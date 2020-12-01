Родительский онлайн эпохи «дистанционки»: как бы не поубивать друг-друга наяву!

Родительское обсуждение школьных тем в мессенджерах все чаще перерастает в разборки в реальной жизни. Не проще ли запретить «нездоровый» канал коммуникации?

Недопонимание между родителями в школьных чатах все чаще перерастает в разборки за пределами мессенджеров. В Петербурге отцы устроили бандитскую сходку со стрельбой из пистолетов, а в Волгограде папе 12-летней ученицы проломили голову кастетом.

Что не так с уже привычным каналом коммуникации — школьными чатами в WhatsApp и Telegram? Почему в интернете ссориться проще, чем на родительских собраниях? Стоит ли подыскивать альтернативу мессенджерам, чтобы не провоцировать чересчур вовлеченных в школьную жизнь мам и пап? Этот вопрос адресован учителям, психологам и родителям.

«Вопрос надо решать, а не сопли жевать»

Роман: Не надо со мной так разговаривать.

Анна: Так отвечайте? Кто первый тыкать начал?

Роман: Вопрос надо решать, а не сопли жевать.

Анна: Кто сопли жует? Ты что, бессмертный? Такое мне писать?

Роман: Вы мне угрожаете?

В начале ноября в волгоградском банке произошло нападение — посетителю проломили голову кастетом. Мужчина, истекающий кровью на полу, оказался Роман Гребенюк. На риелтора, в одиночку воспитывающего 12-летнюю дочь, напал Арсен Мелконян — брат Анны, затеявшей ссору в школьном чате шестого класса школы № 96. Повод пустячный — тестовые задания, выданные детям на дом. Сначала родители жаловались, что школьники не способны осилить такой объем самостоятельной работы, а потом стали обмениваться взаимными претензиями.

«Пасть разорву, будешь так разговаривать с моей женщиной», — выкрикивал Арсен в банке, нанося обидчику сестры удары кастетом. Спустя неделю Роман Гребенюк скончался. Мелконяна по решению суда поместили под стражу, а вот к его сестре Анне, которая «воодушевила» брата на акт отмщения, у следствия почему-то претензий нет.

Спустя три недели похожий инцидент произошел в Петербурге: поссорившись в родительском чате, шесть отцов назначали «стрелку» в Выборгском районе города. Все участники конфликта — люди с высшим образованием и хорошей работой, один из них — врач. Врукопашную «объяснялись» недолго — дело закончилось стрельбой из газовых и травматических пистолетов, по счастью, в воздух. Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство».

Учитель московской школы Арсений Туркевич уверен, что родительский чат — это отдельный мир, в котором царит своя правда, а мнения и желания меняются очень быстро. И контролировать происходящее классному руководителю практически нереально — ведь он занят атмосферой в детском коллективе, и у него нет времени, чтобы следить и за родительским.

«В моем классе есть чат, в котором сообщения может писать только администратор — я, — рассказывает Арсений. — Если родитель хочет что-либо узнать, он пишет мне в личные сообщения. Однако у нас есть еще один диалог, где родители обсуждают домашние задания, новых учителей, функции родительского комитета. Там же происходят ссоры и рождаются сплетни — усталые после работы мамы и папы пытаются, не разобравшись, найти истину. Из подобных чатов рождаются новые чаты: чат родительского комитета, чат ответственных за учебники, чат родителей девочек, чат родителей мальчиков, отличников, двоечников...»

«Я ее прям за косы хочу иной раз схватить»

Лариса: Катюшечка, а ты что прям осмелела так? Что не нравится так? Ух ты сколько смелости у тебя, я посмотрю потом подальше на твою смелость. <...> С Катей ухо востро надо держать, осторожно, она стучит, девчонки, она и туда, и туда. Я когда вижу вот это жополизство Ольге Ивановне... <...> Я ее прям за косы хочу иной раз схватить прям: в школе я бы точно их обрезала. Или зеленку бы вылила!

Жертвами школьных чатов становятся не только родители, но и дети. Этой осенью 14-летняя Катя из Кисловодска попыталась покончить с собой из-за травли со стороны председателя родительского комитета Ларисы Попковой. 50-летняя женщина целый год унижала одноклассницу своей дочери в родительских и классных чатах. В октябре девочка совершила попытку суицида, но выжила, получив серьезные травмы. В отношении Попковой возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

По следам криминальных инцидентов профсоюз работников образования «Учитель» выступил с жестким заявлением, призвав школы отказаться от родительских чатов и признать их нелегитимными.

«Наши люди не готовы к диалогу, они не умеют его вести, и до тех пор, пока люди не научатся, родительские чаты необходимо модерировать», — высказалась сопредседатель профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева.

К слову, в школах за рубежом, например, в Великобритании и США, мессенджеры в качестве канала коммуникации не используют. Катя, автор канала “Будни мамы в США» на «Яндекс.Дзен” рассказывает, что при регистрации в кружок или школу родители указывают в анкете предпочтительный способ связи: текстовое сообщение или электронная почта. Если преподавателю необходимо донести какую-то информацию, он пишет электронное письмо.

«Американцы очень щепетильно относятся ко времени и ни у кого нет в желания читать переписку и вопросы других мам по любому поводу или без него — поздравления со всевозможными светскими и религиозными праздниками, например. Возникла нужда задать вопрос — пишите на электронную почту и вам ответят», — отмечает Катя.

