский развивающий центр «Академия маленьких наук», группа компаний «Просвещение», Институт русского языка им. А. С. Пушкина в Мадриде и «Центр содействия развитию русско-кыргызских взаимоотношений «Мекеним АЛА-ТОО».
Отравление оппозиционного политика Алексея Навального стало одним из самых заметных событий года. Вокруг этого события много шума, в котором трудно разобраться (сторонники оппозиционера винят во всем Кремль и спецслужбы), его противники бурно все отрицают, говоря о подтасовках и ущербе для репутации России. На днях обнародованы новые результаты журналистского расследования, которые вызвали бурю споров. Что же это за факты? Попробуем разобраться — тщательно стараясь не торопиться с выводами.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.