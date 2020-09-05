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Будет тебе счастье. Стихи
Ирен Монсе   
05 Сентября 2020 г.
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Монсе Ирен Александровна родилась в 1955 году в Тбилиси. Окончила Иркутское училище искусств, Харьковский художественно-промышленный институт. Двадцать лет проработала преподавателем на Ямале, в г. Салехард. В настоящее время живёт в Иркутске. Член Союза художников России. Живописец и график. Поэт и прозаик.

Будет тебе счастье

В 2020 году вышел первый поэтический сборник Ирен Монсе «Время раздумий…» с её же иллюстрациями. В предисловии к книге член Союза писателей России Юлия Подгорбунская так охарактеризовала автора: «Талантливый человек талантлив во всём. Это можно сказать и про Ирен Монсе. Будучи профессиональным художником, она пытается выразить свои мысли ещё и в слове. Как добрый гид, она стремится поделиться впечатлениями от своих многочисленных путешествий по разным странам. И находит самую удобную для этого и лаконичную форму – верлибр». Отмечает Ю. Подгорбунская и неравнодушие автора к тому, что происходит с молодёжью, променявшей живой мир на гаджеты, с искусством, с культурой в целом, но всё-таки «она верит, что не всё в этой жизни потеряно».

* * *

Египетские ночи,

Багряный закат,

Красное море,

Вино в бокале.

Пыль пирамид,

Вечности звон,

Сфинкса загадка,

Улыбка или плач.

Сказка или быль,

Не знаю сама,

Здесь я или снится мне это.

Красное море,

Пора мне, прощай!

Знаю, мы встретимся снова!

Японские зарисовки

* * *

Солнечный денёк

На набережной Шираиши.

Ветер несёт лепестки сакуры,

Один задерживается на моём носу

– Будет тебе счастье, –

Говорят люди.

* * *

Гора Иваки

Сияет белоснежной вершиной

Её ледяное безмолвие очаровывает.

Смотрим восхищённо снизу,

Она на нас снисходительно сверху.

Приходят мысли о вечности

И быстротечности жизни.

* * *

Красавица Фудзи

Глядится в воды Кавагучи,

Прикрывается облаками,

Она кокетничает с нами,

Притягивает наше внимание,

Глаз не оторвать.

Что ты делаешь с нами?

Священная гора Фудзияма.

* * *

Вечное море,

Мысли о вечности.

Волны смывают

Знаки беспечности.

Запахи сосен

Крик чаек отчаянный.

Остановилось мгновенье,

Застыло и замерло.

Я заблудилась средь этого рая

Что? Почему? И зачем?

Я не знаю.

Солнце в глаза,

Крик чаек отчаянный,

Остановилось мгновенье

Как-то нечаянно.

Китайские впечатления

* * *

Веера и зонтики,

Утки мандаринки,

Плеск воды

И лотоса тычинки.

Щебет птиц на утренней заре.

Может, это всё привиделося мне?

* * *

Причудливые облака,

Птицы, олени и драконы

Плывут медленно по небу.

Утренняя свежесть снизошла на землю,

Перезвон колокольчиков

Возвещает приход нового дня,

Солнце встаёт над морем,

Птицы поют в зарослях.

Здравствуй новый день!

Искусство и абсурд

Кривоногий седенький «мальчик»

Извлекает звуки

Из металлической трубки,

Шуршит полиэтиленовыми пакетами.

Он думает, что это музыка.

На стенах висят полотна,

Пятна, ещё пятна.

Автор думает, что это живопись.

А поэт у микрофона

Несёт чушь без рифмы

С нечёткой мыслью,

Если таковую можно обозначить.

Он думает, что это великая поэзия.

А всё вместе – это мир абсурда,

Где участники обманывают нас,

А мы, хлопая, обманываем их,

Чтобы те думали, что мы в восторге,

Принимаем этот балаган за искусство,

А на самом деле

Всё это похоже

На всеобщее помешательство.

Мне жаль потраченного времени.

* * *

Засмартфованные люди

Перебирают пальцами,

Ушедшие в себя, они не видят,

Что происходит вокруг.

