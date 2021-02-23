Было или не было? Нестареющая Лада Дэнс отрицает, что делала «пластику»

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Звезда 90-х годов певица Лада Дэнс нередко слышит критику в свой адрес. В основном это связано с внешностью. Пользователи соцсетей сравнивают её фотографии со старыми снимками и утверждают, что певица сделала минимум десяток пластических операций.
В конце концов, всё это побудило Ладу рассказать о том, как ей удаётся в 51 год выглядеть моложе, чем многим «обычным» женщинам в 25-30.
По словам артистки, пластику она не делала. А если и сделает, то сама сообщит об этом поклонникам, так как не видит в этом ничего постыдного. Своим главным секретом артистка считает хорошие гены, которые достались ей от мамы и папы.
Естественно, кроме этого она уделяет много внимания правильному питанию и физическим нагрузкам. Пища, по её мнению, должна быть легкоусвояемой и содержать весь необходимый набор витаминов и микроэлементов. Самое главное – это не переедать, лучше есть часто, но понемногу.
Со спортом певица дружит уже многие годы. В основном, ей нравится плавание и бег, особенно – бегать в лесу с собакой. Также Лада занимается танцами и работает на тренажёрах в фитнес-клубе. Певица рассказала, что уже привыкла к такому графику и если по какой-либо причине пропускает тренировку, то чувствует себя некомфортно.
Что касается косметических процедур, то Лада действительно постоянно посещает салоны, но только один раз делала «увлажняющие» уколы – и всё.
Но самое главное, по её мнению – это мера во всём и позитивный настрой в любой жизненной ситуации.
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