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Жизнь ещё не раскрыла все важные тайны
|Елена Кудряшова-Норкевич
|06 Марта 2021 г.
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Я не сама пишу стихи
Я не сама пишу стихи
Я не сама. И кто же знает,
Что за незримая рука
Меня средь ночи поднимает.
Легла строка. Ещё, ещё.
Все чувства в слово облекая,
И ощутимое ничто
Меня на муку обрекает.
Но муку эту вновь и вновь
Готова я терпеть часами,
Лишь бы незримое ничто
С душой моей слилось строками.
О вдохновении
Пусть пишутся строчки коряво, нескладно, неловко,
Не в лад, невпопад и, возможно, совсем ни к чему…
Пусть пишутся только, чтоб пела душа от восторга,
И чтоб не стучало в висках: «Почему, почему»?
Зачем эти строки? В них боль, и восторг, и отчаянье,
И горечь не сказанных слов, и закатов немых…
Пусть строчки ложатся как будто совсем не случайно,
Лишь только б в них не было дней безвозвратно пустых!
Записная книжка
Читаю жизнь не с чистого листа –
С обрывков календарных, с записнушек –
Не с девичьих косичек и веснушек,
Не с дней, когда любовь была чиста...
Кого винить, что вышел чистовик
Запутанным, исчёрканным, нелепым,
Что юную весну сменило лето,
Что замутнён доверия родник?!
Не втисну жизнь в белёную тетрадь
Старательной девчонки-первоклашки, –
С истерзанной, искомканной бумажки
Приходится мне вновь мечты стирать...
Читаю, будто с книжки записной,
Неровных строчек осени начало, –
Как летних дней нелепо в жизни мало!
Как одиноко, холодно зимой...
Имя
Есть в гордом, светлом имени Елена
Частица от бескрайности Вселенной,
И рокот струй хрустальных речек горных:
Елены от природы непокорны!
Есть в чистом, нежном имени Елена
Крупица от загадочной Вселенной:
В нём шёпот звёзд и солнца свет, и ветер,
И рос искристых свежесть на рассвете…
Есть в имени моём осколки смеха,
И вера в красоту, и путь к успеху,
И сила трав, впитавших солнца тайну…
Мне имя это дали не случайно!
Вновь подступают к горлу строки
Вновь подступают к горлу строки
И не дают глаза сомкнуть.
О чувства, чувства, как жестоки,
Ну дайте, дайте отдохнуть!
Но вновь сквозь сон строка пробьётся,
Возьмусь я вновь за карандаш.
Вдруг сердце болью захлебнётся,
Коль выхода ты ей не дашь?
Измерить тишину...
Хотелось мне измерить тишину
От самой малой крошечки – до бездны,
Прильнув лицом к вечернему окну,
Испить душой хоть чуточку надежды.
Хотелось взглядом весь впитать рассвет,
А сердцем вспомнить каждое мгновенье…
Ушло вчера, мне не сказав «привет»,
Настало завтра, полное сомнений...
Моим друзьям
Не вернёшь ничего, и не стоит пытаться:
Летний зной, снегопад, или солнца закат…
Не вернёшь ничего, только вдруг – может статься –
Ты и малой крупинке тепла будешь рад!
Будешь рад тишине и вечернему солнцу.
И, встречая друзей, ты не будешь грустить…
Лишь когда припадёшь вдруг к воде из колодца,
Вспоминать ты нелёгкие станешь пути!
Не вернёшь ничего, да и, право, не надо!
Пусть идёт, как и шло: за закатом – рассвет,
Лишь бы были друзья настоящие рядом,
На вопросы на все находился ответ….
Пусть вся жизнь позади и закаты печальны,
А рассветы, что будут, не все без потерь…
Жизнь ещё не раскрыла все важные тайны,
И ещё не захлопнута наглухо дверь!
Генеральная уборка
Пора смыть с окон зимнюю усталость,
И с лиц пора убрать печать тревоги:
С весенними лучами станут в тягость
Зимы прошедшей худшие уроки
Пора убрать всё лишнее из дома,
Что накопилось вольно иль невольно,
А из души убрать, как из схорона,
Что делало и делает нам больно.
Пора понять, что лишнего так много
Мы копим, в том отчёт не отдавая,
Не только в чемоданах и комодах,
Мы души постепенно захламляем.
Пора смыть с окон зимнюю усталость,
Пора с души смыть боль обид и страха,
Пора понять – порой любая малость
Причиной может стать беды и краха!
Ароматы счастья
У счастья – кофе аромат, и – мандаринок…
И – щёчек внучки… Говорят, что он – с горчинкой!
Но пусть горчит, ведь в жизни всё – не без изъяна:
От ароматов счастья я бываю пьяной!
Горчинки вкус – да он, порой, всего важнее,
Он лишь докажет, что ещё любить умею!
А кофе горький аромат и – сладкий – внучки,
Они о жизни говорят!
И жизни учат!
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