Мойдодыр по-английски

Как обычно, сидели мы с соседом у меня на кухне. Обсуждали мировые новости. Но так как они всегда, новости эти, ничего хорошего не сообщали, то мы негатив весь смывали тёщиной самогоночкой. Так спокойней было рассуждать о смене президента американского и поминать добрым словом своего, родного.

Честно говоря, эта тема у нас с Витькой, была из разряда «жили-были царь, царевич, король, королевич…» То есть русские народные сказки. Потому что и царей хватало, да и королевичей не перечесть в стране. Было о чём поговорить.

Вот и говорит Витёк:

– Прикинь, моя сегодня заявила, что в стране наступил коммунизм!

– Как это? – удивляюсь я.

– Просто! – Витек ухмыльнулся. – У нас, говорит, теперь всё по Карлу Марксу: никто не работает, но ест! Полстраны дома сидит, и ничего, страна кряхтит, но тянет. А если, говорит, ещё и денег отнять у олигархов, так вообще всем можно по домам разбежаться. Сразу в стране спокойно станет.

Тут он прав. Хотелось бы, чтобы поспокойней стало. Надоели эти страшилки. Истерики по любому поводу. Вот какое мне дело до Америки? Пусть живут сами по себе. Так ведь нет! Целый день трындят на всех каналах – «как страшно жить!»

С вирусом этим довели людей до ручки.

Вот недавно пошла моя жена в магазин. Всё как положено – в броне. Я дома остался. Наблюдаю очередную битву журналистов с разумом.

Тут звонок в прихожей. Спрашиваю – кто? Слышу, кто-то что-то бубнит. А у нас в двери нет глазка. Сама дверь у меня толстая. Не понять голоса. Не жена точно. Она за это время даже до магазина дойти бы не успела. А больше открывать некому.

Я и не открываю – изоляция. Поди, открой. А там кто чумовой с пиццей и с вирусом, или студент с анкетой. Но тоже с вирусом.

Не открыл. Себе дороже.

День бубнит кто-то, два. Я держусь. Но за жену беспокоюсь – она, дура, телефон свой дома оставила. Я и не могу дозвониться – где она пропала. Может, к маме ушла? Главное, что плохо – узнать не могу, кто за дверью шебаршится. Нервничаю.

Так вот почти три дня жена моя, считай, на площадке и жила. Только ночевать к матери бегала. А днём соседи подкармливали да в туалет пускали.

Конечно, я потом опять имел счастье сравнить что крепче – тефлон или лоб. Но разве сравнишь это с радостью от того, что жена нашлась?! Подумаешь, что она вместе с телефоном ещё и ключи с мозгами в квартире оставила. А могла бы и телефон вместе со мной оставить. Насовсем. Кто их, женщин, поймёт?

– Вот-вот, – соглашается Витёк, разливая по рюмочкам. – Женщины те же британские учёные. Никогда не поймёшь, что им с утра в голову чпокнет. Читал недавно, что снова придумали?

– И что? – хрустнул я в ответ огурцом.

– Пишут, черти, что легко эту гадость, ковид этот, за пару минут уничтожить!

– Рецепт дают? – деловито спрашиваю. А сам блокнот достаю, конспектировать. Чтобы дозы там, режим не перепутать, способ приёма опять же. У нас же есть особо одарённые, которые оральный способ приёма таблеток путают с ректальным. Вот отвёрткой и вкручивают. Недаром же на таблетках такая риска делается, думают некоторые иные.

– Да не пиши ты, – машет рукой Витёк. – Всё просто. Нужно просто утром зубы чистить. И вечером!

«Во, блин! – думаю. – Они только в XXI веке додумались зубы чистить? А чего тогда нас мать гоняла каждый день?!»

Я даже позавидовал английским детям. Всё у них не как у нас. На уроках можно свободно бутерброды жрать. На полу сидеть. Уроки не учить – всё равно двоек у них нет. Главное потом тест угадать. И с предков фунты стерлингов стрясти на университет.

Хотя потом вспомнил – нас же докторша М. тоже по телеящику учила, что надо руки мыть перед едой. Наверное, она в Англии училась. У нас в детстве, помнится, можно было и подзатыльник словить, если с грязными руками за стол сядешь.

Да-а, не догнать нам передовой Европы. То они в баню всей деревней в один зал ходят. То зубы не чистят. А то зимой в квартирах не топят – их учёные давно доказали, что спать в тулупе очень даже комфортно. Надо будет жене предложить. Правда, так можно остаться наедине с овчиной.

Не-не, не наш вариант. Так мы с Витьком решили.

Не жили с нечищеными зубами и нечего начинать!

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