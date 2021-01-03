Начало года, третий день...

Из Москвы новогодней,

Где снежинки нежны,

Уезжаем с тобой мы

В глубь бескрайней страны…

Поезд фирменный, синий,

Изгибаясь дугой,

Как сквозь снежные шторы,

Мчит в Сибирь нас, домой…

Вдруг всё стихнет внезапно…

Третий день января…

И, конечно, что было –

Было, значит, не зря.

Ведь недаром снежинки

Были с нами нежны,

Словно поняли тоже –

Мы друг другу нужны.

* * *

Помнишь, в час полуночный,

Средь огней, мишуры?..

Мы с тобой отпустили

В небо, к звёздам, шары?..

Загадав и желанье:

«Счастья всем и удач!»

Жаль, что Бог не решает

Человечьих задач…

А мы верили в чудо –

В Новогоднюю ночь.

Ангел с неба, как будто,

Нам спустился помочь –

Все минувшие беды

Позабыть, превозмочь…

И шары улетали,

Тридцать первого, в ночь…

И вернуть их на землю

Уже было невмочь…

2019 г.

* * *

Честолюбивые мечты

Остались в прошлом…

Забытом, кажется, давно…

Но столь хорошем.

Столь юном, светлом…

О былом – воспоминанья…

Но я хотел ведь о другом –

Свои признанья.

О славе больше нет и грёз…

И слава богу.

И к райским, адским ли вратам

Мощу дорогу?..

И дарует ещё Господь –

Нам дни, мгновенья…

И даже вот пришло на ум –

Стихотворенье.

Пусть растерялись все мечты –

Остались будни.

Но ветер северный бодрит

И чувства будит…

За рекой, на дачах, лает пёс...

Что ты лаешь зазря

На крикливых гусей?

Дом у них есть, а ты,

Пёс, похоже, ничей.

Важный гусь не заметит

Беспородного пса…

Даст им скоро хозяин

И сенца, и овса.

А тебе – лишь пинок,

Только окрик тебе…

Так что лучше иди

Ты в канаву к себе.

Может, кто-то тебе

Корку хлеба припас.

И не станет кричать

Слово мерзкое: «Фас!..»

Ты бездомен, несчастен

И голоден, пёс.

Твой живот к позвоночнику

Словно прирос…

И таких очень много

Средь людей, среди нас.

И начальство частенько

Нам командует: «Фас!..»

Жри знакомых, друзей…

Устремляйся наверх!

Там и слава, достаток,

Карьера – «успех!..»

Я ж такого «успеха»,

Не скрою, стыжусь.

Стать, как важный гусак,

Не стремлюсь.

Так что, мы с тобой, псина,

Сотоварищи, вроде…

Не от мира сего,

Как судачат в народе.

* * *

Осень…

Время подводить итоги.

Может быть, печальные подчас.

Хоть и час для нас ещё не пробил –

Тот – последний,

Тот – закатный час…

Оттого и радуюсь я жизни,

Сладость мига каждого ценя!

Ни о чём не плачу, не жалею…

На закате прожитого дня…

Реквием по моим дневникам

Я затопил на даче печь,

Чтоб письма от любимой сжечь…

Из ранних стихотворений

Мои мечты, надежды и печали –

Сгорели в очистительном огне…

Их поглотил костёр.

Его развёл я,

Чтоб сжечь свои тетрадки…

Иль – записные книжки,

Иль – «журналы»,

Как прежде называли дневники.

В которых я писал – о неудачах,

Удачах, чувствах…

В общем, обо всём…

О том, что происходит в нашей жизни…

И вот, их больше нет,

Моих тетрадок.

С рисунками, билетами в театр,

И даже с ресторанными меню –

Из городов, где я бывал когда-то…

Из Минска, Будапешта, Петрограда,

Парижа, и Иркутска, и Варшавы…

И вот, почти полвека моей жизни,

Запечатлённой в этих дневниках,

Теперь сгорало, превращаясь в пепел…

А я смотрел, как нехотя сгорают

Мои тетрадки…

Палкой вороша огонь костра,

Чтоб веселей листки мои горели…

Хоть было грустно,

И хотелось плакать…

Ведь прошлое, увы, не птица Феникс,

Которая из пепла восстаёт…

И вновь вернуть – мечты свои и страсти

Нам не дано…

Ведь мы, увы, не боги…

Но есть надежда.

Может быть, туда,

Куда прозрачный дым унёс все эти годы,

Им сыщется местечко и получше…

Чем здесь,

На этой грустной и счастливой

Планете нашей с именем – Земля?..

Иль – в дневниках моих…

Которые я вёл все эти годы?..

А вскоре, даже пепел – серо-чёрный –

Развеял ветер.

Унося куда-то, в глубь пустыря,

За нашими домами…

Но я о том, что сделал, не жалел.

Ведь не для глаз чужих

Писалось в тех тетрадках…

А глаз родных почти уже и нет…

2020 г.

* * *

Давай поедем в город,

Где мы с тобой бывали.

Года, как чемоданы,

Оставим на вокзале…

Давид Самойлов

Февраль… Мятежно и тревожно…

Метель, как штора, застит свет.

Давай, с тобой на эти дрязги

Зимы, отпор дадим и свой ответ!..

Возьмём такси за пару сотен.

Махнём, сквозь вьюгу, на вокзал.

Пускай себе пурга ярится.

Лишь поезд бы не опоздал…

Наш поезд – увозящий в завтра…

А может быть, и во вчера…

Где были так свежи рассветы.

Так дни длинны и – вечера.

Где детство наше отдыхало

У речки тихой, на песке.

И всё казалось лишь началом.

И места не было тоске…

Все были живы и здоровы…

Как это было всё давно…

Смотрю на мир я тот забытый,

Как через мутное окно…

Но, всё-таки, ещё не вечер!

И не настал с тобой наш срок.

И поезд пусть нас вдаль уносит!..

Но не на запад – на восток.

Туда, где солнце на рассвете

Из океана восстаёт.

И согревает всех на свете.

И, может быть, нас кто-то ждёт?..

2020 г.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...