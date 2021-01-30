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«Есть у сердца Родина»
Константин Демидов   
30 Января 2021 г.
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Сборник стихов под этим названием самобытного сибирского поэта Константина Демидова скоро поступит к своим читателям. Некоторые из этих стихотворений мы представляем нашим читателям.

Константин Леонидович Демидов,

Константин Леонидович Демидов родился в Красноярске, а живёт в поселке Большой Луг Шелеховского района Иркутской области.

Константин Демидов является автором сборника стихов «Признание». Его стихи публиковались в поэтических сборниках «Несу я свет своей земле» (г. Шелехов), «Большелугская сторона» (п. Большой Луг), «Я о городе пою» (г. Шелехов), «Русь моя» (г. Москва, 2018, 2019 гг.), «Поэт года» (г. Москва, 2018, 2019 гг.), а также в периодической печати.

Константин Леонидович является редактором нескольких авторских сборников шелеховских поэтов, а ещё – финалистом национальной литературной премии «Поэт года» (г. Москва) за 2019 год и финалистом поэтического конкурса «Мы стражи набатной эпохи!», проводимого Санкт-Петербургским отделением Союза писателей России в рамках конференции «Слово. Отечество. Вера» в ИРЛИ (Институт русской литературы «Пушкинский Дом») Российской академии наук (С-Петербург). Стихи автора вошли в «Антологию русской поэзии» (г. Москва).

За достижения в литературной деятельности К. Л. Демидов награждён медалями «Владимир Маяковский 125 лет», «Антон Чехов 160 лет», «Анна Ахматова 130 лет», «Сергей Есенин 125 лет».

С октября 2019 года Константин Леонидович является членом Российского союза писателей. Работает в культурно-досуговом центре «Очаг» города Шелехов.

Из калитки выйду. В переулке
Взбудоражу всех цепных собак.
Лаи их заливисты и гулки, –
Будто я их самый злейший враг.

Гнётся сизый месяц в небе фертом,
Кланяются звёзды куполам.
Я давно к другим привык «концертам»,
И к другим – не луговым – цветам.

Где-то эхом бродит по задворью
Тихая, уставшая душа…
Звон ведра, мычание коровье
И капризный возглас малыша.

Месяц в небе внемлет мне, кивает –
Нравятся, видать, мои стихи…
Где-то за рекой гармонь вздыхает,
Вздорят, нагулявшись, мужики…

Берегом бреду, а по раздолу
Разлилась такая благодать!
Вот раздолье русскому глаголу!
Ширь такая – глазом не объять!

***

Лег рассвет на крыши города.
Сжалась в тень ночная мгла.
Солнцем хмарь на небе вспорота…
Это что за кутерьма?

Воробьи дерутся вздорные,
Разгоняя тишину,
И трамвайчики трезвонные
Гонят радости волну.

Шебуршать заутра дворники
По округе разбрелись.
Бликов солнечные кролики
С луж зеркальных взмыли ввысь.

Всё вокруг заколобродило,
Встрепенулось – нет уж снов.
Душу грустно озаботило –
Не хватает петухов.

Моя мила сторона

В полумраке иду к рассвету.
И шаги по росе легки.
Шлю ромашкам в полях приветы,
А берёзкам читаю стихи.

Пусть нелепые и нескладные,
Только сердцу молчать невтерпёж.
Пойте, ивы, про травы мятные,
Пой о Родине нашей, рожь.

Нет милей и родней сторонки,
Где носился по лопухам.
Где внимал я речушкам звонким
И зазвонным колоколам.

Мчался к речке стремглав заутра –
Только пятки видала мать…
Волны, словно из перламутра,
Позволяли себя обнимать.

Как стрекочет в траве кузнечик!
Как гудят басовито шмели!
Ветер гонит по небу овечек,
Дружно ухают косари.

Слаще нет с чесноком горбушки
И забористой черемши…
Вечность мне предрекали кукушки
И кивали вослед камыши.

Бойкой стаей несутся годы.
На листве – с желтизной багрец.
Отводил уже все хороводы,
Поседел озорной юнец.

Слаще стали рябины грозди,
И рубиновым стал закат.
Покосились кресты на погосте,
Бестолково вороны галдят.

Как бы жизнь меня ни крутила,
Будут ждать дни и ночи без сна
Поле, дом, у забора крапива –
Моя милая сторона.

Знакомый сад. Неспешная беседа.
Любуется черешнями закат.
И млеет на губах вишнёвых лето,
Как млело много лет тому назад.

Пленяет небо нас предгрозовое,
Где голуби, как молнии, снуют.
Пчелиное жужжанье трудовое
Насытит воздух множеством причуд.

И сумерек неспешное томленье
Дурманит нас, как таинства елей.
И в тихом – до безумства! – исступленье
Журчит, поёт без устали ручей.

