Чем занимается Сергей Рост после закрытия шоу «Осторожно, модерн»?

Когда-то все знали двух героев популярного шоу начала 2000-х «Осторожно, модерн!». Сейчас на слуху лишь Дмитрий Нагиев, а о Сергее Росте совсем ничего не слышно. Куда же пропал любимый многими артист?

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Настоящая фамилия Сергея – Титивин. Он был сыном инженеров, увлекался классической литературой и занимался греко-римской борьбой – в детстве парня ничего не намекало на его творческое будущее.

Зато уже в подростковом возрасте в нём начала просыпаться любовь к актёрству: Серёга то соседей пародировал, то монологи Райкина наизусть учил. Эта любовь переросла в «серьёзные отношения», когда Сергей поступил в Ленинградский театральный институт. Правда вот из-за специфической внешности (парень был слишком уж маленьким и «широким») ему пришлось перейти с актёрского факультета на режиссёрский.

В этом вузе Сергей и познакомился с Дмитрием Нагиевым, который стал для нашего героя лучшим другом и главным союзником на долгие годы. Говорят, что Сергей стал «Ростом» именно по инициативе Дмитрия.

Поначалу друзья играли вместе незначительные миниатюры, потом работали на радио, а прославиться на всю Россию смогли в ситкоме «Осторожно, модерн!». Формат диалогов перед музыкальными клипами быстро сменили на полновесное скетч-шоу двух актёров, где приятели по очереди примеряли на себя роли членов немного сумасшедшей семейки.

Друзья успели сняться и в военной драме «Чистилище», а Рост выступал в театре и вёл всевозможные мероприятия, за что и стал «Лучшим шоуменом» 2000 года.

Популярность «Модерна» и не думала падать, так почему же в 2004-м году проект закрыли? Говорят, что Рост просто устал работать в тени своего друга и коллеги. При этом сам Сергей утверждает, что до 2004 года всё было хорошо. Но сразу после январских праздников с ним связался представитель Дмитрия – сам артист почему-то решил не общаться со своим товарищем напрямую.

– Мне было заявлено следующее: Дмитрия Владимировича, дескать, не устраивает передача «Осторожно, модерн!» в нынешнем виде. Он желает сделать из нее что-то вроде «Нагиев-шоу», где все главные роли отходят к нему, а вокруг его персоны должны крутиться мегазвезды уровнем не ниже Киркорова. Возможно, и мне будет позволено появляться в некоторых эпизодах – ну, там, кофе подать или еще что... Зато Дмитрий Владимирович разрешает мне продолжать писать сценарии, потому что у меня это хорошо получается. И деньгами обещает не обидеть, – рассказал в одном из интервью Рост.

Сергей на столь неприятное предложение ответил честно: он всегда считал «Осторожно, модерн!» шоу для двоих равноправных актёров. Так почему же сейчас всё должно измениться? Артист пытался связаться с Нагиевым напрямую и прояснить ситуацию, но тот даже не отвечал на телефонные звонки.

– Дима – с одной стороны, это моя самая сильная человеческая привязанность была в жизни, если оглядываться в прошлое. И, соответственно, самое мое сильное разочарование в людях, в дружбе и вообще во всем. Такой боли, таких ударов, какие он мне наносил, мне не наносил никто. И никто так не предавал, не унижал, не оскорблял меня. Это, конечно же, невозможно забыть. Но можно со временем по-другому воспринимать. Более весело, что ли, потому что все мы должны быть в этом мире очень стрессоустойчивыми, – считает теперь Сергей.

«Модерн» без Роста прожил недолго. Шоу сменило формат и название, но это не спасло проект от закрытия в 2007 году.

Сам Сергей без дела, конечно же, не остался. Он отправился в Москву, где стал одним из сценаристов Первого канала, вёл «Шестое чувство» и «Очевидец» на Рен-ТВ, а также был актёром в нескольких передачах на «России 1». Он снялся во многих сериалах и короткометражных фильмах, так что на отсутствие работы жаловаться было некогда.

В личной жизни у Роста сложных ситуаций было заметно больше. Он всегда был романтиком, который искренне верил в реальность любовных историй из романов, только вот в жизни всё оказывалось куда сложнее. К тому же ещё во время своей работы на радио «Модерн» у Сергея появилась небольшая, но всё же армия поклонниц. Фанатки буквально преследовали любимого артиста и поджидали его прямо у подъезда. С такими отношения не построишь!

Впрочем, даже с «нормальными» девушками у Сергея были трудности. Раз за разом они покидали его, из-за чего артист совсем потерял веру в любовь. Вернуть эту веру взялась журналистка Ольга, с которой Сергей познакомился на одной дружеской встрече.

Женщина взяла интервью у шоумена, но на этом их общение не прекратилось. Актёр стал ухаживать за новой знакомой, а она лишь отвечала взаимностью. Так у Роста появилась возлюбленная, затем семья, а в 2011 году родилась дочь Алиса.

Сейчас Сергей Рост продолжает писать сценарии и заниматься режиссурой. Он мечтает снять оскароносный фильм и, невзирая на взрывную популярность бывшего коллеги, самостоятельно подняться на вершину славы. К тому же у артиста есть свой рецепт счастья, которым он поделился с любимой публикой: «Это когда с радостью идешь на работу и с радостью возвращаешься домой, везде тебе хорошо».

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