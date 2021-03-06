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Жизнь ещё не раскрыла все важные тайны
Елена Кудряшова­-Норкевич   
06 Марта 2021 г.
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Я не сама пишу стихи

poeziy 578

Я не сама пишу стихи

Я не сама. И кто же знает,

Что за незримая рука

Меня средь ночи поднимает.

Легла строка. Ещё, ещё.

Все чувства в слово облекая,

И ощутимое ничто

Меня на муку обрекает.

Но муку эту вновь и вновь

Готова я терпеть часами,

Лишь бы незримое ничто

С душой моей слилось строками.

О вдохновении

Пусть пишутся строчки коряво, нескладно, неловко,

Не в лад, невпопад и, возможно, совсем ни к чему…

Пусть пишутся только, чтоб пела душа от восторга,

И чтоб не стучало в висках: «Почему, почему»?

Зачем эти строки? В них боль, и восторг, и отчаянье,

И горечь не сказанных слов, и закатов немых…

Пусть строчки ложатся как будто совсем не случайно,

Лишь только б в них не было дней безвозвратно пустых!

Записная книжка

Читаю жизнь не с чистого листа –

С обрывков календарных, с записнушек –

Не с девичьих косичек и веснушек,

Не с дней, когда любовь была чиста...

Кого винить, что вышел чистовик

Запутанным, исчёрканным, нелепым,

Что юную весну сменило лето,

Что замутнён доверия родник?!

Не втисну жизнь в белёную тетрадь

Старательной девчонки-первоклашки, –

С истерзанной, искомканной бумажки

Приходится мне вновь мечты стирать...

Читаю, будто с книжки записной,

Неровных строчек осени начало, –

Как летних дней нелепо в жизни мало!

Как одиноко, холодно зимой...

Имя

Есть в гордом, светлом имени Елена

Частица от бескрайности Вселенной,

И рокот струй хрустальных речек горных:

Елены от природы непокорны!

Есть в чистом, нежном имени Елена

Крупица от загадочной Вселенной:

В нём шёпот звёзд и солнца свет, и ветер,

И рос искристых свежесть на рассвете…

Есть в имени моём осколки смеха,

И вера в красоту, и путь к успеху,

И сила трав, впитавших солнца тайну…

Мне имя это дали не случайно!

Вновь подступают к горлу строки

Вновь подступают к горлу строки

И не дают глаза сомкнуть.

О чувства, чувства, как жестоки,

Ну дайте, дайте отдохнуть!

Но вновь сквозь сон строка пробьётся,

Возьмусь я вновь за карандаш.

Вдруг сердце болью захлебнётся,

Коль выхода ты ей не дашь?

Измерить тишину...

Хотелось мне измерить тишину

От самой малой крошечки – до бездны,

Прильнув лицом к вечернему окну,

Испить душой хоть чуточку надежды.

Хотелось взглядом весь впитать рассвет,

А сердцем вспомнить каждое мгновенье…

Ушло вчера, мне не сказав «привет»,

Настало завтра, полное сомнений...

Моим друзьям

Не вернёшь ничего, и не стоит пытаться:

Летний зной, снегопад, или солнца закат…

Не вернёшь ничего, только вдруг – может статься –

Ты и малой крупинке тепла будешь рад!

Будешь рад тишине и вечернему солнцу.

И, встречая друзей, ты не будешь грустить…

Лишь когда припадёшь вдруг к воде из колодца,

Вспоминать ты нелёгкие станешь пути!

Не вернёшь ничего, да и, право, не надо!

Пусть идёт, как и шло: за закатом – рассвет,

Лишь бы были друзья настоящие рядом,

На вопросы на все находился ответ….

Пусть вся жизнь позади и закаты печальны,

А рассветы, что будут, не все без потерь…

Жизнь ещё не раскрыла все важные тайны,

И ещё не захлопнута наглухо дверь!

Генеральная уборка

Пора смыть с окон зимнюю усталость,

И с лиц пора убрать печать тревоги:

С весенними лучами станут в тягость

Зимы прошедшей худшие уроки

Пора убрать всё лишнее из дома,

Что накопилось вольно иль невольно,

А из души убрать, как из схорона,

Что делало и делает нам больно.

Пора понять, что лишнего так много

Мы копим, в том отчёт не отдавая,

Не только в чемоданах и комодах,

Мы души постепенно захламляем.

Пора смыть с окон зимнюю усталость,

Пора с души смыть боль обид и страха,

Пора понять – порой любая малость

Причиной может стать беды и краха!

Ароматы счастья

У счастья – кофе аромат, и – мандаринок…

И – щёчек внучки… Говорят, что он – с горчинкой!

Но пусть горчит, ведь в жизни всё – не без изъяна:

От ароматов счастья я бываю пьяной!

Горчинки вкус – да он, порой, всего важнее,

Он лишь докажет, что ещё любить умею!

А кофе горький аромат и – сладкий – внучки,

Они о жизни говорят!

И жизни учат!

  • Елена Кудряшова­-Норкевич родилась 31 марта 1958 г.; по профессии учитель физики, в 1979 г. окончила Иркутский педагогический институт. Так что мы наблюдаем в одном лице физика и лирика (помните дискуссии 1960­-х, названные по знаменитому стихотворению Б. Слуцкого?), что явно нисколько не мешает её творчеству и даже позволило стать членом Российского союза писателей. Кроме творения стихов и прозы увлекается чтением, вязанием, вышивкой, комнатными цветами, поделками из пластилина и т.п. В общем, по её словам, много работает и мало отдыхает, что, наверное, и способствует успеху.

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