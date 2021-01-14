Любовный треугольник Тиграна Кеосаяна

Тигран Кеосаян прославился не только своими киноработами, но и довольно необычными отношениями с женщинами. Он умудрился стать частью любовного треугольника, в котором не было ни капли вражды!

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Тигран родился в семье именитого режиссёра Эдмонда Кеосаяна, который снял любимый многими фильм «Неуловимые мстители». Его мать Лаура Геворкян была актрисой, так что мальчика с самого детства манил мир кино. Впервые на экране парень появился в фильме «Корона Российской империи, или Снова неуловимые», а тогда маленькому артисту было всего четыре года!

Тигран уверенно шёл по пути своего отца, но споткнулся на самом главном моменте и не смог поступить на режиссёрский факультет с первой попытки.

– Я вошел в историю как единственный сын видного кинематографиста, не поступивший во ВГИК с первого раза. Из-за переживаний у отца случился обширный инфаркт, – делился Кеосаян.

В ожидании второго шанса Тигран подрабатывал помощником режиссёра, набирал полезный багаж опыта и готовился к предстоящим экзаменам. В итоге он «на ура» справился со всеми трудностями поступления и оказался на одном курсе с Фёдором Бондарчуком. С ним парень и начал свою карьеру кинематографиста: они вместе снимали рекламные ролики и клипы.

Первым шагом режиссёра в кино стала криминальная драма «Катька и Шиз», а «Бедная Саша» помогла Тиграну завоевать любовь зрителей. «Ландыш серебристый», к слову, тоже оказался в списке самых успешных картин режиссёра. Вдобавок к этому Кеосаян засветился на ТВ в качестве ведущего передач «Ты и я» и «Международная пилорама».

Зрители, которые поначалу тепло приняли нового режиссёра, со временем полностью поменяли свое мнение. Вторая часть «Ландыша» провалилась в прокате, а картина «Крымский мост. Сделано с любовью!» оказалась чуть ли не худшим отечественным фильмом 2018-го.

Многие ругали Тиграна за то, что в каждую свою картину он обязательно брал Алёну Хмельницкую, с которой имел далеко не только деловые отношения.

История с Алёной в целом вышла очень даже неординарной. Начиналось всё довольно просто.

– Я часто ходил в «Ленком» – не спектакли смотреть, а пить больше, веселиться, надо быть честным. Там с Аленой Хмельницкой мы и познакомились, – рассказывал кинодел. – А потом состоялась памятная встреча на бензоколонке. Смотрю на нее из машины: красивая такая, а мне как раз актриса в рекламный ролик была нужна.

Знакомство быстро перетекло в дружбу, а там и до любви было недалеко. Творческая пара укрепила свою любовь законной печатью в 1993-м году, а всего спустя год у них родилась дочь Александра.

В 2010-м супруги радовались рождению младшей дочки Ксюши, но это счастье довольно скоро омрачила неожиданная новость: спустя два года звёзды решили развестись!

– Абсолютно неважно, кто что инициировал, если расставание произошло, значит, были предпосылки, значит, этот долгий цикл 21-летний цикл закончился, и настала пора перейти в какое-то другое качество, хотя моя первая жена – это близкий друг и часть меня, – отмечал Кеосаян.

Режиссёр немного лукавит, ведь на деле всё было чуть сложнее. Он ушёл от супруги к другой женщине – журналисту Маргарите Симоньян. Их знакомство началось с небольшой переписки и переросло в большую любовь, а тем временем у Тиграна всё ещё была супруга и двое детей.

Любовники даже попытались расстаться, чтобы не разрушать многолетний брак, но выходило у них откровенно не очень. В первый раз продержались не больше суток, а во второй побежали друг к другу в объятья спустя 20 минут. Добавьте к этому тот факт, что Маргарита родила ребёнка от Тиграна в 2013-м году – ещё до официального расторжения его брака!

Вскоре у Тиграна появился сын Баграт, так что ему пришлось буквально разрываться между двумя семьями ради воспитания родных детей. А его избранницы – бывшая и нынешняя – держались друг от друга на расстоянии. Но однажды, случилось это после рождения Ксюши, Алёна решила пригласить свою соперницу на праздник. Как ни странно, они быстро нашли общий язык, а потом и общее дело: вместе с Тиграном женщины сняли сериал «Актриса».

Подружиться со старшей дочерью режиссёра было уже не так просто. Саша долго не подпускала к себе Маргариту и относилась к ней откровенно враждебно. Но со временем лёд растаял, и в двух семьях воцарился полноценный мир.

В 2019-м году Маргарита родила ещё одну дочь – Маро. Но к сожалению, несчастье не обошло женщину стороной. Она потеряла ещё одного, уже четвёртого, ребёнка в марте минувшего года.

Пережить такую трагедию без возлюбленного было бы непросто. И даже отсутствие печати в паспорте им не особо мешает. Однако пара уже готова к бракосочетанию, так что в скором времени нас может ждать ещё один звёздный брак.

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