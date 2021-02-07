Продолжение сериала: «Обычная женщина» вернулась

Первый сезон «Обычной женщины» (2018), показанный на канале «ТВ-3», особого рейтинга не имел, но вызвал бурю восторга у определённой части интеллигенции. И были основания: сериал делали выдающиеся кинематографисты: режиссёр – Борис Хлебников, который недавно потряс многих своей «Аритмией», в главных ролях – известные мастера Татьяна Догилева, Анна Михалкова, Евгений Гришковец и молодые талантливые Александра Бортич, Аглая Тарасова, Мария Андреева. И продюсеры опытные, успешные – Валерий Федорович и Евгений Никишов, но главное в кино – и в этом не устаёшь убеждаться – всё же не они, а сценарий. Если есть правдивая пронзительная история с живыми характерами и неожиданными поворотами, может получиться выдающееся кино, а если сценарий вызывает вопросы, то к фильму их будет ещё больше.

Кадр из фильма

Сценарий Марии Меленевской, Дениса Уточкина и Александра Собичевского заставил вспомнить «Красную Пашеч- ку» – пародию Александра Иванова на одну писательницу, которая неизменно погружала своих героев в трагические обстоятельства и вдобавок заставляла их тяжело болеть. Кончалась пародия тем, что «волк, привалившись к берёзе, дал дуба».

Действие сериала начинается в 2014 году, герои говорят об экономическом кризисе. Постойте, какой кризис? Этот год многим в России (но не всем) запомнился сочинской Олимпиадой, украинским майданом, русской весной и всенародным подъёмом в связи с возвращением Крыма. Однако почти всё происходящее в фильме из реалий «святых 90-х», про Крым никто не вспоминает, остаться бы в живых.

Благополучная пара (жена Марина работает в цветочном магазине, муж Артём – хирург) едет с большой компанией на пикник, пришлось остановиться, друзья решили закупить продукты, и вдруг на глазах Артёма их сбивает какой-то пьяный мажор. Убийцу отмазывают люди из ФСБ, они настаивают, чтобы Артём изменил показания и забрал заявление, но он жаждет справедливого возмездия. Тогда у него начинаются неприятности на работе: вдруг выясняется, что прооперированный им человек умер, виноват в этом Артём, так как якобы забыл в пациенте зажим. Ложь, клевета, но главврач даёт ход делу, Артёма отстраняют от работы, он понимает, кто это подстраивает, но не сдаётся, тогда его сажают в тюрьму, ему грозит срок. Марина хочет спасти мужа и предлагает следователю взятку (значительная сумма казённых денег), следователь деньги берёт, но мужу не помогает. Марину гонят с работы и грозят страшными неприятностями, если она не вернёт деньги. Семья вынуждена переехать к свекрови, а свою квартиру сдавать. Но и тут засада, милые квартирантки оказались проститутками, однако и этого мало: крышующие их бандиты требуют денег не только с них, но и с Марины, как хозяйки квартиры, как будто она сутенёрша. И тут вдруг ей чудесным образом так удаётся повести себя на стрелке, что от неё отстают и бандиты, и ФСБ (тут внутренний Станиславский не выдержал и прошипел: «Хватит! Не верю!»).

Мужа отпускают. А Марина так перестроила проститутский бизнес, что он стал гораздо более доходным, безопасным и современным – только очень богатые клиенты, девочки проверенные, договоры через интернет, место утех – дорогая гостиница, где свои люди. Образ администраторши, в которой борется жадность с религиозностью, воплотила Юлия Мельникова. Недостаток проворности тормозной начальницы восполняет ушлая горничная (мерзавку отлично сыграла Евгения Калинец) – преступная группа выглядит вполне убедительно, но...

Поверить в то, что героиня, которую достоверно играет Анна Михалкова, в течение короткого времени в тайне от мужа, детей и свекрови за три года переквалифицировалась в прожжённую сутенёршу, нельзя. Можно было бы, если бы фильм снимался в жанре пародийного детектива или чёрной комедии, но тут психологическая драма, где всё правда до мелочей, как всегда у Хлебникова. Ложь в стержне: Марина на седьмом месяце беременности разруливает ситуации, в которых сдались бы матёрые профессионалы.

Да, создан достоверный фон, здесь очень хорошо играют проституток. В то, что закадычные подружки из казацкой станицы в сериале «Чики» годами обслуживали дальнобойщиков, поверить было очень трудно, а в «Обычной женщине» артисткам удалось создать характеры, которым веришь (Станиславский довольно подкручивал усики). Настя в исполнении Валентины Лукащук – актриса дебютировала когда-то в скандальном сериале «Школа» – убедительно сыграла коварную стерву, а судьбу сексапильной простодушной провинциалки Светы, которую жестоко дурят все, начиная с любовника-подонка, убедительно воссоздала Аглая Тарасова – возможно, это её лучшая роль в кино. Собственно на раскрутке убийства Светы и мучительной интриге с попытками скрыть улики, вывезти из гостиницы и спрятать её тело построен весь первый сезон.

