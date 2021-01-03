Перебираю старые открытки –

Из прошлого, из детства моего,

И даже раньше: слали их в избытке

На праздники, и даже в Рождество,

Бывало, бабушка открытки получала

«Из Украины от сестры родной»...

Хранили их в коробочке сначала

Из-под конфет –

красивой, расписной,

Но вскоре в коробчонке стало тесно

Посланиям, написанным с душой.

Им дедушкин портфель

стал новым местом,

С двумя замками,

кожаный, большой...

Прошли не годы, а десятилетья.

Открытки нынче вовсе не в чести.

Мне по ватсапу

шлют «картинки» дети,

Которые в портфель не поместить.

Перебираю старые... И ближе

Мне прошлое становится стократ.

Детишки улыбаются на лыжах –

Ну прямо я и мой погодок-брат!

И шарф почти такой же я носила,

Подаренный мне бабушкой второй,

И в ближний лес на лыжах заходила,

И даже в дальний с братьями порой...

Душа подобна перелётной птице,

В родные устремившейся края.

Открытки – как открытые страницы

Из книги прошлого.

Вот молодость моя...

Вот первое от сына поздравленье,

Большие буквы,

строчки вкривь и вкось:

«Моей любимой маме –

в день рожденья!» –

Теплом из дальней дали донеслось...

В большом портфеле,

под двумя замками,

Хоть сломаны они давным-давно,

Живёт моя взволнованная память.

Кому ещё понять её дано?

г. Иркутск, 2020 г.