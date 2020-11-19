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Бывшая супруга не пришла на похороны Армена Джигарханяна
Анастасия ШИЛОВА   
19 Ноября 2020 г.
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Всего лишь несколько дней назад ушёл из жизни легендарный советский и российский актёр Армен Джигарханян. По словам родственников, в последние месяцы у него были проблемы со здоровьем, особенно докучал сахарный диабет.

Бывшая супруга не пришла на похороны Армена Джигарханяна


Близкий друг и помощник артиста Артур Согомонян рассказал, что у Джигарханяна было несколько приступов депрессии. Незадолго до смерти стал часто вспоминать свою дочь Елену, которая погибла в 1987 году.

17 ноября на Ваганьковское кладбище проститься с актёром пришли его друзья и коллеги. Но как оказалось – далеко не все.

Буквально сразу в прессе стали появляться интервью бывшей супруги Армена Борисовича Виталины Цымбалюк-Романовской. Она рассказывала, что в сложившейся ситуации не смогла посетить траурную церемонию, так как «многие не хотят её видеть». Экс-жена Джигарханяна призналась, что даже опасается за свою безопасность. А главными «виновниками» смерти бывшего мужа Виталина «назначила» его близких родственников, которые якобы запрещали ему общаться с экс-супругой, лишили работы, любимого театра, и «таскали» по больницам. По её мнению, именно это вмешательство лишило пожилого артиста последних сил – он просто больше не захотел жить, что приблизило его кончину.

Напомним, что брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской длился всего немногим более года. Несмотря на разницу в возрасте – более 40 лет, их отношения развивались очень романтично. Она пианистка, а Джигарханян очень любил классическую музыку. Актёр устроил возлюбленную работать в свой театр. Однако вскоре начались обвинения в адрес Виталины, якобы она присваивает себе средства театра, которые должны были пойти на подготовку новых постановок. Было проведено внутреннее расследование, а затем начались утомительные судебные разбирательства.

По словам адвоката Элины Мазур, Цымбалюк-Романовская подделывала подписи в финансовой документации и выводила деньги на свои счета. Также выяснилось, что она устанавливала скрытые камеры в кабинете у Армена Борисовича и продавала записи журналистам.

Узнав об этом, артист подал на развод и заявил, что не хочет больше видеть свою бывшую жену. После громкого расставания они действительно больше не общались. Но бесконечные сплетни, суды и предательство когда-то любимой супруги сильно подорвали здоровье артиста.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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