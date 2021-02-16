Украина: Экс-депутат устроил поножовщину в кафе из-за заговорившей на русском официантки

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
Два десятка лет нахождения Владимира Путина на посту президента России сопровождались самыми разными спорами. На все упреки критиков главы государства его сторонники отвечали почти одинаково, указывая на привнесенную им «стабильность». Но почему же тогда элиты торопятся покинуть...
Украинский националист Олег Гелевей, бывший депутат Верховной рады, стал участником вооруженной драки в одном из киевских кафе. Причиной оказался русский язык официантки. Напомним, с 16 января вся сфера обслуживания на Украине перешла на национальный язык.
Гелевей и его ранее судимый знакомый, находясь в состоянии опьянения, устроили ссору с официанткой, которая общалась с посетителями кафе на русском. За девушку вступился один из посетителей, что привело к драке между троими мужчинами. Спутник Гелевея был вооружен ножом. Мужчины зажали противника в углу помещения и нанесли резаные раны.
Потерпевшему понадобилась помощь медиков. Полиция завела дело о хулиганстве и телесных повреждениях. Как сообщается, экс-депутата отпустили после допроса, его знакомого задержали.
Неприятная ситуация, в которой пострадал ни в чем неповинный человек, который просто был неравнодушен, и это здорово. А вот такая крайняя степень национализма - это не есть хорошо, и таких людей на Украине немало, все-таки политическая ситуация в стране специфическая, росту пресловутого национализма способствующая. А что касается соблюдения закона - да, это нужно, но где-то могут и исключения ведь быть.
Еще и положении дел в некогда братской республике - по ссылке.
Украинский националист Олег Гелевей, бывший депутат Верховной рады, стал участником вооруженной драки в одном из киевских кафе. Причиной оказался русский язык официантки. Напомним, с 16 января вся сфера обслуживания на Украине перешла на национальный язык.
В 2020-м году компания «Нефтетанк» стала одним из ключевых участников ликвидации последствий разлива дизеля на ТЭЦ-3 Норильска. В «Нефтетанке» этот вызов назвали одним из главных в ушедшем году. Участие в устранении ЧС в Красноярском крае доказала надежность техники и профессионализм специалистов «Нефтетанка».
Ответственные за пенсионную реформу Максим Топилин и Антон Дроздов ушли в отставку друг за другом. На их место пришел бывший руководитель Фонда социального страхования Андрей Кигим. Так почему же происходит такая чехарда с кадрами в главном для нас, пенсионеров, ведомстве?
Михаил Боярский должен 3 тысячи рублей полиции за административное правонарушение, совершенное 30 ноября 2020 года. Информация о неоплаченном штрафе опубликована на сайте петербургского управления ФССП.
Пока в России продолжается противостояние между Владимиром Путиным и Алексеем Навальным, немцы решили повеселиться от души. Они устроили карнавал, и среди кукол оказались главные герои политической сцены. Выглядит это, конечно, курьезно. Но неудивительно - Евросоюз не поддержал решение отправить Навального за решетку и всячески пытается оказать ему поддержку.
Серьезный прецедент в одной из школ Бурятии. Там учительница чуть не лишила 10-летнего мальчика слуха. Она знала, что ребенок перенес не одну операцию, и все равно не упустила шанс его за больное ухо оттаскать. Спрашивается - что же это за педагог?!
За 54-летней Маргаритой Юдиной, которую силовик после митинга 23 января ударил в живот, организовали слежку и контроль. Детей женщины пришлось отправить на конспиративную квартиру, рассказал адвокат Евгений Смирнов.
Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», действующий советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, дал интервью «Коммерсанту». Он впервые рассказал о сути обвинений и представил свою версию событий.
В Калининградской области Балтийское море покрылось толстым слоем льда. Такое явление, прямо скажем, можно наблюдать не очень часто, поэтому калининградцы не теряют время зря: успевают делать фотографии на фоне прибрежного льда.
Прежде чем выдвигать претензии к России относительно статуса Крыма США стоит покинуть захваченные у индейских племен земли и немедленно вывести свои войска с оккупированных в разных частях мира территорий.
Возвращение, задержание и арест оппозиционера Навального, нашумевшая история с «дворцом» Путина, массовые уличные акции протеста, ответ Кремля, непростая повестка на международной арене, в частности с Евросоюзом – клубок ярких политических событий, которые произошли с начала года в России или как-то с ней связанные, кто только не берется распутать. И вот новая подборка слухов, суждений и заявлений. С ними можно соглашаться и не соглашаться. Но, наверное, пропускать мимо не стоит. Во-первых, ниже озвучено много любопытного. А во-вторых, ну как-то ведь нужно пытаться понять.
Международная команда археологов впервые представила описание раннее неизвестных наскальных рисунков, обнаруженных в пещере в Танзании. Изображения странных фигур с огромными головами способны навести ужас на наблюдателя.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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