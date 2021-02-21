Как муж-завистник «убивал» карьеру Изольды Извицкой

Судьба обещала Изольде Извицкой большое будущее, но «наградой» за все творческие старания многообещающей актрисы стали лишь алкогольная бездна и одинокая смерть.

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Съёмки картины Григория Чухрая «Сорок первый» стартовали в 1955 году. Одна из главных ролей досталась Олегу Стриженову, на тот момент уже популярному актёру, а вот вторая – никому не известной вчерашней студентке ВГИКа Изольде Извицкой.

До этого случая у девушки даже опыта съёмок в главных ролях не было, так что она очень сильно волновалась. К тому же работать приходилось в пустыне, где условия, сами понимаете, оставляют желать лучшего. Нередко начинающая актриса заливалась слезами из-за всех навалившихся трудностей.

Решили эту проблему с помощью мужа Изольды – Эдуарда Бредуна. Его пригласили на роль казака, а вытерпеть все невзгоды на съёмочной площадке вместе с супругом нашей героине было заметно легче.

В результате фильм принёс Изольде славу... но не привлекательность в глазах режиссёров. Киноделы сами хотели раскрывать молодые таланты, а не брать к себе под крыло уже прославившихся актёров.

К началу 60-х девушку даже перестали приглашать на второстепенные роли, в чём немало «помог» её супруг. Он очень завидовал успеху своей жены, ведь сам был довольно средним актёром.

Именно Бредун, может быть, сам того не желая, приучил молодую жену к спиртному. Но это не помешало ему впоследствии оскорблять ее, обвиняя в пьянстве... Первый в жизни бокал шампанского актриса выпила на свадьбе, когда ей было 23 года. Потом был долгий период домашних застолий, на которых царствовали крепкие напитки – водка и коньяк.

Муж-завистник буквально спаивал свою избранницу. Спасти её пытались работой, приглашая в интересные проекты, которые могли бы отвлечь актрису от спиртного. Она появилась в роли разведчицы Паши в картине «Вызываем огонь на себя», после чего смогла собраться с силами и бросить спиртное… к сожалению, лишь на полгода.

Она вновь начала пить, а её супруг тогда ушёл к другой женщине. Однажды Изольда просто перестала отвечать на звонки из театра. Домой к экс-супруге отправился Эдуард, но внутрь квартиры ему попасть не удалось, так что пришлось вызывать милицию и работников ЖЭКа.

А там... В проходе между кухней и комнатой лежало бездыханное тело Извицкой. Поначалу Эдуард даже подумал, что она «опять набралась», пытался «разбудить» непутёвую супругу. И лишь потом понял, что она мертва.

Наверняка актриса потеряла сознание, пока шла на кухню. Некому было ей помочь, так что свою смерть Изольда Извицкая встретила в тишине одиночества – ей было всего 38 лет. И никакая популярность не смогла спасти её от столь ужасной участи.

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