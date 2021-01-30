«Есть у сердца Родина»

Сборник стихов под этим названием самобытного сибирского поэта Константина Демидова скоро поступит к своим читателям. Некоторые из этих стихотворений мы представляем нашим читателям.

Константин Леонидович Демидов родился в Красноярске, а живёт в поселке Большой Луг Шелеховского района Иркутской области.

Константин Демидов является автором сборника стихов «Признание». Его стихи публиковались в поэтических сборниках «Несу я свет своей земле» (г. Шелехов), «Большелугская сторона» (п. Большой Луг), «Я о городе пою» (г. Шелехов), «Русь моя» (г. Москва, 2018, 2019 гг.), «Поэт года» (г. Москва, 2018, 2019 гг.), а также в периодической печати.

Константин Леонидович является редактором нескольких авторских сборников шелеховских поэтов, а ещё – финалистом национальной литературной премии «Поэт года» (г. Москва) за 2019 год и финалистом поэтического конкурса «Мы стражи набатной эпохи!», проводимого Санкт-Петербургским отделением Союза писателей России в рамках конференции «Слово. Отечество. Вера» в ИРЛИ (Институт русской литературы «Пушкинский Дом») Российской академии наук (С-Петербург). Стихи автора вошли в «Антологию русской поэзии» (г. Москва).

За достижения в литературной деятельности К. Л. Демидов награждён медалями «Владимир Маяковский 125 лет», «Антон Чехов 160 лет», «Анна Ахматова 130 лет», «Сергей Есенин 125 лет».

С октября 2019 года Константин Леонидович является членом Российского союза писателей. Работает в культурно-досуговом центре «Очаг» города Шелехов.

Из калитки выйду. В переулке

Взбудоражу всех цепных собак.

Лаи их заливисты и гулки, –

Будто я их самый злейший враг.



Гнётся сизый месяц в небе фертом,

Кланяются звёзды куполам.

Я давно к другим привык «концертам»,

И к другим – не луговым – цветам.



Где-то эхом бродит по задворью

Тихая, уставшая душа…

Звон ведра, мычание коровье

И капризный возглас малыша.



Месяц в небе внемлет мне, кивает –

Нравятся, видать, мои стихи…

Где-то за рекой гармонь вздыхает,

Вздорят, нагулявшись, мужики…



Берегом бреду, а по раздолу

Разлилась такая благодать!

Вот раздолье русскому глаголу!

Ширь такая – глазом не объять!



***



Лег рассвет на крыши города.

Сжалась в тень ночная мгла.

Солнцем хмарь на небе вспорота…

Это что за кутерьма?



Воробьи дерутся вздорные,

Разгоняя тишину,

И трамвайчики трезвонные

Гонят радости волну.



Шебуршать заутра дворники

По округе разбрелись.

Бликов солнечные кролики

С луж зеркальных взмыли ввысь.



Всё вокруг заколобродило,

Встрепенулось – нет уж снов.

Душу грустно озаботило –

Не хватает петухов.

Моя мила сторона



В полумраке иду к рассвету.

И шаги по росе легки.

Шлю ромашкам в полях приветы,

А берёзкам читаю стихи.



Пусть нелепые и нескладные,

Только сердцу молчать невтерпёж.

Пойте, ивы, про травы мятные,

Пой о Родине нашей, рожь.



Нет милей и родней сторонки,

Где носился по лопухам.

Где внимал я речушкам звонким

И зазвонным колоколам.



Мчался к речке стремглав заутра –

Только пятки видала мать…

Волны, словно из перламутра,

Позволяли себя обнимать.



Как стрекочет в траве кузнечик!

Как гудят басовито шмели!

Ветер гонит по небу овечек,

Дружно ухают косари.



Слаще нет с чесноком горбушки

И забористой черемши…

Вечность мне предрекали кукушки

И кивали вослед камыши.



Бойкой стаей несутся годы.

На листве – с желтизной багрец.

Отводил уже все хороводы,

Поседел озорной юнец.



Слаще стали рябины грозди,

И рубиновым стал закат.

Покосились кресты на погосте,

Бестолково вороны галдят.



Как бы жизнь меня ни крутила,

Будут ждать дни и ночи без сна

Поле, дом, у забора крапива –

Моя милая сторона.



Знакомый сад. Неспешная беседа.

Любуется черешнями закат.

И млеет на губах вишнёвых лето,

Как млело много лет тому назад.



Пленяет небо нас предгрозовое,

Где голуби, как молнии, снуют.

Пчелиное жужжанье трудовое

Насытит воздух множеством причуд.



И сумерек неспешное томленье

Дурманит нас, как таинства елей.

И в тихом – до безумства! – исступленье

Журчит, поёт без устали ручей.



