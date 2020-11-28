«Беру естественностью, откровенностью»: тайна притягательности Екатерины Шавриной

Екатерина Шаврина настолько ярко блистала на сцене, что мимо неё просто так не мог пройти ни один мужчина. Среди поклонников певицы был даже мэр Рио-де-Жанейро, который по уши влюбился в советскую красавицу.

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Певческая карьера Екатерины Шавриной могла и не начаться, ведь в раннем возрасте девочка не могла говорить и даже не слышала голоса своих родителей! Семья постоянно искала хороших докторов, и однажды им удалось найти профессора, который согласился сделать операцию маленькой девочке и даже не попросил за это денег.

В 4 года Катя всё-таки заговорила, но до сцены пришлось пройти ещё немалый путь. Впрочем, как оказалось, она обладала удивительным голосом, так что мысли о певческой карьере сами собой родились в голове талантливой девочки. В 16 лет она попала в Государственный Волжский народный хор, где обучилась основам будущей профессии и встретила первого мужа – композитора Григория Пономаренко.

Сблизила пару Катина любовь к чистоте. Она росла в старообрядческой семье, где внимательно следили за порядком в доме. Когда девушка приехала в чужой город, хор, как назло, уехал на гастроли! Переждать недельку-другую Кате было негде, так что Пономаренко пригласил её в своё холостяцкое жилище. Как вы уже догадались, в доме композитора царил удивительный беспорядок.

Екатерина быстро навела чистоту в гостях у нового знакомого, а он смекнул, что упускать такое счастье – себе дороже. Разница в 24 года не смутила парочку, скоро они поженились, а потом на свет появился сын Гриша.

Так у девушки появился известный муж-композитор, деньги, но она почти лишилась своей мечты. Григорий жутко ревновал свою возлюбленную к сцене, и если уж разрешал ей петь, то только песни собственного сочинения. Ревность привела к бесконечным скандалам, после которых молодая певица разочаровалась в своём супруге. Их отношения подошли к неизбежному концу.

На этом вполне могла закончиться история нашей героини, ведь знакомые музыканты приняли сторону её супруга, а без поддержки пробиться в творческом мире непросто. Спасла положение Людмила Зыкина, которая помогла Кате поступить в Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова. Позже она оказалась в ГИТИСе, где училась вместе с Аллой Пугачевой, а параллельно с этим девушка работала уборщицей и заботилась о маленьком сыне.

Вырваться из жизненных сложностей Кате удалось вместе с песней «Гляжу в озера синие» из сериала «Тени исчезают в полдень», которая стала настоящим хитом и прогремела на всю страну.

Теперь у певицы появилась постоянная и высокооплачиваемая работа, а скоро – и новый муж, тоже музыкант – Григорий Лаздин. В этом браке Екатерина родила девочек-близняшек. Отношения продержались семь лет, но в итоге муж просто не выдержал постоянной занятости своей супруги.

У Шавриной и раньше не было особой тяги к поиску любви, а после второго брака она окончательно стала самостоятельной. При этом слухи о её «любовниках» то появлялись, то исчезали... Сама певица рассказывала, как в неё был влюблён даже мэр Рио-де-Жанейро! Других поклонников у певицы тоже хватало: кое-кто утверждал, что сам Фидель Кастро был неравнодушен к талантливой артистке, другие твердили, что какой-то африканский принц хотел принять красавицу в свой гарем.

Свою притягательность Екатерина Шаврина объясняла очень просто. «Беру естественностью, откровенностью. Я такая, какая есть, – сейчас таких уже нет», – может, за это мы и любим одну из самых популярных певиц Советского Союза?

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