Начало года, третий день...

Из Москвы новогодней,
Где снежинки нежны,
Уезжаем с тобой мы
В глубь бескрайней страны…
Поезд фирменный, синий,
Изгибаясь дугой,
Как сквозь снежные шторы,
Мчит в Сибирь нас, домой…
Вдруг всё стихнет внезапно…
Третий день января…
И, конечно, что было –
Было, значит, не зря.
Ведь недаром снежинки
Были с нами нежны,
Словно поняли тоже –
Мы друг другу нужны.
* * *
Помнишь, в час полуночный,
Средь огней, мишуры?..
Мы с тобой отпустили
В небо, к звёздам, шары?..
Загадав и желанье:
«Счастья всем и удач!»
Жаль, что Бог не решает
Человечьих задач…
А мы верили в чудо –
В Новогоднюю ночь.
Ангел с неба, как будто,
Нам спустился помочь –
Все минувшие беды
Позабыть, превозмочь…
И шары улетали,
Тридцать первого, в ночь…
И вернуть их на землю
Уже было невмочь…
2019 г.
* * *
Честолюбивые мечты
Остались в прошлом…
Забытом, кажется, давно…
Но столь хорошем.
Столь юном, светлом…
О былом – воспоминанья…
Но я хотел ведь о другом –
Свои признанья.
О славе больше нет и грёз…
И слава богу.
И к райским, адским ли вратам
Мощу дорогу?..
И дарует ещё Господь –
Нам дни, мгновенья…
И даже вот пришло на ум –
Стихотворенье.
Пусть растерялись все мечты –
Остались будни.
Но ветер северный бодрит
И чувства будит…
За рекой, на дачах, лает пёс...
Что ты лаешь зазря
На крикливых гусей?
Дом у них есть, а ты,
Пёс, похоже, ничей.
Важный гусь не заметит
Беспородного пса…
Даст им скоро хозяин
И сенца, и овса.
А тебе – лишь пинок,
Только окрик тебе…
Так что лучше иди
Ты в канаву к себе.
Может, кто-то тебе
Корку хлеба припас.
И не станет кричать
Слово мерзкое: «Фас!..»
Ты бездомен, несчастен
И голоден, пёс.
Твой живот к позвоночнику
Словно прирос…
И таких очень много
Средь людей, среди нас.
И начальство частенько
Нам командует: «Фас!..»
Жри знакомых, друзей…
Устремляйся наверх!
Там и слава, достаток,
Карьера – «успех!..»
Я ж такого «успеха»,
Не скрою, стыжусь.
Стать, как важный гусак,
Не стремлюсь.
Так что, мы с тобой, псина,
Сотоварищи, вроде…
Не от мира сего,
Как судачат в народе.
* * *
Осень…
Время подводить итоги.
Может быть, печальные подчас.
Хоть и час для нас ещё не пробил –
Тот – последний,
Тот – закатный час…
Оттого и радуюсь я жизни,
Сладость мига каждого ценя!
Ни о чём не плачу, не жалею…
На закате прожитого дня…
Реквием по моим дневникам
Я затопил на даче печь,
Чтоб письма от любимой сжечь…
Из ранних стихотворений
Мои мечты, надежды и печали –
Сгорели в очистительном огне…
Их поглотил костёр.
Его развёл я,
Чтоб сжечь свои тетрадки…
Иль – записные книжки,
Иль – «журналы»,
Как прежде называли дневники.
В которых я писал – о неудачах,
Удачах, чувствах…
В общем, обо всём…
О том, что происходит в нашей жизни…
И вот, их больше нет,
Моих тетрадок.
С рисунками, билетами в театр,
И даже с ресторанными меню –
Из городов, где я бывал когда-то…
Из Минска, Будапешта, Петрограда,
Парижа, и Иркутска, и Варшавы…
И вот, почти полвека моей жизни,
Запечатлённой в этих дневниках,
Теперь сгорало, превращаясь в пепел…
А я смотрел, как нехотя сгорают
Мои тетрадки…
Палкой вороша огонь костра,
Чтоб веселей листки мои горели…
Хоть было грустно,
И хотелось плакать…
Ведь прошлое, увы, не птица Феникс,
Которая из пепла восстаёт…
И вновь вернуть – мечты свои и страсти
Нам не дано…
Ведь мы, увы, не боги…
Но есть надежда.
Может быть, туда,
Куда прозрачный дым унёс все эти годы,
Им сыщется местечко и получше…
Чем здесь,
На этой грустной и счастливой
Планете нашей с именем – Земля?..
Иль – в дневниках моих…
Которые я вёл все эти годы?..
А вскоре, даже пепел – серо-чёрный –
Развеял ветер.
Унося куда-то, в глубь пустыря,
За нашими домами…
Но я о том, что сделал, не жалел.
Ведь не для глаз чужих
Писалось в тех тетрадках…
А глаз родных почти уже и нет…
2020 г.
* * *
Давай поедем в город,
Где мы с тобой бывали.
Года, как чемоданы,
Оставим на вокзале…
Давид Самойлов
Февраль… Мятежно и тревожно…
Метель, как штора, застит свет.
Давай, с тобой на эти дрязги
Зимы, отпор дадим и свой ответ!..
Возьмём такси за пару сотен.
Махнём, сквозь вьюгу, на вокзал.
Пускай себе пурга ярится.
Лишь поезд бы не опоздал…
Наш поезд – увозящий в завтра…
А может быть, и во вчера…
Где были так свежи рассветы.
Так дни длинны и – вечера.
Где детство наше отдыхало
У речки тихой, на песке.
И всё казалось лишь началом.
И места не было тоске…
Все были живы и здоровы…
Как это было всё давно…
Смотрю на мир я тот забытый,
Как через мутное окно…
Но, всё-таки, ещё не вечер!
И не настал с тобой наш срок.
И поезд пусть нас вдаль уносит!..
Но не на запад – на восток.
Туда, где солнце на рассвете
Из океана восстаёт.
И согревает всех на свете.
И, может быть, нас кто-то ждёт?..
2020 г.
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