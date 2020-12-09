Чтобы победила левая идея, левым партиям нужен новый левый проект?

5 декабря, в День сталинской Конституции, состоялась конференция по объединению левых сил, организованная партией «За правду».

В зале гостиницы «Азимут» в Москве собираются люди. Количество участников мероприятия ограничено: не более 49 человек. Остальные присутствуют виртуально. Конференцию открывает музыкант Джанго: он поет «донбасскую» песню «Мы не уйдем». После этого ведущий, секретарь центрального комитета партии «За правду» Николай Новичков анонсирует цели и задачи предстоящей работы: выработать принципы, на которые следует опираться при объединении левых сил.

— Нельзя объединяться просто так, надо объединяться на какой-то платформе. Объединяться хотят все, но пока это не очень получается ввиду разных представлений о добре и зле, — отмечает он.

Сопоставлять добро и зло начинает легенда левого движения России Александр Проханов, бессменный главный редактор газеты «Завтра». Он говорит о Советском Союзе и об образе будущего России.

— Советский Союз был огромным рывком человека в другую историю, в другую Галактику, в ту историю, где не должно быть зла, насилия, смерти. Это движение выносило нас к новым космическим берегам, — начинает он. И рисует живописными, художественными мазками картину советского прошлого.

— Корабль Советского Союза разбился, а обломки его окружают нас и по сей день, — возвращается к сегодняшнему дню Проханов. — Нас превратили в глубинный арьергард, в последыш, в остаток великого прошлого. Мы живем как остаток. Крах Советского Союза ознаменовал собой то, против чего Советский Союз восставал: торжество капитала, денег, сильных мира сего, которые танцуют на костях человечества.

Олигархи — вот против кого восстает наше чувство справедливости, считает Проханов. Олигархи создали культуру гедонизма, закрыли наш великий проект, нашу великую индустрию, остановили наш рывок в космосе и науках. Как нам быть с этим, неужели сидеть и страдать? — спрашивает Проханов.

Он отмечает, что большинство в России — это левые люди. Левая идея грядет. В России появляются новые партии левой идеи, новые лидеры. Чтобы победила левая идея, левым партиям нужен новый левый проект.

— Нельзя довольствоваться обрывками Советского Союза. Нужен левый коммунистический проект, который позволил бы нам в новых условиях повторить великую попытку наших предшественников, — подчеркивает Проханов.

Он говорит о том, что у левого движения сегодняшней России нет стратегических представлений. Есть чувства, эмоции.

— Вам необходимо позаботиться о создании нового интеллектуального штаба, который создаст образ нового будущего, — резюмирует Проханов.

Спойлер: именно вокруг образа будущего будет вращаться все сегодняшнее обсуждение. Впрочем, это довольно предсказуемый спойлер.

Следующим выступает писатель, лидер партии «За правду» Захар Прилепин. Он начинает с того, что идея объединения левых сил не нова и тот же Проханов тридцать лет пытался объединить людей на разных площадках, однако до сих пор ничего не вышло.

— Левые силы, левый интеллект не смогли полноправно вписаться в государственную матрицу и навязать себя государству. Но нам пришли на помощь другие обстоятельства. Нам пришла на помощь внешняя повестка, — говорит Прилепин.

Внешняя повестка вот какая: по мнению Прилепина, у постковидного мира будет серьезный запрос на социализм. Действительно, после впечатляющего провала медицины капиталистической — как минимум уже сейчас есть запрос на социальную медицину.

— Социализм как-то вписался в те мечты, которыми многие болеют, — улыбается Прилепин, припомнив, что даже Николай Сванидзе, тридцать лет боровшийся с памятью об СССР, недавно объявил себя марксистом. По залу прокатываются смешки.

