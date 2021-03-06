Жизнь ещё не раскрыла все важные тайны,

Изменить размер шрифта Я не сама пишу стихи Я не сама пишу стихи Я не сама. И кто же знает, Что за незримая рука Меня средь ночи поднимает. Легла строка. Ещё, ещё. Все чувства в слово облекая, И ощутимое ничто Меня на муку обрекает. Но муку эту вновь и вновь Готова я терпеть часами, Лишь бы незримое ничто С душой моей слилось строками. О вдохновении Пусть пишутся строчки коряво, нескладно, неловко, Не в лад, невпопад и, возможно, совсем ни к чему… Пусть пишутся только, чтоб пела душа от восторга, И чтоб не стучало в висках: «Почему, почему»? Зачем эти строки? В них боль, и восторг, и отчаянье, И горечь не сказанных слов, и закатов немых… Пусть строчки ложатся как будто совсем не случайно, Лишь только б в них не было дней безвозвратно пустых! Записная книжка Читаю жизнь не с чистого листа – С обрывков календарных, с записнушек – Не с девичьих косичек и веснушек, Не с дней, когда любовь была чиста... Кого винить, что вышел чистовик Запутанным, исчёрканным, нелепым, Что юную весну сменило лето, Что замутнён доверия родник?! Не втисну жизнь в белёную тетрадь Старательной девчонки-первоклашки, – С истерзанной, искомканной бумажки Приходится мне вновь мечты стирать... Читаю, будто с книжки записной, Неровных строчек осени начало, – Как летних дней нелепо в жизни мало! Как одиноко, холодно зимой... Имя Есть в гордом, светлом имени Елена Частица от бескрайности Вселенной, И рокот струй хрустальных речек горных: Елены от природы непокорны! Есть в чистом, нежном имени Елена Крупица от загадочной Вселенной: В нём шёпот звёзд и солнца свет, и ветер, И рос искристых свежесть на рассвете… Есть в имени моём осколки смеха, И вера в красоту, и путь к успеху, И сила трав, впитавших солнца тайну… Мне имя это дали не случайно! Вновь подступают к горлу строки Вновь подступают к горлу строки И не дают глаза сомкнуть. О чувства, чувства, как жестоки, Ну дайте, дайте отдохнуть! Но вновь сквозь сон строка пробьётся, Возьмусь я вновь за карандаш. Вдруг сердце болью захлебнётся, Коль выхода ты ей не дашь? Измерить тишину... Хотелось мне измерить тишину От самой малой крошечки – до бездны, Прильнув лицом к вечернему окну, Испить душой хоть чуточку надежды. Хотелось взглядом весь впитать рассвет, А сердцем вспомнить каждое мгновенье… Ушло вчера, мне не сказав «привет», Настало завтра, полное сомнений... Моим друзьям Не вернёшь ничего, и не стоит пытаться: Летний зной, снегопад, или солнца закат… Не вернёшь ничего, только вдруг – может статься – Ты и малой крупинке тепла будешь рад! Будешь рад тишине и вечернему солнцу. И, встречая друзей, ты не будешь грустить… Лишь когда припадёшь вдруг к воде из колодца, Вспоминать ты нелёгкие станешь пути! Не вернёшь ничего, да и, право, не надо! Пусть идёт, как и шло: за закатом – рассвет, Лишь бы были друзья настоящие рядом, На вопросы на все находился ответ…. Пусть вся жизнь позади и закаты печальны, А рассветы, что будут, не все без потерь… Жизнь ещё не раскрыла все важные тайны, И ещё не захлопнута наглухо дверь! Генеральная уборка Пора смыть с окон зимнюю усталость, И с лиц пора убрать печать тревоги: С весенними лучами станут в тягость Зимы прошедшей худшие уроки Пора убрать всё лишнее из дома, Что накопилось вольно иль невольно, А из души убрать, как из схорона, Что делало и делает нам больно. Пора понять, что лишнего так много Мы копим, в том отчёт не отдавая, Не только в чемоданах и комодах, Мы души постепенно захламляем. Пора смыть с окон зимнюю усталость, Пора с души смыть боль обид и страха, Пора понять – порой любая малость Причиной может стать беды и краха! Ароматы счастья У счастья – кофе аромат, и – мандаринок… И – щёчек внучки… Говорят, что он – с горчинкой! Но пусть горчит, ведь в жизни всё – не без изъяна: От ароматов счастья я бываю пьяной! Горчинки вкус – да он, порой, всего важнее, Он лишь докажет, что ещё любить умею! А кофе горький аромат и – сладкий – внучки, Они о жизни говорят! И жизни учат! Елена Кудряшова­-Норкевич родилась 31 марта 1958 г.; по профессии учитель физики, в 1979 г. окончила Иркутский педагогический институт. Так что мы наблюдаем в одном лице физика и лирика (помните дискуссии 1960­-х, названные по знаменитому стихотворению Б. Слуцкого?), что явно нисколько не мешает её творчеству и даже позволило стать членом Российского союза писателей. Кроме творения стихов и прозы увлекается чтением, вязанием, вышивкой, комнатными цветами, поделками из пластилина и т.п. В общем, по её словам, много работает и мало отдыхает, что, наверное, и способствует успеху. Интересно? Полезно? Хотите помочь редакции Расскажите об этом своим друзьям! Загрузка... Загрузка... zen

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