Вот фонари набухли томным светом,
И нежатся акации стручки.
Тоской куплета, до конца не спетым,
Заломит поседевшие виски…

Но плакать нам с тобою не пристало
О том, что день расплавился в тиши.
Пойдём туда под ручку мы устало,
Где шепчутся в затоне камыши.

Проводит нас дремотная округа,
А лунный сад помашет нам вослед.
Пусть нашу песню допоёт пичуга,
Чтоб в каждый дом потом пришёл рассвет.

***

Проснулся ночью.
В зеркале луна
Застыла, как на блюдце студень.
Так много звёзд, а мир почти безлюден,
И бьёт в висок тревожно тишина.

Лишь ходики, как маятник земной,
Раскачивают хрупкую планету.
Ну, почему же раннею весной
Не спится бесшабашному поэту?

Как тень неотдалима от ракит,
Так мы с тобою, друг, неотдалимы.
И мчит нас в безысходность стук копыт,
Баюкают поэмы дождевые.

За строчкой строчка мчат вперегонки…
А от заката к юному рассвету
Бредут, качаясь, с песней мужики,
Смоля одну сырую сигарету.

И, ухмыльнувшись, пьяная луна
Куда-то покатилась кривобоко.
И с песнею светлее стала тьма,
И затрещала вздорная сорока.

А от дымка спокойней и теплей.
И сгинули напасти и тревоги.
Уж солнце льёт на бренный мир елей,
И новый день играет на пороге.

Одиночество

Вечерами стало зябко.
Лето кончилось не вдруг.
В душегрейке вышла бабка
На завалинке вздремнуть.

Свежесть осени дурманит,
Роскошь осени пьянит.
Солнце ясностью обманет,
Ветер стылостью пронзит.

Ах, давно ли песни пела
Ясной зорькой у реки.
Млели губы, ныло тело
От напористой руки.

Лепет чувственно-бессвязный
И прощанье у двора…
Лишь гудела неотвязно
По округе мошкара…

Где ж вы, песенные зори,
Быстрый всполох юных дней?
Уж ромашковое море
Снится в ветре октябрей.

Зябко стало вечерами.
Быстро лето отцвело.
И бессонными ночами
Смотрит старая в окно.

К ней с улыбкою, как кошка,
Входит полная луна…
Грусть-тоска спадёт немножко:
Как-никак, а не одна.

***

Глаз моих увядших васильки
Некогда будили в небе звёзды.
Стали дни безумно коротки,
Страшно далеки шальные вёсны.

В полутьме вальсирует снежок,
Дарит елям белые салфетки…
Бабка не подсунет пирожок,
Дед не даст десятик на конфетки…

Из-за сопки выползла луна,
Поманила тихою дремотой.
Льётся сверху неба глубина,
Песенка течёт за нотой – нота…

Растворилось марево дорог.
Где ж бездумной юности просёлки?
Опыт лет мелькает между строк.
В волосах – белёсые метёлки…

Мне приснятся в поле васильки.
И всплакну у отчего порога…
С веком мчится жизнь вперегонки…
И зовёт предвечная дорога.

***

Крест-накрест сбежались дороги.
Окрест ни души, ни дымка.
В какой-то неясной тревоге
Волнуется в ивах река.

Шумит безмятежное поле…
И, страхам моим вопреки,
В ржаном колыхаются поле
Родные мои васильки.

Ах, помню, в берёзовой роще
Обабки – что ратники – в ряд.
Задиристо пащенок тощий
Тростиной рубить был их рад.

Но бабка шлепком по макушке
Посбила воинственный пыл...
Предавшись другой безделушке,
Уж облаком по небу плыл…

От солнца сомлевший, в дремоте
Тонул в духовитой траве.
И в детском моём беззаботье
Роились, порой, в голове:

Чесночная тюря, обабки,
Краюха на белом платке,
Цветов незатейных охапки,
Смородина на лопухе…

Крест-накрест сбежались дороги.
Окрест ни души, ни дымка…
Всё те же на сердце тревоги,
И также плывут облака…

***

Тихий причал в заречье.
Головы лип понуры.
То ли поют амуры,
То ли сверчок в запечье?

Хмурится облаками
Предгрозовое небо.
Я окунаюсь в небыль.
Нежить плывёт над нами.

Сумерки. Утро ли? Вечер?
Небо ловлю глазами.
Со звонными колоколами
Друг мой ушёл далече?

Сумерки. Утро ли? Вечер?
В небо упрусь глазами…
Буйствует тишь над нами.
Запад зарёй подсвечен.

Нежность питает годы,
Что красным вином обдаты –
Бархатные закаты,
Млеющие восходы.

Тихий причал в заречье…
Снег на висках искрится.
Годы летят, как птицы.
Вечностью день отмечен

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