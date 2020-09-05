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Будет тебе счастье. Стихи
|Ирен Монсе
|05 Сентября 2020 г.
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Монсе Ирен Александровна родилась в 1955 году в Тбилиси. Окончила Иркутское училище искусств, Харьковский художественно-промышленный институт. Двадцать лет проработала преподавателем на Ямале, в г. Салехард. В настоящее время живёт в Иркутске. Член Союза художников России. Живописец и график. Поэт и прозаик.
В 2020 году вышел первый поэтический сборник Ирен Монсе «Время раздумий…» с её же иллюстрациями. В предисловии к книге член Союза писателей России Юлия Подгорбунская так охарактеризовала автора: «Талантливый человек талантлив во всём. Это можно сказать и про Ирен Монсе. Будучи профессиональным художником, она пытается выразить свои мысли ещё и в слове. Как добрый гид, она стремится поделиться впечатлениями от своих многочисленных путешествий по разным странам. И находит самую удобную для этого и лаконичную форму – верлибр». Отмечает Ю. Подгорбунская и неравнодушие автора к тому, что происходит с молодёжью, променявшей живой мир на гаджеты, с искусством, с культурой в целом, но всё-таки «она верит, что не всё в этой жизни потеряно».
* * *
Египетские ночи,
Багряный закат,
Красное море,
Вино в бокале.
Пыль пирамид,
Вечности звон,
Сфинкса загадка,
Улыбка или плач.
Сказка или быль,
Не знаю сама,
Здесь я или снится мне это.
Красное море,
Пора мне, прощай!
Знаю, мы встретимся снова!
Японские зарисовки
* * *
Солнечный денёк
На набережной Шираиши.
Ветер несёт лепестки сакуры,
Один задерживается на моём носу
– Будет тебе счастье, –
Говорят люди.
* * *
Гора Иваки
Сияет белоснежной вершиной
Её ледяное безмолвие очаровывает.
Смотрим восхищённо снизу,
Она на нас снисходительно сверху.
Приходят мысли о вечности
И быстротечности жизни.
* * *
Красавица Фудзи
Глядится в воды Кавагучи,
Прикрывается облаками,
Она кокетничает с нами,
Притягивает наше внимание,
Глаз не оторвать.
Что ты делаешь с нами?
Священная гора Фудзияма.
* * *
Вечное море,
Мысли о вечности.
Волны смывают
Знаки беспечности.
Запахи сосен
Крик чаек отчаянный.
Остановилось мгновенье,
Застыло и замерло.
Я заблудилась средь этого рая
Что? Почему? И зачем?
Я не знаю.
Солнце в глаза,
Крик чаек отчаянный,
Остановилось мгновенье
Как-то нечаянно.
Китайские впечатления
* * *
Веера и зонтики,
Утки мандаринки,
Плеск воды
И лотоса тычинки.
Щебет птиц на утренней заре.
Может, это всё привиделося мне?
* * *
Причудливые облака,
Птицы, олени и драконы
Плывут медленно по небу.
Утренняя свежесть снизошла на землю,
Перезвон колокольчиков
Возвещает приход нового дня,
Солнце встаёт над морем,
Птицы поют в зарослях.
Здравствуй новый день!
Искусство и абсурд
Кривоногий седенький «мальчик»
Извлекает звуки
Из металлической трубки,
Шуршит полиэтиленовыми пакетами.
Он думает, что это музыка.
На стенах висят полотна,
Пятна, ещё пятна.
Автор думает, что это живопись.
А поэт у микрофона
Несёт чушь без рифмы
С нечёткой мыслью,
Если таковую можно обозначить.
Он думает, что это великая поэзия.
А всё вместе – это мир абсурда,
Где участники обманывают нас,
А мы, хлопая, обманываем их,
Чтобы те думали, что мы в восторге,
Принимаем этот балаган за искусство,
А на самом деле
Всё это похоже
На всеобщее помешательство.
Мне жаль потраченного времени.
* * *
Засмартфованные люди
Перебирают пальцами,
Ушедшие в себя, они не видят,
Что происходит вокруг.
