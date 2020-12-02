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Честный, влюблённый и голый: истории из жизни Александра Абдулова
Егор СТУКОВ   
02 Декабря 2020 г.
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Александр Абдулов в своей жизни нередко попадал в странные, а порой и несколько безумные ситуации. Эти истории актёр описал в автобиографической книге «Хочу остаться легендой».

Честный, влюблённый и голый: истории из жизни Александра Абдулова


Честность Александра Абдулова известна многим, но её пределов, судя по всему, не знал даже сам актёр. Так, ещё в детстве, когда ребят принимали в пионеры, учительница спросила у класса, кто думает, что он «не достоин» почётного звания?

– Нашелся единственный дегенерат — я. Встал и сказал: «Не достоин. Двойки получаю, и вообще...», – делился Абдулов.

Не будем судить, подходил ли наш герой на роль пионера, но вот в своём «вообще» он был очень даже прав. Молодой Александр много хулиганил, нередко встревал в разборки с милицией и даже крутил роман с американской шпионкой!

В КГБ хотели взять парня в оборот, чтобы тот докладывал обо всех знакомых своей подруги. Но тот просто отказался и отделался парочкой угроз в свой адрес.

Своё везение герой «Обыкновенного чуда» признавал и очень любил, но порой удача всё же отворачивалась от артиста.

К примеру, на съёмках одной картины Абдулов должен был показать настоящую любовь с «обнажёнкой» в кадре. Его партнёрша сниматься голой отказалась, так что вместо неё взяли подходящую дублёршу. Александр, в свою очередь, не постеснялся появиться на экране в откровенной сцене. Важно заметить, что съёмки проходили в Ялте в пустых, но очень красивых местах города.

– Когда подъезжали к гостинице «Ялта», режиссер увидел огромную, живописную поляну незабудок. Утро, никого нет, и он говорит: «Ребята, давайте снимем, как вы в незабудках лежите, красиво будет». Ладно. Мы разделись, легли и только начали что-то делать, как вдруг в это время подъезжает автобус, и из него выходит японская делегация. Смотрят: прямо перед ними в незабудках лежат два голых человека, целуются, обнимаются и так далее. Они были приятно удивлены, достали фотоаппараты, начали фотографировать, – вспоминал актёр.

Этот случай, к слову, был не первым, когда Абдулову пришлось раздеться ради съёмок в фильме. Так, в «12 стульях» он получил роль инженера Щукина. По сюжету актёр должен был голым выбежать на лестничную площадку, и в этот момент перед его носом закрылась бы входная дверь.

Весь в мыле, прикрываясь одним лишь полотенцем, Абдулов появился в кадре. В этот момент на него смотрела вся съёмочная группа, а дамы, заметил сам актёр, «застенчиво хихикали». И чего только не сделаешь ради своих зрителей! Подобных моментов Александр Абдулов не стеснялся и всегда, как говорится, «отрабатывал» их на полную катушку.

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