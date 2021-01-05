Ирина Мирошниченко считает своё одиночество «расплатой за грехи»

Советская и российская актриса Ирина Мирошниченко в своей профессии достигла очень многого. Она стала играть главные роли практически сразу же после выпуска из Школы-студии МХАТ.

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Ирина Петровна сыграла десятки ролей в кино и театре, которые были высоко оценены, как критиками, так и зрителями. По признанию Мирошниченко, единственное, о чём она жалеет, так это о том, что у неё никогда не было настоящей семьи.

Напомним, актриса три раза официально была замужем, хотя ей приписывали большое количество романов с актёрами и даже чиновниками. Её первым супругом стал известный драматург, который был на 9 лет старше актрисы. Они очень хотели детей, но из-за загруженности на работе и неуверенности, что после декретного отпуска артистке удастся вернуться в профессию, появление наследников постоянно откладывалось на потом. К сожалению, после 12 лет совместной жизни пара развелась. Причиной стала измена актрисы с кинорежиссёром Витаутасом Жалакявичусом, который впоследствии стал её вторым мужем. Однако брак был недолгим, он продлился всего три года. Практически сразу же Ирина Петровна вышла замуж в третий раз - за актёра Игоря Васильева, но вместе они прожили всего пять лет.

В одном из интервью 78-летняя Мирошниченко призналась, что в каждом браке делала аборты, о чём сейчас очень сожалеет. По её словам, все проблемы и несчастья в жизни, которые у неё произошли, она считает «расплатой за грехи».

Найти психологическое равновесие ей помогла религия: «Благодаря вере я научилась видеть в людях только хорошее». Отвлечься помогает и любимая работа. Мирошниченко до сих пор играет в Московском художественном театре. Также она довольно часто устраивала творческие вечера и посещала различные фестивали - до карантинных ограничений. Ирина Петровна надеется, что скоро приступит к репетициям и снова выйдет на сцену.

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