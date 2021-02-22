Русский язык? Забудьте! Киев усиливает национальную языковую политику

Языковая политика Украины поддерживается многими ее жителями. Но проживает в стране и русскоговорящее население (его тоже немало), на котором может негативно отразиться проводимая «укранизация».

Что, например, делать бабушке, которая пришла на прием к врачу и объяснить, что ее беспокоит, может только на русском? А если ее слабый украинский доктор вдруг не поймет? А еще, выходит, что людям, не знающим украинский, реально получить образование лишь до 5 класса. И что же, значит, работу потом не найти? «Втихаря», с оглядкой на запреты, наверное, можно будет объясняться друг с другом, используя русский. Но где гарантия, что тот, кто выслушал русскую речь, не побежит тут же писать «донос» на собрата? Ведь и так на Украине общество расколото и находится в большом напряжении, зачем же усугублять? И это лишь часть вопросов, которые возникают при наблюдаемой языковой дискриминации.

На эту тему высказался корреспондент французского ежедневника Le Monde.

"На Украине говорить по-украински не является чем-то само собой разумеющимся. Украинский язык более тридцати лет был единственным официальным языком этой бывшей советской республики, и тем не менее, даже сегодня в крупных городах русский язык господствует в публичной сфере общественной жизни. В ресторане удается найти меню на русском и английском, но не на украинском. В магазинах нередко можно увидеть, как покупатель и продавец общаются на разных языках, и это не является проблемой - почти все население говорит на двух языках. Даже дома многие инстинктивно переходят на русский язык", - пишет специальный корреспондент Le Monde в Киеве Фостина Венсан.

"Мы до сих пор находимся в парадоксальной ситуации, - с досадой отмечает уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь. - Мы вынуждены защищать украинский язык, потому что в течение тридцати лет ни один закон не регулировал его использование".

"(...) В период с 1992 по 2018 год количество жителей, говорящих в повседневной жизни по-украински чаще, чем по-русски, увеличилось всего на 9%, по данным Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, известного исследовательского центра в Киеве", - говорится в статье.

"Перед лицом российской угрозы власти теперь хотят ускорить этот процесс. С 16 января все работники сферы обслуживания страны обязаны обращаться к клиентам на украинском языке. Это один из основных разделов закона о языке, принятого в 2019 году при бывшем президенте Петре Порошенко, но реализуемого поэтапно, который вводит использование украинского языка во всех сферах общественной жизни. На этот раз затрагивается повседневное существование всего населения. "В супермаркете, аптеке или парикмахерской с вами теперь должны [по умолчанию] разговаривать на этом языке", - объясняет Креминь. В случае нарушения, после первого предупреждения правонарушителей начиная с июля будут штрафовать на сумму от 5100 до 6800 гривен (от 151 до 202 евро)", - указывает автор статьи.

"(...) Для Киева увеличение использования украинского языка означает не только укрепление самобытности страны, которая годами пыталась выйти из русского лона и повернуться к Европе. Это стало также серьезной проблемой национальной безопасности для противодействия влиянию России. Переломный момент относится к 2014 году, ко времени аннексии Крыма Москвой и начала войны в Донбассе, - пишет Le Monde. "Это пробудило становление сознания, - поясняет 76-летняя Лариса Масенко, исследователь Института украинского языка. - Раньше украинская идентичность часто была размытой, и украинцы рассматривали Россию не как врага, а как братский народ. Когда началась война, они все поняли. С этого момента положение языка сильно изменилось".

"На часть украинской молодежи война произвела эффект электрошока. 20-летний Данило Гайдамаха родился в русскоязычной семье из Крыма и вскоре после этих событий решил перейти с русского на украинский. Сегодня он один из самых ярых защитников украинского языка. За два года застенчивый улыбающийся студент стал звездой TikTok со своими короткими, юмористическими и эрудированными видео на украинском языке. Его каламбуры, визуальные приколы и семантические объяснения уже завоевали более 126 тыс. подписчиков в популярной среди подростков социальной сети", - говорится в публикации.