— Даже если ковид закончится, социализм сам по себе не настанет, — снова становится серьезным Прилепин. — Но у нас включилась та самая внешняя повестка, когда внешний мир шаг за шагом лишает основных бенефициаров девяносто первого года, российскую финансовую элиту, возможности быть включенными в западный мир. Он лишает их дач, возможности выводить деньги и пользоваться деньгами за пределами страны. Особенно болезненно чувствует себя российская власть, которая тоже составляющая буржуазного класса. Власть чувствует, что все ее добрые намерения, обращенные к Западу, не принесли результата. Международные клубы вместо того, чтобы инкорпорировать нашу элиту, давят, унижают, не признают ее как равную. Это в какой-то мере служит тому, что наша экономика начинает перезагружаться.

В таких обстоятельствах Прилепин видит шанс навязать левую повестку власти.

Следующий — политолог Сергей Михеев, который вообще-то себя идентифицирует намного более правым, чем большинство здесь собравшихся, однако общие темы с ними имеет. Он говорит:

— Русский народ внутренне гораздо более левый, чем то, что происходит сейчас. Но он и менее левый, чем то, что предлагали ему западные философы. Золотой середины нет.

Михеев предлагает найти внешнюю повестку и отталкиваться от нее для формирования внутренней. Первый пункт такой повестки — защита суверенитета. Второе: отвергать все попытки стать чьими-либо вассалами. Третье: любая работа на внешние центры влияния не должна приниматься.

Выступает Болдырев.

— Да, ситуация во внешнем окружении, которая становится все более угрожающей, работает на внутреннее сплочение, — соглашается с предыдущими ораторами он.

Но в то же время отмечает: не любое сплочение — во благо. Если народ сплачивается вокруг строительства заводов и развития науки — это одно и это, конечно, хорошо. Но...

— Если ситуация с враждебным внешним окружением ограничивает нас в том, чтобы мы критиковали власть в том, что она делает что-то не то — не строит заводы, не восстанавливает здравоохранение, — то это сплочение работает не на национальные интересы, — подчеркивает Болдырев.

Зал аплодирует.

Включается актер и режиссер, член экспертного проекта партии «За правду» Стивен Сигал. Он отмечает важность экологической повестки, о которой не следует забывать при формировании образа будущего.

— Я хотел бы отдельно остановиться на защите озера Байкал, потому что ему я посвящаю много времени. Озеро Байкал очень известно по всему миру, это действительно одно из наиболее известных образований, в нем содержится 25 процентов чистой воды, если считать от мирового запаса, это самое глубокое озеро. Поэтому очень важно соблюдать его чистоту.

Стивен Сигал отмечает, что в настоящее время экосистема Байкала находится под угрозой и что он посвящает много времени тому, чтобы защитить эту территорию от вредоносного воздействия.

— Мы хотим внести изменения в законодательство, чтобы ловить и наказывать тех, кто покушается на изменение природы в этом прекрасном крае, — говорит он.

Также Сигал считает, что в данном регионе надо создать особую зону.

Выступает Пищальников. В целом он согласен с Михеевым относительно внешней повестки, но вносит важное дополнение:

— Россия вписана в глобальный внешний проект. И мы выполняем там определенные функции. Слава богу, что и богатые, и бедные сейчас видят, что эта вписанность опасна. Я бы предложил дополнить, внешнюю и внутреннюю повестку не разделять.

Пищальников формулирует еще один важный тезис: левому проекту необходимо разработать технологию устойчивого развития. Развития в разных сферах: образование, культура, экология, экономика.

— Итак, — подытоживает Николай Новичков, — у нас есть уже несколько тезисов. Это национализация природных ресурсов, ответ на внешние вызовы, экология и устойчивое развитие, формирование сильной экономики, которая основывается на производстве, не на ретейле.

Спойлер два: устойчивое развитие — второй основной тезис наряду с образом будущего. Даже не так: образ будущего рассматривается через устойчивое развитие.

Выступает Андрей Подойницын, и он, наконец, вплотную затрагивает пресловутый образ будущего. В его видении образ будущего — это покой и воля.

— Основная проблема в России в том, что у нас отсутствует позитивный образ будущего. Давайте мы как партия предложим позитивный образ будущего, обращаясь к нашим традициям. Название — «Покой и воля». Покой — то, что исключает страх социальной смерти, то есть нищеты. Воля — возможность заниматься любимым занятием в рамках законов, — говорит Подойницын.

