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Декоративные растения украшают нашу жизнь
Ксения ДАВЫДОВА   
17 Марта 2021 г.
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Декоративные растения украшают нашу жизнь

Мы привыкли, что растения окружают нас повсюду. В основном они растут самопроизвольно, но есть и другой вариант – их высаживают сами люди в тех местах, где считают необходимым. Например, в городской черте на клумбах, на даче или в доме, в квартире в кашпо.

Где же брать такие растения, чтобы они украшали жизнь? Многие люди обращаются для покупки в питомники. Например, отличные предложения есть у питомника декоративных растений «Компания Заокские Питомники». Питомник находится в 120 километрах от столицы РФ или в 45 километрах от Тулы по трассе М2 «Крым». Ориентир нужно держать в Тульской области на деревню Ненашево (Заокский район).

Что имеется в каталоге питомника? Хвойные и лиственные растения, плодовые и кустарники, розы и многолетники. Можно выбрать растения на разные вкусы и возможности кошелька.

Возьмем розы. Среди них в питомнике есть морщинистые «Рубра» или «Альба», роза сизая и парковая «Космос», роза спрей «Вайт Лидия» и чайно-гибридная «Талея». Многолетников тоже предлагается большой выбор: астры и гвоздики, ирисы и маргаритки, лаванда и купена, лиана и арабис и много другого. И это далеко не весь список зеленых товаров питомника. А значит, нужное пространство можно украсить эффектно и интересно.

Выбирая растения на сайте можно использовать удобные фильтры, отсортировав необходимое с учетом стоимости, максимальной высоты и зимостойкости. Еще тут же, через сайт, можно приобрести много товаров для сада, например, удобрения и садовые инструменты, химию и укрывной материал, газон и семена. Очень удобно, когда в одном месте предлагается столько всего! А еще, стоит отметить, что «Компания Заокские Питомники» проводит различные акции. Так, скидка в 5% обещана тем, кто подписан на ее страницу в приложении Instagram.

Остановимся на растениях для сада, которые украсят собой любое пространство, и точно будут радовать глаз. Например, это всем известные анютины глазки. Такие маленькие очень ароматные цветы отлично будут смотреться в контейнерах, бордюрах и на альпийских горках.

Бархатцы очень красиво смотрятся, если высажены группой, а не порознь. Есть кроме красоты, от таких растений и польза. Бархатцы, посаженные вокруг овощных грядок, смогут защитить урожай от вредителей.

Все тонкости по посадкам разных декоративных растений сейчас легко посмотреть в интернете. Там же есть много подсказок, что выбирать, как садить, как ухаживать и т.д.

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  • Декоративные растения украшают нашу жизнь
    Декоративные растения украшают нашу жизнь Мы привыкли, что растения окружают нас повсюду. В основном они растут самопроизвольно, но есть и другой вариант – их высаживают сами люди в тех местах, где считают необходимым. Например, в городской черте на клумбах, на даче или в доме, в квартире в кашпо.
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