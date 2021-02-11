|
Дело Михаила Ефремова снова набирает обороты. Буквально на днях артиста перевезли в московское СИЗО «Водник», чтобы наконец-то разобраться с вопросом о лжесвидетельстве некоторых очевидцев.
По словам журналистов, Михаил Ефремов совершенно неожиданно признался, что его скандально известный адвокат Эльман Пашаев недвусмысленно намекал на возможность подкупа свидетелей. А мы ведь отлично помним очевидцев страшной аварии, которые «не видели» Ефремова за рулём разбившегося автомобиля. Пашаев заявлял, что эти люди сами на него вышли и стали утверждать, что актёр сидел на пассажирском сидении, а водителем был кто-то неизвестный.
Но куда словам неизвестно откуда взявшихся свидетелей тягаться с реальным видео, на котором отлично видно Ефремова за рулём собственного джипа. «Адвокат меня «подставил» на эти 8 лет. Обещал одно, а получилось другое», – негодовал артист.
Эльман, к слову, даже в такой ситуации не стал отмалчиваться. Он выразил сомнения в том, что его подзащитный мог такое сказать, ведь так он и сам себя подставляет под удар. К тому же Ефремов просто-напросто не мог знать о возможном подкупе, отмечает адвокат – на момент появления очевидцев артист уже был под домашним арестом.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
«Адвокат меня «подставил» на 8 лет»: Ефремов внезапно заговорил о подкупе свидетелей
Дело Михаила Ефремова снова набирает обороты. Буквально на днях артиста перевезли в московское СИЗО «Водник», чтобы наконец-то разобраться с вопросом о лжесвидетельстве некоторых очевидцев.
-
«Остановите террор, освободите Навального»: более 400 музыкантов вступились за оппозиционера
Открытое письмо с требованием освободить оппозиционного политика Алексея Навального и других политических заключенных подписали более 400 академических музыкантов, проживающих в разных странах мира. Обращение в Facebook опубликовал инициатор акции скрипач Михаил Нодельман, среди подписавших письмо — также пианисты Евгений Кисин и Полина Осетинская, оперная певица Мария Остроухова.
-
«Кто вас подучил?»: ученую, назвавшую Путину свою зарплату, довели до слез следователи
Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее слова.
-
Изменились правила выплаты пенсий умерших: получить станет легче
С 30 января 2022 года заявление на получение накопительной пенсии умершего родственника россияне смогут подать в электронном виде. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
-
Чуть меньше трети осужденных отправляются за решетку. Обнадеживает? Как сказать...
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев озвучил судебную статистику по результатам 2020 года. Оказывается, только каждый третий из осужденных отправляется за решетку.
-
Первый российский регион объявил об отмене обязательного масочного режима
Удмуртия стала первым российским регионом, в котором власти отменили обязательное ношение масок. Соответствующее решение принял глава республики Александр Бречалов.
-
Пётр Мамонов рассказал подробности о перенесённом инфаркте
Музыкант и актёр Пётр Мамонов всегда был открытым для общения, и не только с прессой, но и со своими поклонниками. И на днях он рассказал о перенесённой операции на сердце, а также о том, что думал в те тяжёлые дни.
-
Драма и только: женщина сама привела в дом из тюрьмы убийцу своей дочери
В городе Нелидово Тверской области разыгралась жуткая драма: убили ребенка. В жестоком преступлении подозревают сожителя ее матери, ранее уже судимого за убийство.
-
В России без мигрантов никуда: ни на стройке, ни в полях
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД рассмотреть возможность въезда в РФ трудовых мигрантов для сезонных работ в сельском хозяйстве. Подлинность документа подтвердила представитель замглавы правительства.
-
Шум человечества уже слышен обитателям морских глубин! И им это не по нраву
Звуки производств, судоходства, разведки ресурсов, машин, самолетов и другие шумы, произведенные человеком, становятся все громче в глубинах океана — в воде звуки распространяются быстрее и дальше, чем в воздухе.
-
Внукам запретили использовать мобильники для учебы
Роспотребнадзор ввел новые требования к электронным средствам обучения: под запрет попали мобильные средства связи. (Это означает, что искать информацию в своих телефонах дети точно не должны - уж слишком это вредно для глаз. - прим. ред.)
-
Женщина выжила после десяти часов под завалом снега... на даче
Новокузнечанка попала в реанимацию после того, как ее спасли из-под снежного завала. Девушка приехала на дачу и оказалась под грудами снега, сошедшего с крыши: в выходные регион накрыла аномальная оттепель.
-
В Тюмени решили связать самый длинный шарф в стране
На днях в Югре зафиксировали рекорд на самый длинный вязаный шарф. Его размер составил 103 метра. Тюменки решили не отставать от соседей и объявили собственный конкурс — теперь вяжут кусочки для будущего изделия всем городом.
-
«Батьку» Лукашенко без усов представить себе можете? Мы покажем!
Фотография белорусского президента Александра Лукашенко без усов появилась в Сети. Она опубликована в одном из разделов на обновленном сайте главы государства — «Президент без галстука», там представлена информация о биографии и личной жизни главы государства.
-
Андрей Разин намерен обратиться к Путину, чтобы освободить Ефремова
Продюсер Андрей Разин выразил желание помочь актеру Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП. Он сообщил, что намерен добиться досрочного освобождения артиста, хотя лично и не знаком, но уверен – он хороший человек.
-
Ученые обнаружили бактерию, убивающую шимпанзе
Около 15 лет ученые не могли найти объяснение смертельной болезни обезьян из заповедника Такугама. Симптомы напоминали сильное отравление: диарея, рвота, судороги. Вылечить животных, несмотря на все усилия врачей, не удавалось. Не помогали даже антибиотики.
-
Отставка Путина: глупые мечты? Пугающая неизбежность? Хитрые политтрюки?
Внешняя и внутренняя политическая жизнь России бурлит событиями. На слуху много тем: транзит президентской власти, всколыхнувшее страну возвращение оппозиционера Навального, отношения РФ с Евросоюзом, Америкой, не забыта также и белорусская повестка. Что происходит сейчас и что это сулит в будущем, разобраться, конечно, сложно. А многие представители старшего поколения, конечно, интересуются. И поэтому узнать экспертные мнения «по поводу» не помешает. Политологи, надо учесть, не провидцы, и могут в своих видениях и прогнозах ошибаться, а иногда и вообще выдавать совершенно провокационные версии... Вот несколько мнений, озвученных на днях.
-
Мольбы застройщиков: Верните на стройки гастробайтеров!
Дефицит рабочей силы на строительных площадках России из-за пандемии коронавирусной инфекции достиг 40-50%, и в связи с этим бизнес попросил вернуть в страну гастарбайтеров.
-
Александр Невзоров: Свою «Зою» я посвящу Мединскому
Российское военно-историческое общество просит возбудить уголовное дело против Александра Невзорова, заявившего, что не считает поступки Зои Космодемьянской подвигом. В спиче публициста усмотрели реабилитацию нацизма и искажение исторической правды. Каяться Невзоров отказался.
-
Блогер Александр из Кургана: Пенсия – очень интересный возраст
Не так давно мы знакомили вас, уважаемые читатели, с блогером Александром из Кургана, который снимает веселые и актуальные ролики, рассказывает аудитории о монтаже и сам в своих видео демонстрирует его удивительные возможности. И вот удалось пообщаться с этим человеком чуть-чуть поподробнее.