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Разгоны митингов: спортивный комментатор Геннадий Орлов призвал к состраданию
По инф. sobesednik.ru   
05 Февраля 2021 г.
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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение о происходящем в российском обществе в связи с протестами в поддержку Алексея Навального. Он считает, россияне начали забывать о сострадании и сочувствии к жертвам насилия со стороны силовиков.

Комментатор Орлов призвал россиян сострадать протестующим: «Мы же видим это всё»

«Сочувствие и сострадание — это сегодня главное, о чём забыл великий русский народ. Большая агрессивность. Нужно выходить из этой ситуации. Друзья, мы сами должны из неё выходить», — пояснил он в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге» (цитата по «Чемпионату»).

Он добавил, что, если люди не будут жалеть тех, кто подвергается насилию, это не приведет ни к чему хорошему: «Правильно их избивают или нет, а чаще всего неправильно. Мы же видим это всё. Недовольство же есть в обществе». Орлов добавляет, что с учетом своего богатого опыта работы журналистом, он понимает те события, которые разворачиваются сейчас в России, и считает, что сочувствовать нужно всем людям, «особенно обиженным», даже если кто-то не разделяет их политические взгляды.

«Какая разница, как он думает и что он думает? Он человек — это самое главное», — добавляет он.

По инф. sobesednik.ru

***

Более 160 российских музыкантов из разных стран мира подписали открытое письмо в поддержку Алексея Навального и задержанных активистов.

Заявление опубликовано в Facebook проживающего в Германии скрипача Миши Нодельмана. В тексте отмечается, что музыканты «не могут оставаться равнодушными, когда в стране практикуются политические убийства и разрабатываются и применяются боевые отравляющие вещества».

«Вся так называемая правоохранительная система заточена лишь на подавление инакомыслия и преследование политических конкурентов… Холодная гражданская война, развязанная государством по отношению к самой думающей, образованной и неравнодушной части общества, переходит, если уже не перешла, к своей горячей стадии», — считают подписанты.

Они призвали немедленно освободить Навального и политических заключенных, а также начать диалог с «несистемными политиками».

 

По инф. rosbalt.ru

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