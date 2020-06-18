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«Вертолетных денег» россияне не дождались. А что взамен?
Надежда Гужева, sobesednik.ru   
18 Июня 2020 г.
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Россия стала единственной развитой страной, не оказавшей поголовной помощи гражданам во время пандемии. Тема «вертолетных денег» утратит актуальность еще не скоро, и вот что о ней думает депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике Олег Шеин.

«Вертолетных денег» россияне не дождались. А что взамен?

Кому – поддержка, а кому – гильотина

– До недавней внезапной «победы» над коронавирусом мы постоянно слышали от различных чиновников, от Пескова до Костина, что деньги нам давать ни в коем случае нельзя, потому что мы их проедим. По версии Костина, надо стимулировать занятость.

– В представлении господина Костина и прочих, есть некий вертолет и в нем белые господа сидят с мешками заработанных ими денег. А внизу – голодная толпа тунеядцев и бездельников, которые машут руками и которым, как это делали монархи в XII веке, можно бросить из кареты россыпь золотых, чтобы они кинулись в пыль и подбирали эти деньги. У них вся эта история про «вертолетные деньги» выглядит именно так.

А по сути получается интересно. Когда речь идет о поддержке капитала, нам говорят: надо убирать регуляторную гильотину. Давайте уберем ограничения, потому что они препятствуют корпорациям, нефтяникам, кому угодно в доступе к государственной поддержке. А вот когда речь идет про обычных людей, они эту регуляторную гильотину вовсю включают и вводят модель так называемой адресности. Чтобы человек принес 208 справок, а если он их принести не сумел, ему не дадут ничего. Это отсечение людей от заработанных ими же денег, которые присвоил крупный капитал и которые частично государство взяло в качестве налогов и делиться с обществом, очевидно, не собирается.

– Насколько это вообще может работать?

– Весна этого года показала отказ от адресности. Те же самые 10 тысяч рублей, которые президент распорядился выдавать детям – это прямой отказ от адресности. Богатая, бедная семья, есть доходы или нет, ребеночку в возрасте от 3 до 16 лет выдайте денежку. А потому что иначе невозможно. И то мы видим, что всеобщее недовольство эта выплата не погасила. Министр труда Котяков рассказывал, что за одну минуту на сервер за этими самыми 10 тысячами рублей обратились 40 тысяч человек.

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Олег Шеин

Помощь – мимо

– Рассказывали люди, видимо, из этих 40 тысяч, что этот сервер немедленно упал.

– Неудивительно. Но тут важнее вопрос: до какого состояния они довели страну, до какого уровня бедности? Если люди даже не стали проявлять терпение, а сразу кинулись за деньгами. А логика господина Костина заключается в том, что напрямую денег им давать не надо. А надо спросить с них по бумажке, по справке, регистрацию по месту жительства, доход за 1984 год и так далее. Понятно, что такая адресность не может работать. И понятно, что мы выступаем категорически против.

– А по поводу стимуляции роста занятости – вы ее наблюдаете?

– Они какие-то робкие попытки предпринимают. Даже не роста, а сохранения занятости. Например, когда они сказали, что готовы малому бизнесу платить зарплату из бюджета – те самые зарплатные кредиты. Но кредит и в условиях спада по-любому надо возвращать. А вторая вещь – помощь какую-то оказали, но там люди пострадали из-за классификации видов экономической деятельности. Она их отсекла от получения поддержки. Бизнес-омбудсмен Титов сообщил, что по состоянию на 20 мая поддержку получили лишь 12% всех малых предпринимателей и ипэшников.

– Какая могла бы быть реальная помощь от занятости?

– Это, очевидно, рост доходов населения. Ведь любая занятость ориентирована на сбыт. Хоть предприятию, хоть частнику, чтобы получить выручку, нужно продать свой товар или свои услуги. Куда? Один вариант – за рубеж, на экспорт. Но мы технологического рывка и прорыва, строго говоря, так и не сделали. Нас уже опережают даже там, где мы традиционно были лидерами, как, например, в космонавтике. И за рубежом ценится простое российское сырье: газ, нефть. Но – не сегодня. Потому что сегодня из-за всемирного экономического спада и роста возобновляемых источников энергии нуждаемость в российском газе и нефти все меньше и меньше. Для понимания: доля российского газа в европейском энергобалансе – 6%. Кстати, в царской России доля продажи зерновых в Европе тоже была 6%. Остальное Европа либо выращивала сама, либо покупала где-нибудь в Аргентине. То есть кормили мы одну пятнадцатую Европы, а не Европу. Ну и то же самое с газом.