Кадр из фильма

Убедительна и обаятельна в роли Жени (подружки Светы), чуть было не продавшей свою невинность через «фирму» Марины, Александра Бортич. Потом девушка рассталась с ней абсолютно бесплатно, встретившись с очередным мерзавцем – нормальных мужчин в сериале нет. Её отец – тоже негодяй, когда-то он бросил семью, теперь продаёт свою долю общей квартиры, в результате чего и Женя, и её бабушка могут оказаться на улице. Она с огромным трудом достаёт сто тысяч, отец, получив их, обещает не продавать квартиру. И продаёт – обманывает родную дочь. Сволочь.

Все мужчины сериала подлы и «ссыкливы» – это словцо часто используется, но на фоне мата-перемата, на котором здесь разговаривают, оно вполне невинно. Симпатии не вызывают все, начиная с главы семейства Артёма, в которого почему-то по уши влюблена прелестная операционная сестра – в это трудно поверить, хотя Мария Андреева убедительна и ей сочувствуешь. А он, «плешивый толстый тюфяк», никак не определится, с кем он останется: с дебелой супругой или с самоотверженно любящей его молодой ассистенткой. Когда в финале Артём окончательно возвращается в семью, его неожиданно выгоняет жена – наконец поняла, что разлюбила (Станиславский, если бы досидел до этого места, вскочил бы и вышел, хлопнув дверью!). Их дочь- студентку, которая в финале тоже дойдёт до того, что надо продавать невинность (в этой роли трогательна и убедительна Елизавета Кононова), постоянно предаёт её возлюбленный, он тоже не в меру «ссыклив», его брат – наркополицейский, продажная сволочь. Все мужчины из полиции и прочих спецслужб здесь подонки – тотальная, демонстративная коррупция.

Первые серии смотреть было мучительно, нагромождение несчастий и мерзостей, сваливающихся на героев, которым поневоле сочувствуешь, слишком велико. И к тому же, судя по поступкам, почти все они очень плохие люди. И главные герои и второстепенные. Все двуличные, думают только о себе, друг друга ненавидят. Даже дети! Единственный хороший человек здесь дознавательница Вера (Дарья Савельева), которой во что бы то ни стало надо расследовать убийство несчастной проститутки. Ей все мешают: сволочь-начальник и дебил-подчинённый, а остальным в Следственном комитете на всё плевать, но она самоотверженно распутывает сложное дело. Однако у неё тоже (ещё раз вспомним пародиста) всё не слава богу: она – алкоголичка, а у её матери (эту роль отлично сыграла Тамара Акулова) деменция, и постоянно случаются приступы. А хочет добраться до истины Вера, следуя вовсе не профессиональному долгу, а потому, что её родную сестру убили похожим образом.

Кадр из фильма

«Обычная женщина» пришлась по душе тем, кто уехал из «этой страны» или собирается (это – целевая аудитория), так как здесь море подтверждений тому, что «так жить нельзя» и «рашка-какашка». Ноу-хау сериала в том, что не только государство российское достойно уничтожения, но и все мужчины, в нём живущие. Среди главных сволочей – врагов Марины убедительны Андрей Кондаков, Константин Адаев, значителен в крохотном эпизоде Владимир Епифанцев, а вот Николай Фоменко – единственный, кто не определился с жанром, непонятно, что он играет: драму, фарс, водевиль? Второй сезон, который под художественным руководством Хлебникова снимала Наталия Мещанинова, завершился тем, что Марина организовала стрелку ненавистным мужчинам из конкурирующих бизнес-структур. И, когда они почти договорились и помирились, спровоцировала пальбу. Сама спряталась, а они под хохот Станиславского перестреляли друг друга. «Привалившись к берёзе, дали дуба». Триумф русского феминизма, бессмысленного и беспощадного.

Кино должно рассказывать самые разные истории – и веселые, и грустные, и фантастические, и реальные. При этом оно должно быть вкусно и талантливо сделано, и обязательно оставлять свой след в душе. Сейчас сериалов снимается много и выбор, что можно посмотреть, большой. И есть возможность, что здорово, наперед узнать, что выбранное кино собой представляет – благодаря комментариям критиков, знатоков киноиндустрии, зрительским отзывам и т.д. Ведь очень не хочется тратить свое драгоценное время на пустоту. Вы согласны?

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