Как Николай Чиндяйкин победил болезнь, нашел новый образ и настоящую любовь на склоне лет

Главной странностью в жизни Николая Чиндяйкина стала болезнь почек, изрядно попортившая его студенческие годы. Заболевание могло бы убить актёра, но в итоге «показало белый флаг» и навсегда ушло из жизни нашего героя.

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Коля родился в одном из сёл Горьковской области, где было очень непросто найти путь в успешное будущее. Чтобы дать ему и его сестре Лене шанс, родители переехали в Ворошиловск, где Чиндяйкин стал искать себя. Он перепробовал немало кружков: и на рисование ходил, и на теннис, и в духовой оркестр. Но все эти увлечение в один момент выветрились из головы мальчика из-за театральной студии, в которую наш герой влюбился с первого взгляда. А после дебютного выхода на сцену Коля окончательно убедился, что свяжет свою жизнь с актёрством.

– Узнал, что в Ростове-на-Дону есть театральное училище, где набирают даже после восьмого класса, а я уже 10-й оканчивал. Ну, кое-как сдал школьные экзамены и приехал поступать. Зачислили без проблем, – рассказывал артист.

Студенческие будни предвещали счастливые и беззаботные времена, только вот у организма Николая были совершенно другие планы. Оказалось, что он страдал от нефрита – хронического и крайне опасного воспаления почек. Тогда с таким диагнозом люди жили недолго, но Николаю год за годом удавалось давать отпор, казалось бы, неминуемой судьбе.

Впрочем, эта битва давалась ему непросто. Из-за постоянного страха смерти парень даже впал в депрессию, которую удалось преодолеть лишь с трудоустройством в Омский драмтеатр. Однажды вместе с новыми коллегами актёр отмечал один праздник, на котором позволил себе нарушить строжайший запрет и прикоснулся к спиртному. Уже на следующее утро, которое не омрачилось даже похмельем, Николай окончательно решил – больше никаких волнений о своём недуге! И как ни странно... это сработало.

– Думаю, меня спасли мамины молитвы, – считает актёр. – Доктора, естественно, так не думают. Вот наша очень близкая подруга, известный врач, до сих пор говорит: «Колька, ты все врешь, ничего этого быть не может, чудес не бывает». Но факт-то остается фактом – я здоров… Мама моя собирала всякие травы, ягоды, сушила и посылала мне в деревянных ящичках. Много лет я пил эти ее сборы как чай, не задумываясь, просто по привычке.

Теперь можно было позаботиться о своей карьере, чем Николай занялся с удвоенной силой. Под конец 1980-х он закончил режиссёрский факультет ГИТИСа, стал педагогом в «Школе драматического искусства» Анатолия Васильева, а потом и кинематограф покорил, сыграв в картине «Морской волк».

Интересно, что вскоре после этого наш герой начал лысеть – ужасная новость для любого актёра! Но Николай «повернул» эту проблему в свою пользу и побрился наголо. Новый образ подарил ему немало ролей сотрудников милиции, криминальных авторитетов и крупных начальников. Вы и сами можете вспомнить его персонажей из сериалов «Каменская», «Бандитский Петербург» и «Дети Арбата».

Любви в жизни Чиндяйкина было немало. Влюбчивый парень часто попадался на крючок к очаровательным красавицам, но каждое расставание он переживал очень непросто. Первой супругой артиста стала однокурсница Наталья Трояновская, которая подарила Николаю дочку Настю. Именно в это время актёр переживал депрессию из-за болезни почек, но не это стало причиной семейного расставания. Брак «добил» переезд в Омск, хотя на этот раз всё прошло тихо и без скандалов.

Второй большой любовью в жизни Николая стала его коллега Татьяна Ожигова. Между ними вспыхнули чувства, которым не помешало даже замужество актрисы. После развода и новой свадьбы Татьяна вместе с Чиндяйкиным уехала в Москву, где супруги прожили в счастливом браке 15 лет. К несчастью, смерть поджидала её на 45-м году жизни – актриса не смогла справиться со злокачественной опухолью.

– Однажды, когда я работал в Канаде, мне позвонили, сказали, что скоро она отойдет в мир иной. Я едва успел приехать, и в итоге Таня буквально умерла у меня на руках, – делился страшной историей Чиндяйкин.

В этот момент на Николая обрушилась вторая депрессия, из-за которой он стал сильно выпивать. Актёр пытался найти утешение и в работе, но ничто не способно было заглушить его страдания… кроме новой любви.

Ею стала ведущая актриса Театра пластической импровизации Раса фон Торнау. Она была на 12 лет младше Николая, но чувства всё равно вспыхнули быстро и ярко. Поначалу актёр думал, что ничего серьёзного у них и быть не может, но долго сопротивляться был неспособен. Небольшая интрижка переросла в ещё один брак, который смог подарить подавленному Николаю Чиндяйкину новую надежду и напомнил актёру о когда-то потерянном, но столь нужном каждому из нас чувстве – о настоящей и чистой любви.

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