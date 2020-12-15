«Остановила эту болезнь»: Появились новые данные о выздоровлении Анастасии Заворотнюк

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, у которой выявили глиобластому, пошла на поправку. Радостной новостью в эфире НТВ поделился друг актрисы, телеведущий Вячеслав Манучаров.

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По его словам, он постоянно находится на связи с 49-летней актрисой. Манучаров отметил, что семья актрисы «остановила эту болезнь».

— Сегодня мы можем говорить о Насте как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа, — добавил телеведущий.

По инф. rosbalt.ru

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