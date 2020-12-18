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Лию Ахеджакову «достала изоляция»
Анатолий Салунов, Sobesednik.ru   
18 Декабря 2020 г.
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Народная артистка России Лия Ахеджакова дала эксклюзивное интервью корреспонденту сетевого издания Sobesednik.ru.

Лию Ахеджакову «достала изоляция»


– Лия Меджидовна, как ваши дела, здоровье?

– Кое-как. Меня просто достала эта изоляция! Я сначала радовалась, что можно не работать, а сейчас вот стало скучно.

– Что вы думаете о той жизни, в которой мы все сейчас живем?

– Ну в жопе, мы все в жопе. Я не знаю, как еще сформулировать. Черный год, чудовищный, кто-то вдруг как будто решил нагнать на нас какой-то ужас. То ли звезды не так встали, то ли есть Высший суд, который решил всех нас за пакости наказать, я не знаю. Но явно совершенно мы получили какое-то наказание: очень много плохого, очень много черного, очень много смертей, совершенно неожиданных смертей. Много замечательных людей ушло.

– Как у вас сейчас с работой?

– Скоро придется идти на репетицию. Сначала освобождали (от участия в спектаклях. – Прим. Sobesednik.ru), поскольку меня защищает Собянин. Сказал, что я в группе риска. Я отсиделась очень сильно. Но сидеть бесполезно. Два года не просидишь. И вот вызвали уже на репетицию.

– А что будете репетировать?

– В «Современник» пришли молодые люди, что-то ставят.

– Вас пригласили на главную роль?

– Ну да, на главную роль, но не в этом дело. Да, еще буду играть в Театре наций. Канал «Культура» хочет снять спектакль Андрея Могучего. «Сказка про последнего ангела» – потрясающий спектакль. У меня в нем небольшая роль, но придется ехать играть, хотя я остаюсь в группе риска. Будем друг друга «одаривать ковидом», но не играть вообще нельзя. Мы и так месяц не играли. Надо снять спектакль на видео, чтобы он не пропал. Он очень мощный, посмотрите обязательно! Режиссер, помимо основных текстов, дополнил спектакль еще текстами Петра Луцика и Алексея Саморядова. У них чудные тексты, два фильма они успели сделать, и оба погибли. И вот Могучий взял несколько их текстов. И мне досталась парочка.

– Берегите себя, Лия Меджидовна!

– Ну да, в 70 лет надо беречь! Репетировать опасно, но приходится. Что же делать? Люди должны получать хоть какую-то зарплату. Ведь вообще все рухнуло, всех накрыло: театры, кинотеатры рестораны. Вот это все, что делает нашу жизнь красивой и благодаря чему можно забыться, жить какими-то образами, внутренним весельем – все накрыло. Жуть!

По инф. Sobesednik.ru

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