«Кабачок «13 стульев»: что подкинула судьба актёрам юмористической передачи?

«Кабачок «13 стульев» был одним из любимейших юмористических шоу советских времён. Весёлые паны и пани отыгрывали на экране забавные миниатюры, а вот в их обычной жизни случались настоящие драмы.

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С первого дня на телевидении, который случился 16 января 1966 года, «Кабачок: 13 стульев» сумел приковать к себе взгляды отечественных зрителей. При этом само шоу было создано на зарубежном формате: всё действо происходило в «польском кафе», а сценки и монологи авторы взяли из иностранного юмора.

«Кабачок» ворвался на центральное телевидение и стал чуть ли не единственной юмористической программой своего времени. Это нужно было зрителям, но не партийному руководству. Повод убрать неугодное шоу с ТВ появился в 1980-м – тогда Польшу охватили забастовки рабочих.

Косвенно связанное с бастующей страной шоу закрыли, а его звёзды, так полюбившиеся зрителям, разошлись каждый своей дорогой…

Пани Тереза – Зоя Зелинская

Ведущая актриса Театра Сатиры помогла программе «Добрый вечер», которую позже переименовали в знакомый «Кабачок», появиться на свет. Дело в том, что режиссёры просто не хотели брать столь необычный проект. Георгий Зелинский поначалу тоже косо смотрел на юмористическое шоу миниатюр, но его супруге Зое так понравился сценарий, что она уговорила мужа от него не отказываться.

Пани Тереза оказалась безумно популярным персонажем. К тому же она умело красовалась перед зрителями своими нарядами, что добавляло народной любви. Но если в «Кабачке» жизнь Терезы была беззаботной, то в реальности судьба Зои оказалась гораздо сложнее.

Она прожила 19 лет вместе с Зелинским, но всё же ушла от него к журналисту Валерию Ледневу. Второй брак подарил ей долгожданного ребёнка – в 41 год актриса родила сына Серёжу. Но счастье продлилось недолго, и в 1987-м году муж Валерий покинул этот мир.

Вскоре экс-супруг Зои заболел, вот она и решила взять на себя все заботы о всё ещё близком человеке. К несчастью, ей пришлось стать вдовой во второй раз. Георгий умер в 2001-м году.

Пан Ведущий – Александр Белявский

В роли этого пана выступили аж три человека: сначала Белявский, потом Миронов, ну и под конец Державин. Меньше всех продержался Александр Белявский, но именно ему, по слухам, принадлежит идея создания «польского» шоу. Не зря ведь он столько в польских фильмах ролей отыграл!

Скорее всего, его вытянула из «Кабачка» серьёзная занятость в кино. Белявский был успешным актёром, который поучаствовал в съёмках более ста фильмов.

Трудоголик по жизни, а в душе романтик – так можно было бы описать самого Александра. Он всегда искал счастья, и нашёл его в первом браке, но трагическая смерть сына в итоге разрушила эти отношения – даже усыновление сироты Андрея и рождение дочки Нади не помогло. В 20-летнем возрасте умер и приёмный сын артиста.

Но Белявский выдержал все испытания и полностью погрузился в работу. К тому же он встретил новую любовь в лице Людмилы, которая подарила ему дочку Александру. На тот момент артисту было уже 70 лет! Здесь возраст его не подвёл, но спустя три месяца после рождения дочери Белявский перенес инсульт. Долгое время он проходил реабилитацию, ведь актёр никогда не сдавался, но в сентябре 2012-го артист трагически погиб – выпал из окна, как и его приёмный сын. Впрочем, родственники сразу же отмели версию о самоубийстве. Слишком уж Белявский любил жить и просто не смог бы решиться на такой шаг.

Михаил Державин

Другой «пан Ведущий» также отличался успехами на карьерном поприще. Съёмки в фильме «Трое в лодке, не считая собаки» сделали его знаменитым, а яркая внешность подарила любовь женщин.

Только вот с настоящей любовью всё равно было непросто. Супруга из первого брака ушла к другому, а из второго артист сбежал сам – тоже нашёл любовь на стороне. Ей оказалась певица Роксана Бабаян, с которой Державин прожил 37 лет. В старости здоровье стало подводить артиста. В итоге болезни и инфаркт привели его к смерти в январе 2018 года.

Спартак Мишулин

Жизнь Мишулина была тяжёлой с самого начала. Отца он даже не знал, мать его бросила, так что воспитанием приходилось заниматься дяде. В молодом возрасте он даже попал в тюрьму за какую-то мелкую кражу, о чём почти ничего неизвестно, но этот факт почти разрушил его только-только начинающийся творческий путь.

Избавиться от неприятного клейма вора удалось, ведь Мишулин стал народным любимцем после роли Карлсона и Саида в «Белом солнце пустыни».

«Кабачок» подарил артисту ещё больше славы, да ещё и познакомил его с единственной любовью – ассистентом режиссёра Валентиной. В этих отношениях появилась дочь Карина, которую Спартак обеспечивал всеми силами. Но с приходом 90-х об актёрской профессии пришлось забыть, а в нулевых Мишулин обратился к озвучке фильмов и радио. Летом 2005 года актёр сердце актёра не выдержало долгой болезни…

Пани Моника – Ольга Аросева

Ещё одна пани была главной скандалисткой «Кабачка». Говорят, она всегда требовала себе лучшие миниатюры и непрестанно конфликтовала с другими актёрами «польского кафе».

Зато зрители её обожали, так что именно Ольге по праву достался титул популярнейшего персонажа юмористического шоу. Перед её обаянием преклоняли колени мужчины, а супругов у Аросевой было аж четыре! Число романов подсчитать и вовсе не удастся. Но вот выдержать столь сильный характер тоже не удалось никому, так что все отношения актрисы заканчивались неудачно.

Свою любовь она отдала сцене, на которой оставалась до последнего. Смерть от рака крови настигла Аросеву в октябре 2013 года.

Пан Профессор – Борис Рунге

Теперь же следует «жертва Аросевой». По крайней мере, так называли мягкого и спокойного Рунге, который был по уши влюблён в свою коллегу. Она тоже не отказывала в любви, даже следила за питанием и одежной своего супруга. Разве что с его алкоголизмом не боролась, а ведь проблема была очень серьёзная: даже на съёмках Борис порой пил. Эта привычка стала фатальной для Рунге. Язвенная болезнь довела его до могилы в 1990-м году.

Пани Зося – Валентина Шарыкина

Валентина в студенчества была крайне привлекательной девушкой, которую все парни хотели увидеть с собой на свидании. Но повезло лишь однокурснику Игорю. Хотя, про везение говорить сложно, ведь их брак в итоге распался.

Отношения пошли под откос из-за успеха Шарыкиной, которого не смог достичь её муж-актёр. А потом она влюбилась в режиссёра Евгения Ташкова, из-за которого и бросила своего супруга.

Только вот она поторопилась, ведь Ташков уже был женат и в новые отношения не стремился. Она вновь поспешила, вышла за Марка Туманова, лишь бы забыть неудачную любовь, но тут Ташков овдовел…

Так и вышло, что эта пара всё же оказалась вместе. Разве что замуж свою возлюбленную режиссёр не звал, да и детей совсем не хотел – у него уже был сын Андрей.

Спустя 10 лет гражданского брака Ташков ушёл к молодой артистке. На такой поворот событий Шарыкина злиться не стала, ведь сама когда-то не была верна своим мужьям. Зато вскоре она встретила инженера Юрия Извекова, который живёт с Валентиной уже 40 лет.

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