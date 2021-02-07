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«Пропавший» Михаил Ефремов отправился в Москву
|По инф. rosbalt.ru
|07 Февраля 2021 г.
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Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов этапирован из колонии в Белгородской области, в которой он отбывает наказание за смертельное ДТП, в СИЗО Москвы, сообщает региональное управление ФСИН.
Ранее днем стало известно, что Ефремов загадочно исчез из белгородской колонии.
— В рамках ст. 77.1 Уголовного кодекса РФ на основании постановления главного следственного управления следственного комитета РФ по г. Москве 4 февраля осужденный Ефремов был этапирован в один из следственных изоляторов г. Москвы для участия в следственных действиях, — говорится в сообщении.
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