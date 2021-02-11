«Адвокат меня «подставил» на 8 лет»: Ефремов внезапно заговорил о подкупе свидетелей

Дело Михаила Ефремова снова набирает обороты. Буквально на днях артиста перевезли в московское СИЗО «Водник», чтобы наконец-то разобраться с вопросом о лжесвидетельстве некоторых очевидцев.

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По словам журналистов, Михаил Ефремов совершенно неожиданно признался, что его скандально известный адвокат Эльман Пашаев недвусмысленно намекал на возможность подкупа свидетелей. А мы ведь отлично помним очевидцев страшной аварии, которые «не видели» Ефремова за рулём разбившегося автомобиля. Пашаев заявлял, что эти люди сами на него вышли и стали утверждать, что актёр сидел на пассажирском сидении, а водителем был кто-то неизвестный.

Но куда словам неизвестно откуда взявшихся свидетелей тягаться с реальным видео, на котором отлично видно Ефремова за рулём собственного джипа. «Адвокат меня «подставил» на эти 8 лет. Обещал одно, а получилось другое», – негодовал артист.

Эльман, к слову, даже в такой ситуации не стал отмалчиваться. Он выразил сомнения в том, что его подзащитный мог такое сказать, ведь так он и сам себя подставляет под удар. К тому же Ефремов просто-напросто не мог знать о возможном подкупе, отмечает адвокат – на момент появления очевидцев артист уже был под домашним арестом.

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