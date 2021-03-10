Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о своей борьбе с онкологией

Известный иллюзионист и телеведущий, 38-летний Сергей Сафронов в недавнем интервью признался, что у него диагностировали онкологию. Он проходил ежегодный профилактический осмотр, во время которого врачи обнаружили новообразования в области щитовидной железы.
После того, как были сданы все анализы, оказалось, что у Сергея лимфома. В первую очередь врачи рассказали об этом супруге и братьям артиста, которые также прошли обследования. Сам Сафронов рассказал, что у него были некоторые жалобы на здоровье, но он не придавал им значения и думал, что всё пройдёт само.
Сейчас телеведущий лечится в обычной государственной клинике. Сергей уверен, что неважно, где его будут лечить, ведь лекарства используются одни и те же. Он не хочет, чтобы с него «сдували пылинки», поэтому предпочел «условия как у всех».
Братья Сафронова поддерживают Сергея. По их словам, самым сложным был разговор с родителями, они просто не знали, как рассказать им о происходящем. Но в итоге всё прошло хорошо, и родители тоже поддерживают захворавшего сына.
К счастью, иллюзионист и сам сохраняет оптимизм и чувство юмора. Он даже «упрекнул» участников «Битвы экстрасенсов» в том, что когда он был ведущим программы, никто из них не предупредил его о заболевании.
Поклонники и коллеги, после того, как узнали о болезни Сергея, стали писать слова поддержки в социальных сетях. Они надеются, что после курса реабилитации Сафронов снова вернётся на сцену с новыми номерами.
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