Та же практика в Великобритании, где родители общаются друг с другом только на родительских собраниях.

«В моей школе не было онлайн-чатов, родители особо не общаются, только если их дети знакомы с детского сада. И деньги на подарки и праздники никогда не сдают — все не так, как в России. Учителя, если хотят что-то сообщить родителям, позвонят или вызовут в школу», — рассказывает Люда, которая переехала в Англию с мамой в 11-летнем возрасте.

А вот в Германии родительские группы в WhatsApp, как и в России, давно превратились в канал распространения фейков о коронавирусе и место для выяснения отношений. Об этом сообщает мать 17-летнего школьника, проживающая в Ганновере:

«Дети поругались из-за ерунды, через день помирились и дружат. А родители — враги на всю жизнь!»

Широко используются мессенджеры и в странах постсоветского пространства, например, в Казахстане и Белоруссии. Популярны они также в Китае.

Без чатов не обойтись?

Российские учителя к родительским чатам, часто представляющим собой хаотичный поток коллективного сознания, относятся без восторга и в бурные дискуссии мам и пап стараются не вмешиваться. Одна из причин — в беседах множатся сплетни о педагогах.

«Мне не нравится, что в чатах родители постоянно поднимают какие-то глупые темы. Учитель сделал замечание их ребенку, и они начинают поливать грязью педагога. Многие пишут и пишут, чуть ли не до полуночи», — поделилась Екатерина, мать ученицы второго класса волгоградской школы.

Мама новосибирского школьника Наталья рассказывает, что ссоры в чатах у них происходят постоянно:

«Я сама в чате выясняла отношения с классной руководительницей, которая влепила сыну „два“ по поведению, а поставила как за стихотворение. В школе у нас с ней все какие-то недомолвки были, а в чате мы расслабились, столько друг другу понаговорили... ужас».

«В беседе моего класса я присылаю важную информацию, здесь же мне могут задать вопрос, промолчать или устроить скандал. Скандал — это любимая стратегия некоторых родителей, — делится волгоградская учительница русского языка и литературы Елена Мачеева. — Например: „Почему поменяли расписание? Верните старое обратно!“. Однажды родительница публично разрешила своему ребенку не делать домашнее задание, в итоге я была виновата, что поставила „два“. Аргумент ребенка убил: „Мама же разрешила не делать“. А женщина начала писать, что я подрываю ее авторитет».

По словам учительницы, если родители начнут активно пользоваться электронным дневником, необходимость в таких чатах отпадет. С ней, однако, не согласна Елена, дети которой учатся в шестом и десятом классах петербургской школы.

«Без чатов не обойтись — слишком сильно школа сегодня вовлекает родителей в учебные и организационные процессы. По каждому поводу встречаться на собраниях не получится, особенно в пандемию. Если человек не умеет адекватно коммуницировать, то неважно, в какой форме это происходит — лично или онлайн. Конечно, в чате не видишь лица собеседника и резкие высказывания даются проще. В глаза же не каждый решится сказать все, что думает».

По наблюдениям Елены, если родители знакомы лично, общение в чатах не сильно отличается от очного. А если люди незнакомы, резкие некорректные фразы проскакивают чаще, родители смелее спорят друг с другом.

«Зло рождается и в чате, и на улице».

Психолог и педагог Ирина Беляева уверена, что родительские чаты — это все же не зло, а инструмент.

«Зло рождается и в чате, и на улице, и дома на кухне. Это маркер тревожности, которая растет по отношению к школе и усугубляется пандемией. Людям нужно выплеснуть свои тревоги друг на друга. Большинство родителей открыли для себя соцсети во взрослом возрасте и просто не умеют общаться. Срабатывает „не могу сказать, могу написать“ Проблему можно решить, если ввести протокол общения в чатах: вежливое отношение друг к другу, невозможность перехода на личности, рамки тем, которые можно обсуждать».

Против тотального запрета чатов выступила и директор петербургской гимназии «Альма-Матер» Татьяна Щур.

«Запретить родителям создавать чаты в соцсетях и вводить принудительное общение в другом формате вряд ли получится. И регулировать эти чаты не получится. Здесь проблема кроется в воспитании. Главное, чтобы у родителей не было чувства безнаказанности: поругались, подрались, разошлись и все заглохло само собой. Предотвратить такие инциденты можно только общественным осуждением, возбуждением административного и уголовного производства».

Ирина Беляева же полагает, что в каждом чате стоит ввести модератора — но это должен быть профессионал, а не уставший учитель.

«Речь о тяжелой работе, но ее нужно вести, ведь атмосфера из родительского коллектива быстро передается в детский. Если все-таки назначать ответственными учителей, нужно проводить для них специальные семинары и оплачивать эту дополнительную нагрузку», — предложила Беляева.

Как бы то ни было, тотальный запрет на общение в мессенджерах в 2020-м году, да еще и на фоне пандемии, кажется идеей из области фантастики. А значит, выход один — научиться этично использовать те инструменты, что уже есть.

Родительские чаты заметно облегчают коммуникацию, особенно в период коронавирусных запретов, как происходит сейчас. Но общаться везде нужно уметь, не только очно, но и заочно. А с этим у взрослых людей, как показывает практика, большие проблемы. Чему же детей научим?

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По инф. rosbalt.ru

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