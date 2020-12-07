Годы трудов, измена жены и алкогольная зависимость: трудности жизни Виктора Коклюшкина

Одному из главных юмористов страны Виктору Коклюшкину на днях исполнилось 75 лет. Мы поздравим любимого сатирика с крупным юбилеем и заодно вспомним о самых интересных фактах из его судьбы.

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Витя появился на свет в далеко не самой богатой семье, так что и трудиться ему пришлось с ранних лет. В 15 он пошёл работать слесарем в свободное от учёбы время. Парень бы и остался на заводе, но после армии что-то изменилось – это место больше не привлекало Коклюшкина.

Так у Виктора начался поиск себя. Он трудился разнорабочим, корректором и даже комендантом в военкомате. И под конец 60-х годов он наконец-то обрёл то, что искал: наш герой стал вести колонку «Клуб «12 стульев». Это дело ему понравилось, так что совсем скоро Коклюшкин начал писать монологи, а спустя несколько лет с его текстами уже выступал конферансье Москонцерта Евгений Кравинский.

Виктор обрёл цель в жизни, отучился в полиграфическом техникуме и прошёл курсы ГИТИСа, после которых заполучил диплом эстрадного драматурга. С новыми знаниями перед начинающим писателем были открыты все дороги. Его юмористические зарисовки охотно исполняли самые популярные артисты: Евгений Петросян, Елена Степаненко, Клара Новикова и Владимир Винокур. А знаменитая серия монологов «Але, Люся», которую озвучил Ефим Шифрин, наконец-то подарила славу не только выступавшему на сцене артисту, но и самому автору.

Впрочем, этот самый автор не появлялся на публике аж до 38 лет. В этом возрасте он наконец-то решил выйти на сцену в программе «Вокруг смеха»... и сразу завоевал народную популярность.

При этом писательское дело Коклюшкин не забросил, сумел проявить себя в написание пьес и эстрадных программ и даже придумал сценарии к передаче «Была зима» и фильму «Дядя Ваня и другие». Добавьте к этому десяток романов и повестей, которые перевели на несколько языков мира, постоянные выступления в «Кривом зеркале» и «Клубе юмора» – у Виктора была многогранная творческая судьба.

А вот личная жизнь талантливого артиста поначалу оказалась не столь удачной. С первой супругой Виктор познакомился ещё во время службы. Ею стала эстонка Любовь Сэпп, которая в 1972-м году подарила своему мужу дочку Эльгу. В это же время понемногу развивалась литературная карьера Коклюшкина, а вместе с ней росли и доходы семьи. Только вот гордиться своим супругом Сэпп не могла, ведь просто-напросто нашла себе другого мужчину.

– Говорит, мол, полюбила другого человека. Я отвечаю: ну, иди, я останусь с дочкой. А ей уходить некуда. Промурыжились, пришлось мне в итоге собрать вещи. Потом, конечно, были разговоры на повышенных тонах. В той квартире осталась моя мама, помогала растить дочку. По-моему, новый мужчина туда не пришел, но я уже не лез в чужую жизнь. Раз тебя не любят, что же тут поделать?, – делился мыслями сатирик.

Смириться с разводом без лишних проблем не получилось: Виктор начал топить своё горе в алкоголе. На несколько месяцев он пребывал в депрессии, и даже новый роман, а потом и брак с киноведом Эльгой Злотник не спас писателя. Впрочем, сама Эльга была не робкого десятка, так что решила помочь своему мужу в борьбе с хандрой и алкоголизмом.

– Вторая жена сказала: «Если будешь так «справляться», все закончится быстро». Я понял, что задача поставлена, и начал лечиться. Было такое место в Москве рядом с Петровским пассажем, где записываешься под псевдонимом. Я сказал: «Пишите: «Герой». Ходил туда в неделю четыре раза на уколы, воспрял, помолодел, выздоровел, – рассказывал артист.

Второй брак Коклюшкина в целом оказался очень даже успешным. В паре царила идиллия, Виктор и Эльга отлично понимали друг друга и уважали взаимное увлечение литературой. А затем у пары родился сын Ян, который тоже решил пойти по творческой стезе и стал художником-оформителем.

О своей дочке Эльге Сэпп писатель не забывал, и именно её усилиями он стал тестем журналиста Владимира Соловьёва. Повзрослевшая Эльга отучилась на психолога, но параллельно с этим работала моделью и снималась в клипах известных отечественных групп. На одной такой съёмке ролика для «Крематория» девушка и повстречала Соловьёва. Между ними быстро закрутился роман, который уже после третьего свидания перерос в счастливый брак. Со временем у Коклюшкина появилось аж пять внуков: Даниил, София-Бетина, Эмма-Эстер, Владимир и Иван.

Впрочем, о собственной личной жизни писатель рассказывает редко. Порой он только комментирует семейные перипетии своих коллег. Так, всего полгода назад сатирик высказался о новой пассии Петросяна Татьяне Брухуновой.

– Не подходит она ему. С Еленой Степаненко они с 1975 года бок о бок работали, на эстраде рядом должен быть надежный товарищ. Это то же самое, что в парном фигурном катании, если вдруг спортсмен вместо своей партнерши, олимпийской чемпионки, возьмет в пару обычную симпатичную девушку, — он не сможет работать, – поделился своим мнением Виктор.

Петросян так обиделся на слова своего коллеги, что заявил в прокуратуру на старого знакомого – якобы за оскорбление в адрес молодой супруги. Но было ли в словах Коклюшкина что-то столь неприятное? Как оказалось, виной всему простая путаница. В том материале, где опубликовали слова Виктора, не забыли опросить и других коллег Петросяна. Один из них решил остаться анонимным, что неудивительно, учитывая его резкое высказывание: «Я полчаса провел с Брухуновой, и меня все это время тошнило. Это такая гадость... Человек переполнен злобой, там одни антитела. Она неприязнь вызывает с первой фразы».

Виктор Михайлович считает, что именно это грубое высказывание почему-то приписали ему. Из-за сложившейся путаницы сатирик расстраиваться не стал, ведь он уверен в своей правоте. Да и конфликты для Коклюшкина никакого интереса не представляют – миролюбивому юмористу и без них хорошо живётся!

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