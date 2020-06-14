Анджелина Джоли: от вершин славы к бездне саморазрушения

Некогда самая желанная женщина на планете Анджелина Джоли совсем недавно, 4 июня, отметила своё 45-летие. В честь этой даты давайте взглянем на её жизненный путь, который сумел уместить в себе стремительный взлёт к вершине славы и не менее быстрое падение в разрушительную бездну личных проблем.

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Анджелина Джоли Войт родилась в творческой семье – её родители были актёрами. Супруги разошлись рано, когда девочке был всего год, и все заботы о детях легли на плечи матери Энджи. Стоит отдать ей должное, ведь женщине удалось воспитать в своих отпрысках любовь к кинематографу благодаря постоянным походам в кино.

Свои первые шаги к творческой вершине Анджелина сделала в 11 лет. Тогда девочка два года отдала киношколе Ли Страсберга. Впрочем, её детство нельзя назвать полностью счастливым: в школе над девочкой издевались одноклассники, а в семье не хватало денег даже на нормальную одежду, так что Энджи приходилось одеваться в дешёвых секонд-хендах.

Но Анджелина не сдавалась и уже в 14 лет начала работать моделью. Поначалу она участвовала в показах одежды, потом снималась в клипах у известных групп вроде Rolling Stones, какое-то время даже играла в экспериментальных фильмах своего брата.

Потом пошли более серьёзные картины, и с каждым фильмом Джоли становилась всё более узнаваемой актрисой. Вместе со славой пришла любовь к запрещённым веществам. По словам самой актрисы, уже к 20 годам она перепробовала все возможные наркотики, и ей буквально повезло не встретиться со смертью в молодом возрасте.

Актрисе удалось побороть свою зависимость, так что её карьера успешно шла в гору. За очень личную для Джоли роль бунтарки Лисы в «Прерванной жизни» она заслужила и «Золотой глобус», и «Оскар». А пока критики наслаждались её игрой в серьёзных и не очень драмах, сама Анджелина с радостью принимала участие в громких блокбастерах. Так, за фильм «Лара Крофт — расхитительница гробниц», в котором наша героиня исполнила главную роль, Джоли заработала 12 миллионов долларов и стала одной из самых высокооплачиваемых актрис мира.

Так актриса понемногу перешла на боевики вроде «Мистер и миссис Смит» и «Особо опасен», а потом и вовсе занялась режиссурой, представив своим поклонникам несколько разноплановых фильмов.

Любви у Анджелины Джоли было немало. И удивляться тут нечему, ведь её не раз признавали самой сексуальной женщиной планеты. Первым мужем актрисы стал коллега по дебютному для Джоли фильму «Хакеры» – Джонни Ли Миллер. Этот брак продлился всего год, чувства в отношениях быстро угасли.

Следующим избранником актрисы также стал коллега по цеху - Тимоти Хаттон, но и эта любовь потухла всего за один год. А вот с Билли Бобом Торнтоном наша героиня прожила рука об руку целых три года. Срок не рекордный, но на фоне прошлых отношений Джоли всё же показательный. Однако раскол ждал и эту пару.

– У нас просто был очень разный стиль жизни. У нее — открытый, глобальный, а я, наоборот, страдал агорафобией. Это действительно единственная причина, по которой мы, вероятно, уже не вместе, – позже признался Торнтон.

А через некоторое время Джоли наконец-то нашла себе более подходящего партнёра – Брэда Питта, с которым она встретилась на съёмочной площадке «Мистера и миссис Смит». В те времена слухи об их романе расползлись очень быстро и вызвали настоящий скандал, ведь актёр ещё был женат на Дженнифер Энистон. После такого предательства мужа Дженнифер впала в депрессию, но со временем ей всё же удалось простить неверного супруга.

Поначалу и многочисленные фанаты всех участников этого любовного треугольника называли Джоли «разлучницей», но довольно скоро они сменили гнев на милость. Брэда и Джоли стали называть самой красивой парой Голливуда, пусть даже они и не торопились укрепить свои чувства официальным браком.

Зато звёздная парочка стала активно усыновлять детей, причём они брали к себе в семью мальчиков и девочек из бедных стран. Так, в 2002 Джоли и Питт оформили опеку над мальчиком Мэддоксом из Камбоджи, потом в их семью попала девочка Захара из Эфиопии, а в 2006 у них появился первый общий ребёнок – малышка Шайло. Спустя год артисты усыновили Пакса Тьена из Вьетнама, а в 2008 родились близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин.

Прошло ещё четыре года, и пара объявила о помолвке, а сама свадьба состоялась в 2014 году. Поклонники были вне себя от радости, но вместе с долгожданными новостями пришли и другие, менее приятные известия. Ещё в 2007 году мать Анджелины умерла от рака, а сама актриса очень беспокоилась из-за генетической предрасположенности к этому заболеванию. Она решилась пойти на крайние меры: Джоли удалила молочные железы и яичники, что ввергло фанатов звезды в шок, ведь онкологическое заболевание никак не проявлялось у Анджелины.

Вдобавок к этому поклонников артистки беспокоили её чересчур мягкие методы воспитания. Она давала своим детям полную свободу, никак не подкрепляя её хоть какой-то дисциплиной. Ребята обучались дома, где было невозможно приобрести необходимые навыки социализации, к тому же Джоли возила своих детей в бедные страны Третьего мира – фанаты посчитали этот опыт травмирующим для психики ребёнка.

Но это всё цветочки на фоне главной проблемы звёзды, которая берёт своё начало в 2015 году. Именно тогда по СМИ пробежались слухи о расставании звёздной пары. Анджелину стали называть тираном и истеричкой, к тому же новостные ленты не смогли пройти мимо анорексии звезды: она слишком уж быстро похудела до 37 килограммов! Говорят, причиной этому стал стресс из-за расставания с Питтом.

Экс-супруги осыпали друг друга обвинениями и никак не могли поделить детей, из-за чего бракоразводный процесс заметно растянулся. Проблем в звёздной семье и до раскола хватало: Брэд одно время страдал от алкогольной зависимости, а Анджелина была очень истеричной и ревнивой женой.

Весной прошлого года артисты всё же получили свидетельство о разводе. Для Джоли это стало настоящим облегчением, фанаты даже заметили положительные внешние преображения в её некогда истощённом образе.

– В моей жизни в последние пару лет были времена, когда я не чувствовала себя свободной, в безопасности. Я ощущала себя маленькой, загнанной в угол. Мне потребовалось много времени, чтобы снова найти себя, – заявила актриса.

В итоге дети остались жить с Анджелиной, но Брэд может иногда видеться с ними. Пока сложно сказать, как будет развиваться судьба наших героев, но в сердцах фанатов ещё теплится надежда на воссоединение некогда одной из самых известных пар Голливуда.

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