Цифры

Как Россия помогала своим гражданам

Все принятые меры финансовой поддержки населения и бизнеса во время пандемии Михаил Мишустин оценил примерно в 3 трлн рублей.

Объем Фонда национального благосостояния, по данным Минфина, составлял на 5 мая 2020 года 12.405 млрд рублей (168,35 млрд $).

Где деньги?

– То есть внешний рынок – не самый лучший вариант. Остается только внутренний.

– А на внутреннем рынке у народа денег нет. 17 трлн рублей – кредиторская задолженность перед банками у людей в стране на 1 января. Так что стало больше, хотя многих попросту перестали кредитовать. И если нет внутреннего рынка сбыта, кому они будут продавать свои товары и услуги? Предприятия, заводы, фабрики, службы быта – кому? Нужны мероприятия по поддержке потребительского спроса. В первую очередь это повышение пенсий и создание рабочих мест в некоммерческом секторе – образовании, медицине и т.д. Мы сейчас видим на примере здравоохранения, насколько там не хватает рабочих мест. Это сфера услуг – те же хостелы или дома престарелых. Создавать эти рабочие места за счет налогов на корпорации должно государство. Второе – это упрощение социальных выплат и пособий. Сейчас, например, у нас рождаемость существенно меньше, чем в Западной Европе в целом, не говоря уже о таких странах, как Франция и Швеция – там мы отстаем на голову. Поэтому поддержка семьи, материнства и детства тоже должна быть не очень адресной. Это реальная поддержка малого бизнеса, так как он не является генератором налогов. Его доля, всех 5 миллионов мелких предпринимателей, в консолидированном бюджете не превышает 0,5%. Но они создают огромное количество рабочих мест, генерируют их, поэтому надо, конечно, объявлять полные налоговые каникулы. Причем, заметьте, Путин об этом сказал еще в мае, поручение дал. И где? Никаких каникул от местных налогов – а они платят именно местные налоги – предприниматели так и не получили. При этом, конечно, если такую политику проводить, крупным корпорациям придется раскошелиться. Как они этого не хотят делать, мы сегодня видим на примере экологической катастрофы в Норильске. Власти должны определиться: либо – в пользу России, а это не тундра и леса, а люди, которые в ней живут, либо – в пользу русской группы олигархов. Но одно с другим совместить совершенно невозможно.

А как у них?

Как своим гражданам помогали во всем остальном мире

  • Япония – выделила каждому жителю страны по 100 тыс. иен (порядка 1000 $).
  • США – средний размер выплат составил от 1200 $ на взрослого и 500 $ на ребенка. Кроме того, любой желающий без каких-либо справок мог получить приличный продуктовый набор.
  • Китай – выделил 3 трлн юаней (более 420 млрд $) на поддержку малого и среднего бизнеса, а также 1 трлн юаней (более 140 млрд $) – на поддержку малых и средних банков.
  • Италия – выделила 25 млрд € на поддержку кредитования и помощь гражданам. Семьям, пострадавшим от пандемии, приостановили выплаты по ипотеке.
  • Великобритания – выделила 330 млрд £ (около 400 млрд $) на поддержку бизнеса. Гражданам на 3 месяца приостановили выплаты по ипотеке.
  • Южная Корея – направила 100 трлн вон (более 80 млрд $) на поддержку бизнеса. Гражданам предусмотрены единовременные выплаты, в зависимости от количества членов семьи. Самые крупные – 1 млн вон (около 800 $) – предусмотрены для семей из 4 и более человек.
  • Германия – общий размер помощи, выделенной на поддержку экономики и граждан, составил 1418 млрд $.
  • Испания – направила 200 млрд € на поддержку бизнеса и граждан.

Дождь «вертолетных денег» на россиян, к сожалению, не прошел. При этом помощь от нашего государства есть, конечно. Но такая поддержка хороша, когда можно рассчитывать еще на какой-то доход. А что делать тем людям, к примеру, которые полностью лишились заработка? Ведь новое место трудоустройства сейчас нелегко найти сразу. Соотечественники предпенсионного возраста, если они ищут работу, их и так-то всегда не очень охотно брали. Что делать таким россиянам и где им можно получить финансовую опору? Вопросов насущных достаточно, и они очень важные. Только кому их можно задать?.. Мы держим ориентир на развитые страны в определенных позициях, к примеру, по планке пенсионного возраста. А почему бы их пример помощи своим гражданам тоже не перенять?

Sobesednik.ru

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