Будет тебе счастье. Стихи

Изменить размер шрифта Монсе Ирен Александровна родилась в 1955 году в Тбилиси. Окончила Иркутское училище искусств, Харьковский художественно-промышленный институт. Двадцать лет проработала преподавателем на Ямале, в г. Салехард. В настоящее время живёт в Иркутске. Член Союза художников России. Живописец и график. Поэт и прозаик. В 2020 году вышел первый поэтический сборник Ирен Монсе «Время раздумий…» с её же иллюстрациями. В предисловии к книге член Союза писателей России Юлия Подгорбунская так охарактеризовала автора: «Талантливый человек талантлив во всём. Это можно сказать и про Ирен Монсе. Будучи профессиональным художником, она пытается выразить свои мысли ещё и в слове. Как добрый гид, она стремится поделиться впечатлениями от своих многочисленных путешествий по разным странам. И находит самую удобную для этого и лаконичную форму – верлибр». Отмечает Ю. Подгорбунская и неравнодушие автора к тому, что происходит с молодёжью, променявшей живой мир на гаджеты, с искусством, с культурой в целом, но всё-таки «она верит, что не всё в этой жизни потеряно». * * * Египетские ночи, Багряный закат, Красное море, Вино в бокале. Пыль пирамид, Вечности звон, Сфинкса загадка, Улыбка или плач. Сказка или быль, Не знаю сама, Здесь я или снится мне это. Красное море, Пора мне, прощай! Знаю, мы встретимся снова! Японские зарисовки * * * Солнечный денёк На набережной Шираиши. Ветер несёт лепестки сакуры, Один задерживается на моём носу – Будет тебе счастье, – Говорят люди. * * * Гора Иваки Сияет белоснежной вершиной Её ледяное безмолвие очаровывает. Смотрим восхищённо снизу, Она на нас снисходительно сверху. Приходят мысли о вечности И быстротечности жизни. * * * Красавица Фудзи Глядится в воды Кавагучи, Прикрывается облаками, Она кокетничает с нами, Притягивает наше внимание, Глаз не оторвать. Что ты делаешь с нами? Священная гора Фудзияма. * * * Вечное море, Мысли о вечности. Волны смывают Знаки беспечности. Запахи сосен Крик чаек отчаянный. Остановилось мгновенье, Застыло и замерло. Я заблудилась средь этого рая Что? Почему? И зачем? Я не знаю. Солнце в глаза, Крик чаек отчаянный, Остановилось мгновенье Как-то нечаянно. Китайские впечатления * * * Веера и зонтики, Утки мандаринки, Плеск воды И лотоса тычинки. Щебет птиц на утренней заре. Может, это всё привиделося мне? * * * Причудливые облака, Птицы, олени и драконы Плывут медленно по небу. Утренняя свежесть снизошла на землю, Перезвон колокольчиков Возвещает приход нового дня, Солнце встаёт над морем, Птицы поют в зарослях. Здравствуй новый день! Искусство и абсурд Кривоногий седенький «мальчик» Извлекает звуки Из металлической трубки, Шуршит полиэтиленовыми пакетами. Он думает, что это музыка. На стенах висят полотна, Пятна, ещё пятна. Автор думает, что это живопись. А поэт у микрофона Несёт чушь без рифмы С нечёткой мыслью, Если таковую можно обозначить. Он думает, что это великая поэзия. А всё вместе – это мир абсурда, Где участники обманывают нас, А мы, хлопая, обманываем их, Чтобы те думали, что мы в восторге, Принимаем этот балаган за искусство, А на самом деле Всё это похоже На всеобщее помешательство. Мне жаль потраченного времени. * * * Засмартфованные люди Перебирают пальцами, Ушедшие в себя, они не видят, Что происходит вокруг. Они там В параллельной реальности. Им здесь и сейчас Не интересно. Они объясняются в любви И расстаются, Не видя партнёра, Не видя глаз, Не видя слёз, Не прильнув к плечу. К чему эти сантименты? Пережитки прошлого? Но вот только дети Появляются по-прежнему Через боль, крик и кровь, Старым способом. Может, это только пока? * * * Он и она – пара. Сидят рядом, Жуют молча, Не глядя друг на друга. Каждый общается со своим смартфоном. Зачем они вместе? Если один уйдёт, Заметит ли второй, Что он остался один? Или в его жизни ничего не изменится? Также будут кипеть Виртуальные страсти в сетях. А может, стоит отключить все сети, И пусть, как раньше, Взгляды, вздохи при луне И любовь настоящая До потери сознания, До замирания сердца И ощущения полного счастья. *** Розовое облако, Как сладкая вата – Вкус детства и радости, – Повисло над водой. Оно висит на небосклоне И манит своим загадочным светом, Как бы светится изнутри. Повисло в тишине, И только крики чаек Возвещают конец дня. Скоро солнце уйдёт за горизонт, И розовое облако погаснет, Как японский фонарик, Не оставив и следа В прозрачном небе, Над студёными водами Вечного озера. * * * Лежу на песке, Солнышко припекает, Облака проплывают мимо В дальние края, Они манят и зовут. Шелест волн о песок Убаюкивают мысли. Ни одна из них не шевелится, Все в летней спячке. *** Деревья замерли В ожидании. Скоро осень. Каблучки стучат по мостовой, Солнце заходит за горизонт, Опуститься ночь, Как зима Холодная и беспощадная. Что сбылось? Какие мечты и надежды? Осень подводит итоги. Лето – беззаботная пора безделья – Прошло, Оставив следы на песке И нотки печали. Ещё одно лето Ушло безвозвратно. * * * Кружатся листья, Пляшут солнечные зайчики, Паук плетёт пряжу. Тихая грусть наваливается, Небо затянет, Польют дожди, Зима придёт, Как неизбежность, Закроет покрывалом землю, Превратив жизнь В ожидание весны. *** Замело, завьюжило. Воробьи нахохлились, Прижались к карнизу. Зима пришла. Слякотная осень отступила. Белым бело: Серое небо прохудилось, Снежинки летят врассыпную, Накрывая белым покрывалом Грязную мостовую. Ребятишки радостно тянут санки. Скоро Новый год, подарки. Замёрзшие воробьи Не разделяют эту радость, Как они перезимуют? *** Белый телевизор На белом холодильнике В белой кухне. Начинаю жизнь с чистого листа. Отодвину прошлое В дальний угол сознания. Будут новые ошибки, Будут новые обиды, Дружба с новыми людьми. Может быть, они Отогреют моё сердце, Замёрзшее в холодном краю, И растопят слёзы-льдинки На щеках. *** За окном вагона, Как в немом кино, Мелькают картинки: Горы, леса, реки. Хочется выпрыгнуть И остаться там, Наперекор всему В тишине, Под огромным небом. Ты часть вселенной, Часть мироздания. Время остановилось. Нет суеты и мелочности, Есть огромный мир И ты в нём, Как песчинка, Затерянная на его просторах *** Радуйся тому, что есть. Не печалься – о том, чего нет. Не думай – что могло бы быть. Жизнь не киноплёнка, Её не перемотаешь назад, Не исправишь ошибки, Не будет второго дубля. Мотор уже запущен, И пиши свою жизнь, Не оглядываясь На несбывшиеся мечты, А реализуй новые, Может быть, Они принесут тебе счастье. Интересно? Полезно? Хотите помочь редакции Расскажите об этом своим друзьям! Загрузка... Загрузка... zen

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