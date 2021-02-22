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Несмотря на все старания журналистов, выяснить, где сейчас находится и как себя чувствует известная актриса Анастасия Заворотнюк, так никому толком и не удалось. Единственным достоверным источником информации остаётся дочь знаменитости Анна, которая время от времени, в своих социальных сетях затрагивает эту тему.
По словам девушки, из уважения к матери она не может рассказывать обо всех подробностях их теперешней жизни. Единственное, что она может сказать, так это то, что у Анастасии до сих пор серьёзные проблемы со здоровьем.
– Последние два года были самыми тяжёлыми в моей жизни. Любой человек, кто когда-либо сталкивался с серьёзной болезнью близкого, поймёт меня сейчас, – говорит Анна.
Многие телеканалы неоднократно пытались пригласить кого-то из членов семьи на ток-шоу или хотя бы просто записать интервью. Предлагались очень большие суммы денег, но никто из близких Анастасии Заворотнюк так и не согласился публично рассказать о болезни актрисы.
Кстати, в соцсетях многие пользователи пишут, что вся эта история – просто выдумка «для пиара» или способ уйти от долгов, которые, как выяснилось, имелись у близких Заворотнюк. Но по словам Анны, это не более чем слухи, которые ещё больше подогревают нездоровый интерес к их семье.
Чтобы в такой атмосфере сохранить душевное равновесие, Анна обратилась к психологу. Она уверена, что работа со специалистом помогает ей посмотреть на происходящее со стороны и правильно оценить свои реакции. Кроме того, это хорошая возможность поговорить с надёжным человеком не из своей семьи.
Все родственники актрисы благодарны друзьям и коллегам, которые оказывают помощь, и не только моральную. Также они рады, что у Анастасии много поклонников, которые проявляют чувство такта и пишут поддерживающие сообщения.
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Анна Заворотнюк обратилась к психологу, чтобы справиться с негативом из-за болезни матери
Несмотря на все старания журналистов, выяснить, где сейчас находится и как себя чувствует известная актриса Анастасия Заворотнюк, так никому толком и не удалось. Единственным достоверным источником информации остаётся дочь знаменитости Анна, которая время от времени, в своих социальных сетях затрагивает эту тему.
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