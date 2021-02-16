Украина: Экс-депутат устроил поножовщину в кафе из-за заговорившей на русском официантки

Украинский националист Олег Гелевей, бывший депутат Верховной рады, стал участником вооруженной драки в одном из киевских кафе. Причиной оказался русский язык официантки. Напомним, с 16 января вся сфера обслуживания на Украине перешла на национальный язык.

Гелевей и его ранее судимый знакомый, находясь в состоянии опьянения, устроили ссору с официанткой, которая общалась с посетителями кафе на русском. За девушку вступился один из посетителей, что привело к драке между троими мужчинами. Спутник Гелевея был вооружен ножом. Мужчины зажали противника в углу помещения и нанесли резаные раны.

Потерпевшему понадобилась помощь медиков. Полиция завела дело о хулиганстве и телесных повреждениях. Как сообщается, экс-депутата отпустили после допроса, его знакомого задержали.

Неприятная ситуация, в которой пострадал ни в чем неповинный человек, который просто был неравнодушен, и это здорово. А вот такая крайняя степень национализма - это не есть хорошо, и таких людей на Украине немало, все-таки политическая ситуация в стране специфическая, росту пресловутого национализма способствующая. А что касается соблюдения закона - да, это нужно, но где-то могут и исключения ведь быть.

Еще и положении дел в некогда братской республике - по ссылке.

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По инф. rosbalt.ru

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