Вот фонари набухли томным светом,

И нежатся акации стручки.

Тоской куплета, до конца не спетым,

Заломит поседевшие виски…



Но плакать нам с тобою не пристало

О том, что день расплавился в тиши.

Пойдём туда под ручку мы устало,

Где шепчутся в затоне камыши.



Проводит нас дремотная округа,

А лунный сад помашет нам вослед.

Пусть нашу песню допоёт пичуга,

Чтоб в каждый дом потом пришёл рассвет.



***



Проснулся ночью.

В зеркале луна

Застыла, как на блюдце студень.

Так много звёзд, а мир почти безлюден,

И бьёт в висок тревожно тишина.



Лишь ходики, как маятник земной,

Раскачивают хрупкую планету.

Ну, почему же раннею весной

Не спится бесшабашному поэту?



Как тень неотдалима от ракит,

Так мы с тобою, друг, неотдалимы.

И мчит нас в безысходность стук копыт,

Баюкают поэмы дождевые.



За строчкой строчка мчат вперегонки…

А от заката к юному рассвету

Бредут, качаясь, с песней мужики,

Смоля одну сырую сигарету.



И, ухмыльнувшись, пьяная луна

Куда-то покатилась кривобоко.

И с песнею светлее стала тьма,

И затрещала вздорная сорока.



А от дымка спокойней и теплей.

И сгинули напасти и тревоги.

Уж солнце льёт на бренный мир елей,

И новый день играет на пороге.

Одиночество



Вечерами стало зябко.

Лето кончилось не вдруг.

В душегрейке вышла бабка

На завалинке вздремнуть.



Свежесть осени дурманит,

Роскошь осени пьянит.

Солнце ясностью обманет,

Ветер стылостью пронзит.



Ах, давно ли песни пела

Ясной зорькой у реки.

Млели губы, ныло тело

От напористой руки.



Лепет чувственно-бессвязный

И прощанье у двора…

Лишь гудела неотвязно

По округе мошкара…



Где ж вы, песенные зори,

Быстрый всполох юных дней?

Уж ромашковое море

Снится в ветре октябрей.



Зябко стало вечерами.

Быстро лето отцвело.

И бессонными ночами

Смотрит старая в окно.



К ней с улыбкою, как кошка,

Входит полная луна…

Грусть-тоска спадёт немножко:

Как-никак, а не одна.



***



Глаз моих увядших васильки

Некогда будили в небе звёзды.

Стали дни безумно коротки,

Страшно далеки шальные вёсны.



В полутьме вальсирует снежок,

Дарит елям белые салфетки…

Бабка не подсунет пирожок,

Дед не даст десятик на конфетки…



Из-за сопки выползла луна,

Поманила тихою дремотой.

Льётся сверху неба глубина,

Песенка течёт за нотой – нота…



Растворилось марево дорог.

Где ж бездумной юности просёлки?

Опыт лет мелькает между строк.

В волосах – белёсые метёлки…



Мне приснятся в поле васильки.

И всплакну у отчего порога…

С веком мчится жизнь вперегонки…

И зовёт предвечная дорога.



***



Крест-накрест сбежались дороги.

Окрест ни души, ни дымка.

В какой-то неясной тревоге

Волнуется в ивах река.



Шумит безмятежное поле…

И, страхам моим вопреки,

В ржаном колыхаются поле

Родные мои васильки.



Ах, помню, в берёзовой роще

Обабки – что ратники – в ряд.

Задиристо пащенок тощий

Тростиной рубить был их рад.



Но бабка шлепком по макушке

Посбила воинственный пыл...

Предавшись другой безделушке,

Уж облаком по небу плыл…



От солнца сомлевший, в дремоте

Тонул в духовитой траве.

И в детском моём беззаботье

Роились, порой, в голове:



Чесночная тюря, обабки,

Краюха на белом платке,

Цветов незатейных охапки,

Смородина на лопухе…



Крест-накрест сбежались дороги.

Окрест ни души, ни дымка…

Всё те же на сердце тревоги,

И также плывут облака…



***



Тихий причал в заречье.

Головы лип понуры.

То ли поют амуры,

То ли сверчок в запечье?



Хмурится облаками

Предгрозовое небо.

Я окунаюсь в небыль.

Нежить плывёт над нами.



Сумерки. Утро ли? Вечер?

Небо ловлю глазами.

Со звонными колоколами

Друг мой ушёл далече?



Сумерки. Утро ли? Вечер?

В небо упрусь глазами…

Буйствует тишь над нами.

Запад зарёй подсвечен.



Нежность питает годы,

Что красным вином обдаты –

Бархатные закаты,

Млеющие восходы.



Тихий причал в заречье…

Снег на висках искрится.

Годы летят, как птицы.

Вечностью день отмечен

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