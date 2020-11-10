Яркая светящаяся фигурка оленя своими руками

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Для изготовления потребуются следующие материалы:
толстая алюминиевая проволока;
джутовая веревка;
джутовый канат диаметром 8 мм;
клей-пистолет;
бумажный скотч;
новогодние фонарики.
Перед началом работы подготовьте эскиз оленя. Для этого на листе ватмана нарисуйте контуры животного. Чем проще будет изображение, тем легче пойдет работа.
Чтобы изделие выглядело красивее, можно сделать плетеную проволоку. Для этого, возьмите два отреза проволоки и закрепите их узлом на стуле. Свободные концы проволоки вставьте в дрель и включите ее на медленный режим. В результате две части проволоки сплетутся друг с другом.
Для изготовления оленя необходимо для начала свить корпус из одного куска проволоки. Для этого просто копируйте рисунок по шаблону, повторяя каждую линию.
Для того, чтобы придать объем туловищу, изготовьте из проволоки круги разного диаметра. Чтобы сделать круги, просто наматывайте проволоку на круглые вещи разного диаметра, например, на кружку или пластиковую бутылку.
Закрепите круги на корпусе оленя с помощью кусочков бумажного скотча.
Следующим шагом придайте жесткость каркасу с помощью дополнительной проволоки, закрепив ее на кругах.
При изготовлении ног оставляйте запас длины для крепления к туловищу. Принцип изготовления ног такой же как и у туловища: закрепляйте кольца для придания объема. Ребра жесткости будут добавляться уже после того, как ноги будут присоединены к туловищу.
Чтобы олень был устойчивым, сделайте подставки под ноги в виде кругов. Закрепите ноги на подставках клеем-пистолетом.
Соедините ноги с туловищем и придайте им жесткость дополнительной проволокой.
Сделайте из проволоки ушки и рога оленя и закрепите их на корпусе.
Каркас оленя будет выглядеть примерно следующим образом.
Следующий шаг — обмотка оленя джутом. Чтобы веревка крепко держалась, закрепляйте ее на проволоке термоклеем.
Оформите ушки и копыта оленя толстым джутовым канатом.
Для создания праздничного настроения, украсьте оленя новогодними фонариками.
Новогодний олень, сделанный своими руками из проволоки смотрится очень красиво и празднично: ничуть не хуже покупных фигурок.
Более подробный процесс изготовления новогоднего оленя вы можете посмотреть на видео:
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