ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
От авиации до монастыря: судьба Героя Советского Союза Валерия Буркова
2020-12-21-06-37-06
Судьба этого уникального человека поделена на две половины. Полковник боевой авиации, советник Президента РФ, отважный летчик, штурман — и православный монах. Валерий Бурков (монах Киприан) в Афгане потерял обе ноги, в монашестве он передвигается на...
Бизнесмен и рыбак
2014-12-05-01-55-19
Как-то раз один бизнесмен стоял на пирсе в маленькой деревушке и наблюдал за рыбаком, сидящим в утлой лодочке, как тот поймал огромного тунца. Бизнесмен поздравил рыбака с удачей и спросил, сколько времени требуется, чтобы поймать такую...
Беспокойный дух
2014-12-10-01-46-35
В дацане работал астрологом лама Бимба. Ему долгое время помогал дух, которого звали Теуран. Этот дух был очень деятельным и постоянно требовал новые задания. Ближе к старости лама решил избавиться от духа, потому что его активность стала...
Красная роза
2015-01-14-05-15-20
Один американский моряк получал письма от женщины, которую он никогда не видел. Её звали Роза. Они переписывались 3 года. Читая её письма и отвечая ей, он понял, что уже не может жить без её писем. Они полюбили друг друга, сами не осознавая...
Неужели?
2015-01-14-05-03-58
Дзэнский Мастер Хакуин слыл среди соседей человеком, живущим беспорочной жизнью. Неподалёку жила красивая девушка, родители которой держали продуктовую лавку.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Открытки — как открытые страницы
Анастасия Самодина   
03 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Перебираю старые открытки –
Из прошлого, из детства моего,
И даже раньше: слали их в избытке
На праздники, и даже в Рождество,

Бывало, бабушка открытки получала
«Из Украины от сестры родной»...
Хранили их в коробочке сначала
Из-под конфет –
красивой, расписной,
Но вскоре в коробчонке стало тесно
Посланиям, написанным с душой.
Им дедушкин портфель
стал новым местом,
С двумя замками,
кожаный, большой...

 

Прошли не годы, а десятилетья.
Открытки нынче вовсе не в чести.
Мне по ватсапу
шлют «картинки» дети,
Которые в портфель не поместить.

Перебираю старые... И ближе
Мне прошлое становится стократ.
Детишки улыбаются на лыжах –
Ну прямо я и мой погодок-брат!
И шарф почти такой же я носила,
Подаренный мне бабушкой второй,
И в ближний лес на лыжах заходила,
И даже в дальний с братьями порой...

Душа подобна перелётной птице,
В родные устремившейся края.
Открытки – как открытые страницы
Из книги прошлого.
Вот молодость моя...
Вот первое от сына поздравленье,
Большие буквы,
строчки вкривь и вкось:
«Моей любимой маме –
в день рожденья!» –
Теплом из дальней дали донеслось...

В большом портфеле,
под двумя замками,
Хоть сломаны они давным-давно,
Живёт моя взволнованная память.
Кому ещё понять её дано?

г. Иркутск, 2020 г.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 