Покой — это социальная защищенность, а реализоваться на практике, считает Подойницын, он должен через безусловный базовый доход: неснижаемые выплаты каждому гражданину, позволяющие ему закрыть базовые потребности. Это — основа, которая должна быть записана в Конституции.

— Безусловный базовый доход — материальное выражение тезиса «ресурсы страны должны принадлежать народу», — говорит Подойницын.

Следующий — Александр Казаков, первый заместитель председателя партии «За правду». Он начинает издалека:

— Когда мы говорим об объединении, мы должны найти ту точку встречи, ради которой мы объединяемся. Одна из главных ошибок, которые совершают представители левых патриотических сил, в том, что эту цель мы оставляем в прошлом. Мы пытаемся договориться о нашем прошлом. И мы не договариваемся. Договориться о нашем прошлом мы не можем. И поэтому задачу такую ставить не надо.

Когда мы пытаемся договориться о настоящем, это вопросы тактики. История показала, что по вопросам тактики договориться сложнее, чем по стратегическим вопросам. На платформе выяснения отношений по текущим вопросам шансы договориться практически равны нулю, что показала история последних тридцати лет, — так говорит Казаков.

Он предлагает оставить прошлое в прошлом. Признать, что оно было и что оно — часть нашей истории.

— Я предлагаю спорить не об образе прошлого, а об образе настоящего. Какую страну мы видим через 20, 50, 100 лет? — задает вопрос Казаков.

По его мнению, как раз такой план разработать более реально. Можно даже договориться о базовых экономических принципах.

— Из нашего прошлого мы должны взять наши отечественные модели, которые, преобразовав, мы можем реализовать в будущем, — говорит Казаков. И в подтверждение своего тезиса демонстрирует свежее переиздание книги Сталина.

На экране материализуется Николай Стариков. Стариков говорит о конкретных результатах: 30 ноября, в понедельник, было подписано соглашение об объединении партии «За правду» и общественного движения «Патриоты России».

— Я уверен, что это только первый шаг к объединению патриотических сил, и поэтому хочется сегодня, в день сталинской Конституции, процитировать товарища Сталина: «Жить стало лучше, жить стало веселее», — говорит Стариков. — Никто не сделал для нашего народа так много, как товарищ Сталин. Давайте помнить заветы Иосифа Виссарионовича.

Стариков тоже говорит о том, что мы должны объединяться на основе общего образа будущего. По его мнению, ключевыми в этом образе будущего должны быть социальная стабильность и справедливость внутри страны.

— Без социального мира внутри страны нам очень сложно, если вообще возможно, отражать внешние угрозы. Если меры усиливают социальную стабильность, это правильные меры. Если они усиливают напряженность, то это вредные меры, и такой образ будущего будет вредным, — говорит Стариков. Он предельно логичен и конкретен, залу это нравится.

Итак, образ будущего более-менее определился. Слово переходит к писателю Герману Садулаеву, члену КПРФ. Он выступает в футболке с красной звездой.

— Прежде чем объединяться, мы должны очень основательно размежеваться. Мы должны размежеваться с так называемыми европейскими левыми, их также называют леваками, — говорит Садулаев.

В евролеваках Садулаеву не нравится чрезмерно яростная борьба за права меньшинств.

— Для левых сил приоритетом является защита прав народа, а никаких не меньшинств. Это не значит, что у меньшинств нет никаких прав. Они есть, но в рамках прав народа. Если какой-то рабочий является индейцем или небинарным трансгендером, то это его право, но он не должен получать никаких преференций за это. Он должен получать защиту как рабочий. Мы также против дискриминации. Левые силы не допускают дискриминации, но и против специальных преференций. В этом наша разница с леваками, — подчеркивает Садулаев.

Некоторым читателям нашего сайта, думается, созвучны идеи прошедшей конференции. И, наверное, точно многие бы поддержали прозвучавшие на мероприятии высказывания о социальной медицине и защите озера Байкал. Интересно, смогут ли левые партии стать более значимыми в политической жизни нашей страны, и выработают ли они такой образ будущего России, к которому действительно захочется идти?

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