Они там
В параллельной реальности.
Им здесь и сейчас
Не интересно.
Они объясняются в любви
И расстаются,
Не видя партнёра,
Не видя глаз,
Не видя слёз,
Не прильнув к плечу.
К чему эти сантименты?
Пережитки прошлого?
Но вот только дети
Появляются по-прежнему
Через боль, крик и кровь,
Старым способом.
Может, это только пока?
* * *
Он и она – пара.
Сидят рядом,
Жуют молча,
Не глядя друг на друга.
Каждый общается
со своим смартфоном.
Зачем они вместе?
Если один уйдёт,
Заметит ли второй,
Что он остался один?
Или в его жизни ничего не изменится?
Также будут кипеть
Виртуальные страсти в сетях.
А может, стоит отключить все сети,
И пусть, как раньше,
Взгляды, вздохи при луне
И любовь настоящая
До потери сознания,
До замирания сердца
И ощущения полного счастья.
***
Розовое облако,
Как сладкая вата –
Вкус детства и радости, –
Повисло над водой.
Оно висит на небосклоне
И манит своим загадочным светом,
Как бы светится изнутри.
Повисло в тишине,
И только крики чаек
Возвещают конец дня.
Скоро солнце уйдёт за горизонт,
И розовое облако погаснет,
Как японский фонарик,
Не оставив и следа
В прозрачном небе,
Над студёными водами
Вечного озера.
* * *
Лежу на песке,
Солнышко припекает,
Облака проплывают мимо
В дальние края,
Они манят и зовут.
Шелест волн о песок
Убаюкивают мысли.
Ни одна из них не шевелится,
Все в летней спячке.
***
Деревья замерли
В ожидании.
Скоро осень.
Каблучки стучат по мостовой,
Солнце заходит за горизонт,
Опуститься ночь,
Как зима
Холодная и беспощадная.
Что сбылось?
Какие мечты и надежды?
Осень подводит итоги.
Лето – беззаботная пора безделья –
Прошло,
Оставив следы на песке
И нотки печали.
Ещё одно лето
Ушло безвозвратно.
* * *
Кружатся листья,
Пляшут солнечные зайчики,
Паук плетёт пряжу.
Тихая грусть наваливается,
Небо затянет,
Польют дожди,
Зима придёт,
Как неизбежность,
Закроет покрывалом землю,
Превратив жизнь
В ожидание весны.
***
Замело, завьюжило.
Воробьи нахохлились,
Прижались к карнизу.
Зима пришла.
Слякотная осень отступила.
Белым бело:
Серое небо прохудилось,
Снежинки летят врассыпную,
Накрывая белым покрывалом
Грязную мостовую.
Ребятишки радостно тянут санки.
Скоро Новый год, подарки.
Замёрзшие воробьи
Не разделяют эту радость,
Как они перезимуют?
***
Белый телевизор
На белом холодильнике
В белой кухне.
Начинаю жизнь с чистого листа.
Отодвину прошлое
В дальний угол сознания.
Будут новые ошибки,
Будут новые обиды,
Дружба с новыми людьми.
Может быть, они
Отогреют моё сердце,
Замёрзшее в холодном краю,
И растопят слёзы-льдинки
На щеках.
***
За окном вагона,
Как в немом кино,
Мелькают картинки:
Горы, леса, реки.
Хочется выпрыгнуть
И остаться там,
Наперекор всему
В тишине,
Под огромным небом.
Ты часть вселенной,
Часть мироздания.
Время остановилось.
Нет суеты и мелочности,
Есть огромный мир
И ты в нём,
Как песчинка,
Затерянная на его просторах
***
Радуйся тому, что есть.
Не печалься – о том, чего нет.
Не думай – что могло бы быть.
Жизнь не киноплёнка,
Её не перемотаешь назад,
Не исправишь ошибки,
Не будет второго дубля.
Мотор уже запущен,
И пиши свою жизнь,
Не оглядываясь
На несбывшиеся мечты,
А реализуй новые,
Может быть,
Они принесут тебе счастье.
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