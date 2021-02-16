Украина: Экс-депутат устроил поножовщину в кафе из-за заговорившей на русском официантки

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
«Уходить ли Путину?» Политолог реконструирует логику президентского окружения
2021-01-18-02-22-01
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
В Подмосковье массово продают особняки. Элита готовится к побегу из России?
2021-01-18-01-28-11
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
Юрий Шатунов остался без песен, а теперь – и без клипов
2021-01-25-01-09-57
Из интернета удаляются видеозаписи исполнителей песен группы «Ласковый май», которые не подписали договор на право их исполнения с новыми правообладателями, сообщил продюсер Андрей Разин в...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Украина: Экс-депутат устроил поножовщину в кафе из-за заговорившей на русском официантки
По инф. rosbalt.ru   
16 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Украинский националист Олег Гелевей, бывший депутат Верховной рады, стал участником вооруженной драки в одном из киевских кафе. Причиной оказался русский язык официантки. Напомним, с 16 января вся сфера обслуживания на Украине перешла на национальный язык.

Украина: Экс-депутат устроил поножовщину в кафе из-за заговорившей на русском официантки

Гелевей и его ранее судимый знакомый, находясь в состоянии опьянения, устроили ссору с официанткой, которая общалась с посетителями кафе на русском. За девушку вступился один из посетителей, что привело к драке между троими мужчинами. Спутник Гелевея был вооружен ножом. Мужчины зажали противника в углу помещения и нанесли резаные раны.

Потерпевшему понадобилась помощь медиков. Полиция завела дело о хулиганстве и телесных повреждениях. Как сообщается, экс-депутата отпустили после допроса, его знакомого задержали.

Неприятная ситуация, в которой пострадал ни в чем неповинный человек, который просто был неравнодушен, и это здорово. А вот такая крайняя степень национализма - это не есть хорошо, и таких людей на Украине немало, все-таки политическая ситуация в стране специфическая, росту пресловутого национализма способствующая. А что касается соблюдения закона - да, это нужно, но где-то могут и исключения ведь быть.

  • Еще и положении дел в некогда братской республике - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
 