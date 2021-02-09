Андрей Кончаловский готов отказаться от любимой супруги, если того потребует работа

На днях звёздный кинорежиссёр Андрей Кончаловский принял участие в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Ведущая, как всегда, задавала острые вопросы о работе и личной жизни, пытаясь запутать собеседника.

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Напомним, что Кончаловский больше 20 лет состоит в браке с Юлией Высоцкой. Режиссёр неоднократно заявлял, что именно супруга – его главная муза, поэтому он отдавал ей почти все интересные роли в своих фильмах. Многие из них были высоко оценены критиками и получили международные премии.

Ксения Собчак поинтересовалась у любящего мужа, что будет, если Юлия перестанет подходить по каким-то критериям. И Андрей Сергеевич честно признался, что если замена действительно будет необходима (например, нужна будет совсем юная героиня, тогда как Высоцкой в этом году исполнится 48 лет), то он возьмёт другую актрису, потому что в данном случае профессионализм гораздо важнее личных предпочтений. По его мнению, всегда нужно быть объективным. Нельзя давать роль, которую актеру трудно играть, которая не подходит ему по типажу.

Также он добавил, что Высоцкая – мудрый человек и всегда старается понять замысел режиссёра. Поэтому, если она почувствует, что не сможет «правильно» воплотить нужный образ, то сама откажется от предложенной работы. Но по его словам, до этого ещё далеко, так как «Юлия очень талантливая и может вжиться во многие роли».

Кстати, совсем недавно Кончаловский снял фильм «Дорогие товарищи!», естественно, с Высоцкой в главной роли. На следующей церемонии вручения Оскара картина будет представлять Россию. По словам режиссёра, если в молодости он действительно хотел получить эту награду, то теперь относится к ней совершенно спокойно. Он считает, что самое главное – это снимать кино, которое будет любить зритель, а всё остальное уже второстепенно.

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