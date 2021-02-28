Иван Демидов: от ведущего «МузОбоза» до директора парка «Зарядье»

В начале 90-х Иван Демидов сумел «взорвать» культурную «бомбу» в масштабах целой страны. Его «МузОбоз» моментально стал культовой передачей, которая открыла двери в мир современной музыки для всех и каждого.
Сложно переоценить значимость «МузОбоза», которому в этом феврале исполнилось аж 30 лет! Передача появилась на экране в далёком 1991 году и сразу же запала в сердца многих зрителей того времени. А всё дело в слегка безумном, напористом, даже революционном образе не только самой передачи, но и её ведущего – великолепного Ивана Демидова. Вместо очередного «правильного» диктора в строгом костюме мы получили дерзкого парня в джинсах, тёмных очках и с короткой блондинистой стрижкой.
Именно он рассказывал нам о западной музыке и неизвестных исполнителях, показывал выступления «ДДТ», Бориса Гребенщикова и «Алисы». Прорывной формат моментально заполучил армию поклонников, которые уже давно мечтали о том, чтобы посмотреть на свои любимые (и самые современные, ещё не приевшиеся) группы прямо по телевидению.
Впрочем, хоть рок и был основным направлением «МузОбоза», в передаче нашлось место и для попсы, и даже для представителей «старой школы». Главное условие – всегда показывать самое актуальное и интересное для молодёжи. Так что видеорепортажи с провинциальных дискотек отлично вписывались в формат: обычные ребята смотрели, как под их любимую музыку танцуют «такие же пацаны»!
«МузОбоз» всегда был «на грани». Например, в передаче показали клип Ирины Салтыковой «Серые глаза» с полуголыми мужчинами, а сам ведущий не стеснялся отпускать колкие шутки в адрес «официальных лиц» советской и российской музыки.
К слову, за всё это стоит благодарить именно Ивана Демидова. Он превратил скучное «Музыкальное обозрение» в броский «МузОбоз», сделал символом передачи хит Пола Маккартни и придумал шикарную заставку с Юрием Шевчуком и Гариком Сукачевым.
В 1994 году «МузОбоз» отправился с концертным туром по стране, а вскоре после этого обзавёлся собственными газетой и журналом. Спустя ещё пару лет обозрение превратилось в еженедельное шоу-программу, где звёзды и выступали, и давали подробные интервью.
Только вот жизнь шоу оказалась довольно короткой. В 1998 году на место Демидова пришли его коллеги – Лера Кудрявцева и Отар Кушанашвили, название получило зарубежное звучание и превратилось в «Обоzzz-шоу», а сама программа стала соревнованием нескольких исполнителей за зрительскую симпатию. В таком формате шоу просуществовало всего два года, после чего закрылось навсегда.
Сам Демидов без работы не остался, он уже в 1994 году встал во главе телеканала «ТВ-6 Москва». Там наш герой создал немало интересных проектов, но со временем покинул и это доходное место.
Ведущий успел засветиться во втором «Брате» в роли самого себя, повыживал в «Последнем герое» и, что стало большой неожиданностью, основал религиозный канал «Спас».
Некогда «стильный парень в чёрных очках» отметился даже в «Единой России», а сейчас работает директором столичного парка «Зарядье». Но для «детей 90-х» он навсегда останется одним из самых любимых ведущих своего времени.
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Иван Демидов: от ведущего «МузОбоза» до директора парка «Зарядье»
В начале 90-х Иван Демидов сумел «взорвать» культурную «бомбу» в масштабах целой страны. Его «МузОбоз» моментально стал культовой передачей, которая открыла двери в мир современной музыки для всех и каждого.
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