"(...) У нас проблема: многие люди очень хорошо говорят по-украински, но они переходят на русский язык в TikTok, чтобы привлечь большую аудиторию", - рассказывает один молодой человек, живущий в Киеве. Русский язык широко господствует в социальных сетях: только 16% пользователей говорят там по-украински. Между двумя смайликами в виде сердечек, размещенными в комментариях, подписчики Данилы Гайдамахи рассказывают, как они тоже решили отказаться от русского языка, который внезапно стал языком врага", - передает журналистка.

"(...) Когда разразилась война, Киев понял, что настоятельно необходимо усилить национальную языковую политику, поскольку Россия стала приводить языковой аргумент в оправдание своей военной интервенции в Крыму и в Донбассе - сам Владимир Путин даже сослался на необходимость защиты прав русскоязычного населения, - комментирует автор статьи. "Преобладание русского языка является ключевым аспектом гибридной войны, которую Москва ведет против Украины, - предупреждает Тарас Креминь, чья должность, введенная в 2019 году после голосования по закону о госязыке, там воспринимается особенно плохо. - Россия считает русскоязычные регионы частью своей зоны влияния".

(...) Лариса Масенко с теплотой вспоминает 25 апреля 2019 года, в тот день был принят закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. "Погода была очень хорошей, люди праздновали перед зданием парламента, - с улыбкой говорит лингвист. - Мы наконец выиграли наш бой. Потому что для нас бороться за украинский язык означает бороться за независимую Украину, которую можно построить в соответствии с европейскими ценностями".

"(...) Дебаты о языке символизируют напряженность в отношении идентичности, которая пронизывает бывшую советскую республику и электризует политическую жизнь. В январе вступление в силу закона об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания вызвало возмущение со стороны пророссийских депутатов. Они осуждают "насильственную украинизацию", "антироссийскую истерию" и обвиняют власти в нарушении прав русскоязычного населения. "Дезинформация", - парирует Киев, настаивая на том, что закон сохраняет права языков меньшинств", - передает Le Monde.

"(...) По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и опубликованного в ноябре 2020 года, почти 62% украинцев поддерживают закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, не поддерживают закон 34% опрошенных. Эти цифры отражают и языковые обычаи: для 62% основным языком является украинский, а для 35% - русский язык, согласно опросу Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. В основном многие опрошенные считают такие дебаты второстепенными, - говорится в статье. "Они не понимают важности языковой политики, - считает Сергей Шаповалов, аналитик фонда. - Для них связь между языком, культурой и политикой не очевидна".

"Однако все три понятия тесно связаны. Исследовательский центр подробно изучил, как одно обусловливает другое. "В зависимости от языка, на котором говорят ежедневно, человек, даже двуязычный, будет уделять первоочередное внимание русскоязычному или украиноязычному контенту", - продолжает Шаповалов. Однако украиноязычные СМИ более проевропейские, а русскоязычные - в значительной степени прокремлевские. И содержание их иногда кардинально отличается", - отмечает журналистка.

"Как выяснил Фонд, это позволит увидеть даже простой поиск в Google. При вводе слов "война на востоке Украины" по-русски первая ссылка указывает на русскоязычную Википедию, в которой конфликт в Донбассе описывается как гражданская война, согласно пропаганде Москвы, которая отрицает поддержку пророссийских сепаратистов. И наоборот, при поиске на украинском языке появляется украиноязычная Википедия, в которой конфликт описывается как "российская агрессия". "Важнее всего не основная информация, а ее интерпретация, - уточняет исследователь. - Если первая прочитанная информация будет на русском языке, то она станет более важной, особенно для тех, у кого нет четкого мнения. Даже если человек прочитает потом информацию на украинском языке, ставящую под сомнение русскую версию, убедить его будет сложнее". Россия, которая сделала дезинформацию ключевым оружием в защите своих интересов, прекрасно это поняла", - резюмирует Фостина Венсан.

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Перевод Inopressa.ru

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