Они там

В параллельной реальности.

Им здесь и сейчас

Не интересно.

Они объясняются в любви

И расстаются,

Не видя партнёра,

Не видя глаз,

Не видя слёз,

Не прильнув к плечу.

К чему эти сантименты?

Пережитки прошлого?

Но вот только дети

Появляются по-прежнему

Через боль, крик и кровь,

Старым способом.

Может, это только пока?

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* * *

Он и она – пара.

Сидят рядом,

Жуют молча,

Не глядя друг на друга.

Каждый общается

со своим смартфоном.

Зачем они вместе?

Если один уйдёт,

Заметит ли второй,

Что он остался один?

Или в его жизни ничего не изменится?

Также будут кипеть

Виртуальные страсти в сетях.

А может, стоит отключить все сети,

И пусть, как раньше,

Взгляды, вздохи при луне

И любовь настоящая

До потери сознания,

До замирания сердца

И ощущения полного счастья.

***

Розовое облако,

Как сладкая вата –

Вкус детства и радости, –

Повисло над водой.

Оно висит на небосклоне

И манит своим загадочным светом,

Как бы светится изнутри.

Повисло в тишине,

И только крики чаек

Возвещают конец дня.

Скоро солнце уйдёт за горизонт,

И розовое облако погаснет,

Как японский фонарик,

Не оставив и следа

В прозрачном небе,

Над студёными водами

Вечного озера.

* * *

Лежу на песке,

Солнышко припекает,

Облака проплывают мимо

В дальние края,

Они манят и зовут.

Шелест волн о песок

Убаюкивают мысли.

Ни одна из них не шевелится,

Все в летней спячке.

***

Деревья замерли

В ожидании.

Скоро осень.

Каблучки стучат по мостовой,

Солнце заходит за горизонт,

Опуститься ночь,

Как зима

Холодная и беспощадная.

Что сбылось?

Какие мечты и надежды?

Осень подводит итоги.

Лето – беззаботная пора безделья –

Прошло,

Оставив следы на песке

И нотки печали.

Ещё одно лето

Ушло безвозвратно.

* * *

Кружатся листья,

Пляшут солнечные зайчики,

Паук плетёт пряжу.

Тихая грусть наваливается,

Небо затянет,

Польют дожди,

Зима придёт,

Как неизбежность,

Закроет покрывалом землю,

Превратив жизнь

В ожидание весны.

***

Замело, завьюжило.

Воробьи нахохлились,

Прижались к карнизу.

Зима пришла.

Слякотная осень отступила.

Белым бело:

Серое небо прохудилось,

Снежинки летят врассыпную,

Накрывая белым покрывалом

Грязную мостовую.

Ребятишки радостно тянут санки.

Скоро Новый год, подарки.

Замёрзшие воробьи

Не разделяют эту радость,

Как они перезимуют?

***

Белый телевизор

На белом холодильнике

В белой кухне.

Начинаю жизнь с чистого листа.

Отодвину прошлое

В дальний угол сознания.

Будут новые ошибки,

Будут новые обиды,

Дружба с новыми людьми.

Может быть, они

Отогреют моё сердце,

Замёрзшее в холодном краю,

И растопят слёзы-льдинки

На щеках.

***

За окном вагона,

Как в немом кино,

Мелькают картинки:

Горы, леса, реки.

Хочется выпрыгнуть

И остаться там,

Наперекор всему

В тишине,

Под огромным небом.

Ты часть вселенной,

Часть мироздания.

Время остановилось.

Нет суеты и мелочности,

Есть огромный мир

И ты в нём,

Как песчинка,

Затерянная на его просторах

***

Радуйся тому, что есть.

Не печалься – о том, чего нет.

Не думай – что могло бы быть.

Жизнь не киноплёнка,

Её не перемотаешь назад,

Не исправишь ошибки,

Не будет второго дубля.

Мотор уже запущен,

И пиши свою жизнь,

Не оглядываясь

На несбывшиеся мечты,

А реализуй новые,

Может быть,

Они принесут тебе счастье.

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