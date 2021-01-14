Как Николай Носков сделал невозможное

Страшный недуг поразил Николая Носкова внезапно и на время «выбил» его из шоу-бизнеса. Врачи уверяли, что после инсульта вокалист не сможет даже говорить, но он собрал все силы в кулак, вернулся на сцену и показал, что готов бороться до самого конца.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Маленький Коля уже в юношестве понял, что такое тяжёлый труд. У него было немало братьев и сестёр, так что отцу и матери приходилось много работать, чтобы прокормить большую семью.

С переездом в Череповец стартовала музыкальная карьера артиста. Он сам научился играть на баяне, фортепиано, гитаре и трубе, а уже в 14-летнем возрасте вышел в лидеры вокального конкурса. Конечно, он хотел буквально жить на сцене, но отец такой рискованный план не одобрял. Зато работа электриком была намного более стабильной, так что именно её Николай и выбрал, не решившись пойти против родителя.

Позже он всё равно устроился певцом в ресторан, а уже вместе с ансамблями «Ровесники» и «Надежда» попал в шоу-бизнес. С этими музыкальными коллективами Николай вскоре попрощался, поскольку был крайне недоволен скучным репертуаром. Зато в группе «Москва» наш герой выпустил свой первый альбом, который прославил парня в музыкальных кругах.

Свой успех он закрепил в «Поющих гитарах», а вместе с «Парком Горького» и вовсе вышел за пределы России. Стоит заметить, Николай в целом очень даже любил англоязычный рок: он даже сам написал трек «Bang», покоривший вершины даже заграничных музыкальных чартов.

Победоносное путешествие по Америке закончилось неожиданно. Из-за проблем руководство коллектива ретировалось, а звукозаписывающая компания потребовала денежной компенсации за «причинённый ущерб». Начались неприятные судебные разбирательства, из-за которых Носков покинул группу. На его место в роли вокалиста стал Александр Маршал.

Новая группа артиста под названием «Николай» особой популярности у публики не сыскала, зато личный трек Носкова «Я не модный» вновь вернул нашему герою слушателей.

Музыкант не стеснялся экспериментировать с жанрами: он пробовал себя в балладе, выступал с симфоническим оркестром и даже создавал музыку на стихи Пастернака. Он сумел завоевать публику разных поколений, благодаря чему и сегодня его концерты собирают полные залы.

В этих залах всегда собирается немало фанаток певца, которые его, впрочем, не сильно интересуют. Николай оказался однолюбом и прожил всю жизнь с одной единственной фанаткой своего творчества – Мариной.

– Развод в моем восприятии всегда был вещью недопустимой и неприемлемой. Не должен муж по бабам бегать, это тоже я довольно четко для себя решил. Могу сказать, что потребность в сохранении семьи у меня была с самого начала совместной жизни. Хотя трудности подстерегали, особенно, в группе «Парк Горького». Случались концерты, на которых поклонницы не только сами раздевались во время наших выступлений, но и с нас, музыкантов, стягивали одежду на сцене. Но потом все это ушло. Уважение к чувствам партнера было всегда, – уверенно заявлял Николай.

В семейной жизни и творческой карьере у нашего героя особых проблем не было, а вот здоровье его серьёзно подвело. Беда настигла артиста в 2017 году. Тромб застрял в шейном отделе позвоночника, а врачи поставили неутешительный диагноз – спинальный инсульт. Оперативно проведённая операция спасла жизнь музыканту, но легче от этого не стало, ведь врачи в голос говорили, что артист уже никогда не восстановит речь.

К несчастью, реабилитация началась далеко не сразу после инсульта, так что шансов на восстановление практически не было. Но Николай не отчаивался и даже заверял поклонников, что вернётся на сцену. Ему пришлось преодолеть долгий период восстановления, заново учиться ходить, играть на инструментах и даже просто говорить. Преодолеть все беды удалось вместе с близкими, которые всеми силами поддерживали больного артиста. Рядом была и его супруга, которая хранит верность Николаю уже долгие 40 лет.

– Страшно загадывать на будущее, но Коле действительно гораздо лучше, – рассказывала Марина Носкова. – Реабилитация продолжается. Теперь восстанавливающие и поддерживающие процедуры с нами навсегда. Нейропсихологи, лечебная физкультура, массажи, иголочки, физио… Речь еще полностью не вернулась, но врачи дают хорошие прогнозы, как и в случае с моторикой в целом. Николай Иванович ходит, но пока с тростью. Вообще, доктора в шоке от его результатов.

В Сети ходили разные слухи о здоровье артиста, поговаривали даже о повторных инсультах, но Носков сам доказал, что даже с такими бедами можно справиться. Под конец 2019-го артист дал целый концерт, а потом выступил в шоу «Вечерний Ургант».

Конечно, перед полным выздоровлением стоит ещё немало препятствий, но и с ними целеустремлённый артист готов справиться. В декабре минувшего года он устроил онлайн-концерт, а к своему юбилею (65-летие артист отпраздновал 12 января) обещал похвастаться новым треком.

– На сегодняшний день ближайшее выступление с подтвержденной датой – 8 марта, в Доме музыки. Жду его с надеждой и нетерпением! Еще мечтали с женой вырваться на неделю в Северную столицу, погулять. Но сейчас, конечно, стоит воздержаться от всяких поездок. Лучше поберечь себя и близких, соблюдать все меры предосторожности, – предостерегает своих слушателей певец.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...