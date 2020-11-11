Жители Волгограда потребовали запретить родительские чаты

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Жители Волгограда просят Генпрокуратуру РФ взять под особый контроль расследование гибели местного жителя Романа Гребенюка, который был избит до смерти после ссоры в школьном родительском чате.
Автор петиции, размещенной на портале Change.org, отмечает, что все участники преступления должны понести справедливое наказание, в том числе и по статье за подстрекательство к убийству.
«Просим прикрепить к материалам дела то, что Арсен Мелконян имеет действующую судимость за мошенничество в сфере автострахования Волжским городским судом от 30.07.2018 года, где была доказана его вина по 18 эпизодам автоподстав.
Судом Арсен Мелконян был приговорен к 3 годам условно. Также есть доказательства угроз соседям расправой и другие деяния со слов очевидцев», — говорится в петиции. По мнению автора, безнаказанность всех участников преступления приведет к всплеску массовой преступности в РФ.
Роман Гребенюк и Арсен Мелконян
«Нужно запретить родительские чаты онлайн, дабы не провоцировать конфликтные ситуации. Из-за таких нелепых ситуаций не должны гибнуть кормильцы семей и защитники нашей Родины», — говорится в петиции.
Напомним, что отец-одиночка Роман Гребенюк, воспитывающий 12-летнюю дочь поссорился с матерью другого ребенка в родительском чате. Женщине не понравилось, как Роман с ней общался, и она привлекла к ссоре начала мужа, а потом брата Арсена Мелконяна. Последний подкараулил мужчину в отделении Сбербанка, нанес несколько ударов кастетом по голове и, миновав охрану, скрылся. Роман Гребенюк умер в реанимации. Позже Мелконяна задержали.
Родительские чаты пришли к нам вместе с другими современными технологиями, и, казалось бы, они облегчили внеклассное течение школьного процесса. По крайне мере удобно стало педагогам - ведь они смогли оповещать сразу всех родителей учеников о том или ином деле. Однако оказались в этой системе и изъяны. Так, не все люди умеют держать себя в руках и допускают нелестные высказывания в этих самых чатах в адрес других родителей. Вот порой и приводит это к конфликтам. Но история из Волгограда превзошла все по своей жестокости и цинизму. Вот и задумаешься теперь - а точно нужны они, эти родительские чаты?
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