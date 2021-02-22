«Как будто меня вырезали из жизни»: триумф и забвение Виктора Перевалова

Судьба популярных детей-актёров нередко оказывается жестокой – так случилось и с Виктором Переваловым. Детство принесло ему блестящую карьеру, а взросление лишило всех достижений и погрузило артиста в забвение.

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Творческая карьера маленького Вити началась со случайной встречи. Когда мальчик вместе с одноклассниками отправился на экскурсию во Дворец пионеров, на светловолосого паренька обратил внимание помощник режиссёра.

Внешность Вити стала его билетом в большое кино. Он получил роль Вовки в «Тамбу-Ламбу», снялся в картине «Город зажигает огни» и стал героем главного проекта всей своей жизни – сказки Александра Роу «Марья-искусница».

– Я прошел очень большой отбор: человек эдак сто было на «Иванушку»... Отобрали меня и спросили: «Хочешь в кино сниматься?» Что значит — хочу?! Сейчас все брошу и побегу! На студию меня вызвали повесткой — как серьезного, взрослого человека. Я очень этим гордился, – делился историей артист.

На этом его карьера не закончилась, даже наоборот, пошла в рост. Роли посыпались на парня как из рога изобилия, так что он стал зарабатывать не меньше, чем его трудолюбивые родители. Только вот с обучением в школе были проблемы – откуда у столь занятого мальчика время на уроки? Со временем Витя так сильно отстал от сверстников, что сама администрация школы запретила ему ходить на съёмки!

Из-за этого парню пришлось два года доучиваться, на время забыв о своей профессии. Вернулся в кино уже 16-летний Виктор и сразу же получил роль в «Республике ШКИД»… а потом ещё множество других ролей!

Жизнь парня проходила на съёмочных площадках, а времени не хватало даже на обучение во ВГИКе, о котором Виктор когда-то задумывался. Настолько нравилась киноделам тех времён внешность Вити, который, казалось, никогда не старел. Даже после 30-ти он всё ещё был похож на «подростка», разве что уставшего от тяжёлой жизни.

Какое-то время это спасало карьеру Виктора, но вечно везение продолжаться не могло. Роли актёра становились всё менее значительными, а действительно заметных персонажей он сыграл лишь в нескольких картинах: «Трактир на Пятницкой», «И ты увидишь небо» и «Вкус хлеба».

В начале 80-х Виктор осознал, что его пути с кинематографом окончательно разошлись. Он сыграл милиционера в фильме «Опасный возраст» – роль эпизодическую и совершенно незначительную. Может актёр и не придал бы этому большого значения, но один его знакомый отметил неприятный факт: слишком быстро Перевалов исчез с экрана после своего эпизодического появления.

– Мне так стало жутко стыдно после фразы: «Вот, мы думали, ты такой пришел, сейчас разгон им дашь, а тебя нет и нет. Тебя что — вырезали?». Как будто меня вырезали из жизни, – сетовал Виктор.

Грустно, конечно, только вот грустить некогда. У актёра была супруга и дочка, о которых необходимо было заботиться. А раз в кино дела не пошли, значит, надо искать другие варианты. Сначала Виктор трудился в бригаде путейцев, после чего перепробовал немало разнообразных профессий: от сторожа до копателя могил.

Вернуться в кино ему удалось лишь в 2006-м году – тогда актёру предложили роль деревенского философа в фильме «Граффити». Своего персонажа Виктор отыграл удачно, даже получил приз фестиваля «Созвездие». Его стали вновь приглашать в кинокартины, пусть даже на второстепенные роли, и теперь появился стабильный заработок.

Но окончательно спастись от безденежья не получалось, так что Перевалов и хватался за каждую возможность. В 61-летнем возрасте артист, переживший инсульт и операцию на глазах, согласился на съёмки в многосерийной драме Валентины Пимановой «Хранимые судьбой». Даже тяжёлая одышка из-за хронической болезни лёгких не остановила его.

А работать пришлось в тяжёлых условиях. Съёмки проходили жарким летом 2010-го в столице России. После долгих переработок на аномальной жаре артист вернулся домой в ужасном состоянии: с опухшими ногами и синяком под глазом. Жена пыталась узнать, что же с ним стряслось, но даже сам Виктор не смог найти ответа на этот вопрос. От скорой он тоже оказался: «Я отлежусь и опять поеду на съёмки», – спорил артист с женой.

В больницу его удалось отправить лишь утром, но уже ночью Виктор умер в реанимации. Ещё один инфаркт стал для актёра последним.

Но почему съёмочная группа так легкомысленно отнеслась к больному коллеге? Его отправили домой без сопровождения и даже без личных вещей, а Гильдия актеров кино Петербурга после его смерти не удосужилась прислать на могилу даже простой венок.

Одни говорят, что в последние дни жизни Виктор много пил, что и привело его к скорой смерти. Но вдова уверенно утверждает: он забыл об алкоголе ещё в 2007 году. Другие сетуют на случай и здоровье артиста, которое не раз подводило его. Так или иначе, 5 июля 2010 года Виктора Перевалова не стало. Осталась лишь память о светловолосом мальчике, который долгие годы радовал нас своим искренним оптимизмом.

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